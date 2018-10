Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"35b8a35d-31b2-4b1b-b0bc-f3192924c1e1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az NKE vezetése hétfőn kezdeményezte Angyal Miklós oktatói tevékenységének megszüntetését, miután trágár szavakat tartalmazó, szexuális tartalmú videóban szerepelt.","shortLead":"Az NKE vezetése hétfőn kezdeményezte Angyal Miklós oktatói tevékenységének megszüntetését, miután trágár szavakat...","id":"20181015_Kirugtak_a_botranyos_oktatovideoban_szereplo_rendort_a_Kozszolgalati_Egyetemrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=35b8a35d-31b2-4b1b-b0bc-f3192924c1e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"553497bd-1941-44fd-b252-1fd587716f25","keywords":null,"link":"/itthon/20181015_Kirugtak_a_botranyos_oktatovideoban_szereplo_rendort_a_Kozszolgalati_Egyetemrol","timestamp":"2018. október. 15. 18:39","title":"Kirúgták a Közszolgálati Egyetemről a botrányos videóban szereplő rendőrt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e258f10a-f99c-4761-9d0b-73209c529f6c","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A benzin ára 399 forint, a gázolajé 433 forint lett.","shortLead":"A benzin ára 399 forint, a gázolajé 433 forint lett.","id":"20181017_Olcsobb_lett_a_benzin_es_a_gazolaj","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e258f10a-f99c-4761-9d0b-73209c529f6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c59147cb-65b1-4966-9a90-b37b29309bd7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181017_Olcsobb_lett_a_benzin_es_a_gazolaj","timestamp":"2018. október. 17. 05:22","title":"Olcsóbb lett a benzin és a gázolaj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89b5c5ea-30e9-4171-94a7-3be20d5a1f55","c_author":"HVG Extra A Nő","category":"brandchannel","description":"A szlovákiai születésű Kerekes Vica az elmúlt pár évben főleg Csehországban dolgozott, de most újra forgatott két filmet Magyarországon is. A 37 éves színésznővel az elengedhetetlen szabadságról, az utált brandépítésről és az egyedüllét fontosságáról is beszélgettünk.



","shortLead":"A szlovákiai születésű Kerekes Vica az elmúlt pár évben főleg Csehországban dolgozott, de most újra forgatott két...","id":"20181016_Megvagyok_rivaldafeny_nelkul","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=89b5c5ea-30e9-4171-94a7-3be20d5a1f55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57c9b6f9-2927-4f16-af08-dd65c6ced64b","keywords":null,"link":"/brandchannel/20181016_Megvagyok_rivaldafeny_nelkul","timestamp":"2018. október. 16. 08:00","title":"„Megvagyok rivaldafény nélkül” – Interjú Kerekes Vicával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"HVG Extra A Nő","c_partnerlogo":"7d7b7363-e571-4fe7-99c3-a7225075db95","c_partnertag":"hvgextrano"},{"available":true,"c_guid":"9c669fa6-211c-45c6-a327-8e4b7056d5af","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az igazságügyi minisztert meghívták, hogy vegyen részt egy nemzetközi szimpóziumon, de nem megy el, inkább perel.","shortLead":"Az igazságügyi minisztert meghívták, hogy vegyen részt egy nemzetközi szimpóziumon, de nem megy el, inkább perel.","id":"20181015_Idegengyulolo_rasszista_es_antiszemita_magyar_miniszternek_neveztek_Trocsanyit_perel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9c669fa6-211c-45c6-a327-8e4b7056d5af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7d3765f-b301-42b0-81b2-f8405e5498f3","keywords":null,"link":"/itthon/20181015_Idegengyulolo_rasszista_es_antiszemita_magyar_miniszternek_neveztek_Trocsanyit_perel","timestamp":"2018. október. 15. 15:08","title":"Idegengyűlölő, rasszista és antiszemita magyar miniszternek nevezték Trócsányit, perel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62c63ed8-8516-4ead-94df-cb73094e095f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Féléves börtönbüntetést kapott egy francia nő, aki nyereségvágyból a 2015-ös párizsi terrorakciók egyik áldozatának adta ki magát. ","shortLead":"Féléves börtönbüntetést kapott egy francia nő, aki nyereségvágyból a 2015-ös párizsi terrorakciók egyik áldozatának...","id":"20181016_Bortont_kapott_a_parizsi_terrortamadasok_alaldozata","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=62c63ed8-8516-4ead-94df-cb73094e095f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3a1d11e-11f9-4a5c-8da8-d6a6c70c7e6b","keywords":null,"link":"/vilag/20181016_Bortont_kapott_a_parizsi_terrortamadasok_alaldozata","timestamp":"2018. október. 16. 16:17","title":"Börtönt kapott a párizsi terrortámadások „ál-áldozata”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d54c980b-2d11-476e-8d94-1e2f041d7e9c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A sokmilliárdos megbízást Mészáros Lőrinc gyermekei végzik. ","shortLead":"A sokmilliárdos megbízást Mészáros Lőrinc gyermekei végzik. ","id":"20181015_A_valasztasok_elott_meg_tagadta_az_erdi_polgarmester_hogy_stadionja_lesz_a_varosnak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d54c980b-2d11-476e-8d94-1e2f041d7e9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66f3f80d-e926-42e1-bcdb-89542bc15788","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181015_A_valasztasok_elott_meg_tagadta_az_erdi_polgarmester_hogy_stadionja_lesz_a_varosnak","timestamp":"2018. október. 15. 17:10","title":"A választások előtt még tagadta az érdi polgármester, hogy stadionja lesz a városnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d54d5912-d34b-4f86-9a82-85c3f1840fd3","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Csak azért nem lesz teljes teltház a szállodákban, mert a két hosszú hétvégére oszlik el a forgalom.","shortLead":"Csak azért nem lesz teljes teltház a szállodákban, mert a két hosszú hétvégére oszlik el a forgalom.","id":"20181016_Ugy_varjak_a_szallodasok_oktober_23at_mint_a_karacsonyt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d54d5912-d34b-4f86-9a82-85c3f1840fd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c19a134f-1605-4aa7-af6d-55eeb581c09a","keywords":null,"link":"/kkv/20181016_Ugy_varjak_a_szallodasok_oktober_23at_mint_a_karacsonyt","timestamp":"2018. október. 16. 05:56","title":"Úgy várják a szállodások október 23-át, mint a karácsonyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b08be541-ea98-4b36-9eb4-9cb28e911f07","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mobiltelefont akkor is veszélyes a kormány mögött használni, ha a tempó csupán néhány km/h.","shortLead":"Mobiltelefont akkor is veszélyes a kormány mögött használni, ha a tempó csupán néhány km/h.","id":"20181016_tankoltak_a_kis_smartot_amikor_arrebb_lokte_egy_mobilozo_sofor_autoja__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b08be541-ea98-4b36-9eb4-9cb28e911f07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b665c87-8334-4683-a78e-e570d33163f2","keywords":null,"link":"/cegauto/20181016_tankoltak_a_kis_smartot_amikor_arrebb_lokte_egy_mobilozo_sofor_autoja__video","timestamp":"2018. október. 16. 06:41","title":"Tankolták a kis Smartot, amikor arrébb lökte egy mobilozó sofőr autója – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]