Izrael askenázi főrabbija éles támadások kereszttüzébe került, mert nem ismerte el, hogy Pittsburghben egy zsinagógában követett el mészárlást egy ámokfutó. Az ok: a zsinagóga nem ortodox volt. A főrabbi nyilatkozatát a Mazsihisz Rabbitestülete is elkeserítőnek nevezte.

„A világ bármely pontján elfogadhatatlan, hogy egy zsidót zsidósága miatt ölnek meg” – nyilatkozta David Lau főrabbi, ám zsinagóga szó használata helyett azt mondta, hogy a tömeggyilkosságot „egy mélyen zsidó izű helyen” követték el. Az askenázi főrabbihoz hasonlóan az izraeli ultraortodox médiumok sem ismerték el, hogy a zsidógyűlölő támadó egy zsinagógában ölt meg 11 embert, a lapok a „zsidó központ” kifejezést használták.





Lau rabbi nyilatkozatát a Mazsihisz is kifogásolta: "Miközben még a muszlim közösségek is pénzt gyűjtenek, hogy így segítsék a zsinagógában történt gyilkosság áldozatainak családjait, addig vannak emberek, akik egyszerűen képtelenek - akár egy pillanatra is - elengedni a bennük élő gyűlöletet egy általuk vizionált "másság" iránt" – fogalmazott a testület.

Pittsburghben elkövetetett tömeggyilkosság volt az amerikai történelem legtöbb áldozatott követelő antiszemita támadása.