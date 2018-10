Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e167f735-17f4-4f08-bf6d-902562e3f0cf","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Tizenkét évvel ezelőtt már jártak Magyarországon. ","shortLead":"Tizenkét évvel ezelőtt már jártak Magyarországon. ","id":"20181029_Tokio_Hotel_Budapest_koncert_turne","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e167f735-17f4-4f08-bf6d-902562e3f0cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d90d6e87-467e-4673-af9f-29ed411c112a","keywords":null,"link":"/kultura/20181029_Tokio_Hotel_Budapest_koncert_turne","timestamp":"2018. október. 29. 11:55","title":"Budapestre jön a Tokio Hotel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35c9eb08-6ea1-4ecc-89bd-bc2acf9d3d05","c_author":"Németh András","category":"kkv","description":"Miközben sorra nyílnak azok a gyárak, ahol a robotok szinte emberi jelenlét nélkül termelnek, milliónyi olyan munkahely lesz, ahol a gépemberek és a hús-vér alkalmazottak egymás mellett, együtt dolgoznak majd.","shortLead":"Miközben sorra nyílnak azok a gyárak, ahol a robotok szinte emberi jelenlét nélkül termelnek, milliónyi olyan munkahely...","id":"201841__robot_es_ember_egyutt__stresszkezeles__ki_ajobb_fonok__gepszaktarsak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=35c9eb08-6ea1-4ecc-89bd-bc2acf9d3d05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6956b736-6f27-4109-a658-8f893a92db08","keywords":null,"link":"/kkv/201841__robot_es_ember_egyutt__stresszkezeles__ki_ajobb_fonok__gepszaktarsak","timestamp":"2018. október. 28. 11:30","title":"\"A robot jobban megértett bennünket\" – Kezdhetnek aggódni a hús-vér főnökök?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e4bfa89-5d3e-4e14-ba26-16e30d601ffb","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20181029_Laszlo_Zsolt_Szineszekbol_nem_csinalnek_enekkart_mert_az_pont_nem_az_egyenieskedesrol_szol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3e4bfa89-5d3e-4e14-ba26-16e30d601ffb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cde262b7-1368-42d8-adf9-eeec99692e81","keywords":null,"link":"/kultura/20181029_Laszlo_Zsolt_Szineszekbol_nem_csinalnek_enekkart_mert_az_pont_nem_az_egyenieskedesrol_szol","timestamp":"2018. október. 29. 12:44","title":"László Zsolt: „Színészekből nem csinálnék énekkart, mert az pont nem az egyénieskedésről szól”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bee647c-0f9b-4ec5-8fa4-a8feb05484e3","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Súlyos rendbontás volt a Borussia Dortmund-Hertha meccsen, öt rendőrt sebesítettek meg a berlini szurkolók.","shortLead":"Súlyos rendbontás volt a Borussia Dortmund-Hertha meccsen, öt rendőrt sebesítettek meg a berlini szurkolók.","id":"20181028_Video_Rendort_vertek_botranyosan_viselkedtek_a_Herthaszurkolok_Dortmundban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6bee647c-0f9b-4ec5-8fa4-a8feb05484e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c093210-e68a-460b-aac0-02e0c53a1821","keywords":null,"link":"/sport/20181028_Video_Rendort_vertek_botranyosan_viselkedtek_a_Herthaszurkolok_Dortmundban","timestamp":"2018. október. 28. 09:25","title":"Videó: Rendőrt vertek, botrányosan viselkedtek a Hertha-szurkolók Dortmundban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93d52478-f633-4472-b939-27eab7ac3402","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A légitársaság nem árulta el, hogy pontosan mi volt a probléma, de azt állítják, hogy az előírásoknak megfelelően jártak el, amikor kijavították a hibát.","shortLead":"A légitársaság nem árulta el, hogy pontosan mi volt a probléma, de azt állítják, hogy az előírásoknak megfelelően...","id":"20181029_Muszaki_problema_miatt_kellett_javitani_nemreg_a_lezuhant_indonez_utasszallitot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=93d52478-f633-4472-b939-27eab7ac3402&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85d9d1e4-fcda-42fd-be03-3abb77a7ee75","keywords":null,"link":"/vilag/20181029_Muszaki_problema_miatt_kellett_javitani_nemreg_a_lezuhant_indonez_utasszallitot","timestamp":"2018. október. 29. 09:31","title":"Műszaki probléma miatt kellett javítani nemrég a lezuhant indonéz utasszállítót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f2a780d-7e2b-4bdd-896f-24daa01930f7","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Valószínűleg egész életében nem kapott más jegyet, mint ötöst, nem csoda, hogy Putyin elnök is bízott benne, és nem is csalódott. ","shortLead":"Valószínűleg egész életében nem kapott más jegyet, mint ötöst, nem csoda, hogy Putyin elnök is bízott benne, és nem is...","id":"201835_elvira_nabiullina_vaslady_azorosz_jegybank_elen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2f2a780d-7e2b-4bdd-896f-24daa01930f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70de16b6-4057-417a-ba41-2996e05193f6","keywords":null,"link":"/gazdasag/201835_elvira_nabiullina_vaslady_azorosz_jegybank_elen","timestamp":"2018. október. 28. 08:00","title":"Elvira Nabiullina: vaslady az orosz jegybank élén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e65182c5-1e3b-49b6-b766-e5ce887b113f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez a holland videó túltesz a legtöbb közlekedési háborúskodáson, amit úgynevezett balkáni országokat is beleértve láttunk.","shortLead":"Ez a holland videó túltesz a legtöbb közlekedési háborúskodáson, amit úgynevezett balkáni országokat is beleértve...","id":"20181029_Nem_megnyugtato_de_az_autosok_nem_csak_naluk_kepesek_aprosagok_miatt_amokfutokka_valni__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e65182c5-1e3b-49b6-b766-e5ce887b113f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"276797b4-9735-4ab3-8745-f23397468143","keywords":null,"link":"/cegauto/20181029_Nem_megnyugtato_de_az_autosok_nem_csak_naluk_kepesek_aprosagok_miatt_amokfutokka_valni__video","timestamp":"2018. október. 30. 04:07","title":"Nem megnyugtató, de az autósok nem csak náluk képesek apróságok miatt ámokfutókká válni – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d8d7560-641f-4766-96db-1f98efe26e7f","c_author":"Pálmai Erika","category":"itthon","description":"A bírói függetlenség elvesztése nem elvi probléma. Azzal járhat, hogy a magyar bíróságok ítéleteit nem fogadják el a nemzetközi fórumokon, például nem adják ki az itteni hatóságok által körözött bűnözőket – mondja Hack Péter tanszékvezető egyetemi tanár. HVG-interjú.","shortLead":"A bírói függetlenség elvesztése nem elvi probléma. Azzal járhat, hogy a magyar bíróságok ítéleteit nem fogadják el...","id":"201840__hack_peter__biroi_ethoszrol_fuggetlensegrol__per_rend_tartas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7d8d7560-641f-4766-96db-1f98efe26e7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"296cd722-9079-444d-986c-3aee2364e5b0","keywords":null,"link":"/itthon/201840__hack_peter__biroi_ethoszrol_fuggetlensegrol__per_rend_tartas","timestamp":"2018. október. 28. 09:00","title":"Handó vs OBT: \"Maga a konstrukció sem állja ki a független igazságszolgáltatás próbáját\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]