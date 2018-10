Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"61dfb818-b739-4d16-9986-6703610c868b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Eddig csak néhány mobilra volt elérhető az óriási pénzmennyiséget termelő Fortnite bétája. Ha androidos telefonja van, itt a jó hír: még több készüléket vonnak be.","shortLead":"Eddig csak néhány mobilra volt elérhető az óriási pénzmennyiséget termelő Fortnite bétája. Ha androidos telefonja van...","id":"20181012_fortnite_battle_royale_android_telefon_letoltes_mobiljatek_epic_games","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=61dfb818-b739-4d16-9986-6703610c868b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"042e864e-bb84-45bb-a468-1de957bf7c4c","keywords":null,"link":"/tudomany/20181012_fortnite_battle_royale_android_telefon_letoltes_mobiljatek_epic_games","timestamp":"2018. október. 12. 16:03","title":"Itt a bejelentés: (majdnem) bármelyik androidos mobilra tölthető a nagysikerű Fortnite","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45dd9839-7ff4-4791-8585-dbd2c2f00b48","c_author":"Telenor","category":"brandchannel","description":"Bár az ügyfélszolgálat szóról sokaknak elsőre a már kívülről fújt várakoztató zene ugrik be, érdemes belegondolni, hogy hány órányi sorban állást úsztunk már meg életünk során a különféle ügyfélszolgálatok munkatársainak, na meg persze a technikának köszönhetően. Lássuk, mi mindenre volt szükség ahhoz, hogy ma már akár egy robot segítségével is gyorsan és hatékonyan intézhessük az ügyeinket. ","shortLead":"Bár az ügyfélszolgálat szóról sokaknak elsőre a már kívülről fújt várakoztató zene ugrik be, érdemes belegondolni...","id":"20181011_Mar_nem_is_tudjuk_mihez_kezdenenk_ugyfelszolgalatok_nelkul","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=45dd9839-7ff4-4791-8585-dbd2c2f00b48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fbb938e-2300-4e37-b6e1-e3bf784a323e","keywords":null,"link":"/brandchannel/20181011_Mar_nem_is_tudjuk_mihez_kezdenenk_ugyfelszolgalatok_nelkul","timestamp":"2018. október. 11. 20:33","title":"Már nem is tudjuk, mihez kezdenénk ügyfélszolgálatok nélkül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Telenor Magyarország","c_partnerlogo":"ea78c81e-eaf0-4806-b925-322078ceeaef","c_partnertag":"telenorhungary"},{"available":true,"c_guid":"225e31da-b405-46ca-8163-31fd30040257","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Uniós tagállamokban korlátozzák számukra a szolgáltatásokat.","shortLead":"Az Uniós tagállamokban korlátozzák számukra a szolgáltatásokat.","id":"20181012_Bajban_lesznek_a_brit_Netflixfuggok_ha_orszaguk_megegyezes_nelkul_lep_ki_az_Uniobol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=225e31da-b405-46ca-8163-31fd30040257&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b4ed71e-8e7a-40ec-8388-ae94e57f2bad","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181012_Bajban_lesznek_a_brit_Netflixfuggok_ha_orszaguk_megegyezes_nelkul_lep_ki_az_Uniobol","timestamp":"2018. október. 12. 19:10","title":"Bajban lesznek a brit Netflix-függők, ha országuk megegyezés nélkül lép ki az Unióból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5730855e-0cc7-4484-866b-64115638df35","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"307 km/h, elég korrekt, de hogyan lehet, hogy a sima M5 gyorsabb?","shortLead":"307 km/h, elég korrekt, de hogyan lehet, hogy a sima M5 gyorsabb?","id":"20181011_bmw_m5_competition_top_speed_vegsebesseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5730855e-0cc7-4484-866b-64115638df35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1350595c-4035-49e9-b6f5-5cac234a00c8","keywords":null,"link":"/cegauto/20181011_bmw_m5_competition_top_speed_vegsebesseg","timestamp":"2018. október. 11. 17:21","title":"Kihajtották a végsebességet a BMW M5 Competition változatából – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7aef02c-ebe3-4540-80b7-35ff74b19bc4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha fegyvert adnának a kezébe, tisztára Terminator lenne.","shortLead":"Ha fegyvert adnának a kezébe, tisztára Terminator lenne.","id":"20181013_boston_dynamics_emberszabasu_robot_akadaly_video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c7aef02c-ebe3-4540-80b7-35ff74b19bc4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25a545ff-0a56-4fb0-8e53-ed680d3917c3","keywords":null,"link":"/tudomany/20181013_boston_dynamics_emberszabasu_robot_akadaly_video","timestamp":"2018. október. 13. 09:03","title":"Videó: Leesik az álla, ha megnézi, hogy ugrik át az akadályon ez az emberszabású robot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff3d33fa-740d-4609-88de-5ede8c303d2f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A volt magyar szövetségi kapitány az Étoile du Sahel labdarúgócsapatának vezetőedzője lesz.","shortLead":"A volt magyar szövetségi kapitány az Étoile du Sahel labdarúgócsapatának vezetőedzője lesz.","id":"20181011_Megvan_Leekens_uj_munkahelye","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ff3d33fa-740d-4609-88de-5ede8c303d2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80df3094-625a-498d-a561-7dcaa493b49c","keywords":null,"link":"/sport/20181011_Megvan_Leekens_uj_munkahelye","timestamp":"2018. október. 11. 17:32","title":"Tunéziában kapott állást George Leekens","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ae392e3-72ff-4775-b6fc-feb2d356d0b7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az énekesnő nyíltan beszélt a mentális problémáiról, most segítséget is kért az egészsége érdekében.","shortLead":"Az énekesnő nyíltan beszélt a mentális problémáiról, most segítséget is kért az egészsége érdekében.","id":"20181012_Idegosszeomlassal_kerult_korhazba_Selena_Gomez","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9ae392e3-72ff-4775-b6fc-feb2d356d0b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4a74538-892e-4012-9a7c-8f0e55529e6c","keywords":null,"link":"/kultura/20181012_Idegosszeomlassal_kerult_korhazba_Selena_Gomez","timestamp":"2018. október. 12. 09:10","title":"Idegösszeomlással került kórházba Selena Gomez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cc39fa7-e268-4923-b8b6-5854dadc7858","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Jerevánban most zajlik a francia nyelvű országok 17. csúcstalálkozója. Ez Párizs számára fontos esemény, ezért Macron elnök még a kormány átalakítását is elhalasztotta, hogy személyesen vegyen rész a találkozón.","shortLead":"Jerevánban most zajlik a francia nyelvű országok 17. csúcstalálkozója. Ez Párizs számára fontos esemény, ezért Macron...","id":"20181012_Charles_Aznavour_gazdasag_frankofon_kereskedelem_haszon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8cc39fa7-e268-4923-b8b6-5854dadc7858&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdcd7a89-f17b-4511-9f91-879f27752f74","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181012_Charles_Aznavour_gazdasag_frankofon_kereskedelem_haszon","timestamp":"2018. október. 12. 10:18","title":"Charles Aznavour még a halálával is tett egy szívességet Franciaországnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]