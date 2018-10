Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7bf87abd-f4ae-465c-aeeb-d96b5840186f","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Egy női beosztottja azzal vádolta meg Andy Rubint, az Android szoftver atyját, hogy orális szexre kényszerítette egy szállodában. A befolyásos férfiú azzal védekezett, hogy konszenzus alapján jött létre a szexuális kapcsolat. A nő ezt cáfolta, és a Google akkori nagyfőnöke, Larry Page neki adott igazat. ","shortLead":"Egy női beosztottja azzal vádolta meg Andy Rubint, az Android szoftver atyját, hogy orális szexre kényszerítette...","id":"20181026_90_millio_dollart_kapott_a_cegtol_szexbotranyai_miatt_kirugott_a_Google_fonok_az_ugyet_elhallgattak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7bf87abd-f4ae-465c-aeeb-d96b5840186f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47743235-2530-45bf-a540-1de5a75008c4","keywords":null,"link":"/kkv/20181026_90_millio_dollart_kapott_a_cegtol_szexbotranyai_miatt_kirugott_a_Google_fonok_az_ugyet_elhallgattak","timestamp":"2018. október. 26. 11:53","title":"90 millió dollárt kapott a cégtől szexbotrányai miatt kirúgott Google főnök, az ügyet elhallgatták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0cb57e09-c967-4d0c-b54f-af93fffd5fa4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A herceg egyébként helikopterpilóta, de most nem ő vezetett.","shortLead":"A herceg egyébként helikopterpilóta, de most nem ő vezetett.","id":"20181027_Harry_herceg_nem_tudott_elsore_leszallni_Ausztraliaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0cb57e09-c967-4d0c-b54f-af93fffd5fa4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aeec8a45-d2f0-4524-9bf3-1997485d1f8e","keywords":null,"link":"/cegauto/20181027_Harry_herceg_nem_tudott_elsore_leszallni_Ausztraliaban","timestamp":"2018. október. 27. 09:03","title":"Harry herceg nem tudott elsőre leszállni Ausztráliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba262fb9-c33b-4b4e-b1ae-460e18840607","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Így próbálják átvinni az üzenetet: a segélyhívó nem játék.","shortLead":"Így próbálják átvinni az üzenetet: a segélyhívó nem játék.","id":"20181026_lackfi_janos_mese_rendorseg_segelyhivo_112_gyerekek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ba262fb9-c33b-4b4e-b1ae-460e18840607&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7262df2-15f9-4e3b-8952-2f6e136ab4dc","keywords":null,"link":"/itthon/20181026_lackfi_janos_mese_rendorseg_segelyhivo_112_gyerekek","timestamp":"2018. október. 26. 15:38","title":"Lackfi János meséjével szól a gyerekekhez a rendőrség - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afef7c4e-4f6d-43e0-b0c1-2204c887a9f1","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Mutatjuk, hogy pontosan hogyan néz ki az ikonikus DeLorean kívülről, illetve belülről. Nyugalom, a fluxuskondenzátor a helyén van, de az időutazást sajnos nem tudtuk kipróbálni.","shortLead":"Mutatjuk, hogy pontosan hogyan néz ki az ikonikus DeLorean kívülről, illetve belülről. Nyugalom, a fluxuskondenzátor...","id":"20181026_nem_masolat_korbefotoztuk_es_videoztuk_a_vissza_a_jovobe_eredeti_idogep_autojat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=afef7c4e-4f6d-43e0-b0c1-2204c887a9f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3faf175a-4b09-4230-b6da-b3f33b6ac808","keywords":null,"link":"/cegauto/20181026_nem_masolat_korbefotoztuk_es_videoztuk_a_vissza_a_jovobe_eredeti_idogep_autojat","timestamp":"2018. október. 26. 12:21","title":"Nem másolat: körbefotóztuk és -videóztuk a \"Vissza a jövőbe\" eredeti időgép autóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60b3d440-c909-44c5-b911-dda2d2a0ecf1","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az első hírek a szemtanúk beszámolói alapján arról szóltak, hogy szurkolók ugráltak a szerkezeten, a biztonsági kamerák képei azonban másról árulkodnak. A balesetet, amelyben 25 ember sérült meg, még vizsgálják.","shortLead":"Az első hírek a szemtanúk beszámolói alapján arról szóltak, hogy szurkolók ugráltak a szerkezeten, a biztonsági kamerák...","id":"20181028_roma_mozgolepcso_baleset_amputacio_roma_cszka_moszkva_szurkolok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=60b3d440-c909-44c5-b911-dda2d2a0ecf1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40623973-79c3-46cf-88e5-4be87aabed13","keywords":null,"link":"/sport/20181028_roma_mozgolepcso_baleset_amputacio_roma_cszka_moszkva_szurkolok","timestamp":"2018. október. 28. 08:56","title":"Úgy tűnik, nem a randalírozó drukkerek miatt szakadt be a római mozgólépcső","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c0d62fb-7aab-4015-89bb-f5ec5565e808","c_author":"Nagy Gábor","category":"sport","description":"A világ legnézettebb bajnoki meccse a Real Madrid és a Barcelona összecsapása. A presztízsmérkőzés hátterében történelmi és politikai ellentét is meghúzódik.","shortLead":"A világ legnézettebb bajnoki meccse a Real Madrid és a Barcelona összecsapása. A presztízsmérkőzés hátterében...","id":"201843__el_clasico__presztizs_es_politika__nezoozon__tobb_mint_egy_rangado","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3c0d62fb-7aab-4015-89bb-f5ec5565e808&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f9ed08a-fef5-4062-942c-2c678f96e1fa","keywords":null,"link":"/sport/201843__el_clasico__presztizs_es_politika__nezoozon__tobb_mint_egy_rangado","timestamp":"2018. október. 27. 20:00","title":"Messi és Ronaldo hiányozni fog, de az El Clásico így is több mint egy rangadó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43c1ea28-554e-4709-9863-9ac4441bd550","c_author":"Révész Sándor","category":"itthon","description":"Az éppen száz éve, 1918. október 28-án kitört őszirózsás forradalom az 1956-os párja. Mindkettőt a demokratikus szocializmus illúziója táplálta. Ezért lehet lelkesedni értük, és ezért nem lehet azonosulni velük. Legalábbis hazugság vagy öncsalás nélkül.","shortLead":"Az éppen száz éve, 1918. október 28-án kitört őszirózsás forradalom az 1956-os párja. Mindkettőt a demokratikus...","id":"20181028_1918_a_lehetetlen_forradalom","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=43c1ea28-554e-4709-9863-9ac4441bd550&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f61d42e1-847c-45b7-aab7-6c4ec0ded887","keywords":null,"link":"/itthon/20181028_1918_a_lehetetlen_forradalom","timestamp":"2018. október. 28. 10:00","title":"1918: a lehetetlen forradalom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6c50d4c-51fd-409a-967f-5ffb610e1beb","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Saját forrásból fizetnék a támogatást az állami hozzájárulás megvonása után, és olcsó hitel is szerepel a konstrukcióban. A szakértők szerint nem biztos, hogy piacképes a termék.","shortLead":"Saját forrásból fizetnék a támogatást az állami hozzájárulás megvonása után, és olcsó hitel is szerepel...","id":"20181026_Ezzel_az_uj_termekkel_mentene_a_menthetot_a_Fundamenta","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e6c50d4c-51fd-409a-967f-5ffb610e1beb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26c8cacc-64b9-46ef-9c4f-4c8b62dbe2a7","keywords":null,"link":"/kkv/20181026_Ezzel_az_uj_termekkel_mentene_a_menthetot_a_Fundamenta","timestamp":"2018. október. 26. 13:55","title":"Máris itt a Fundamenta válasza: ezzel a lakástakarék-termékkel vágnak vissza a kormánynak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]