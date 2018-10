Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5b1b7199-12ff-4fbf-90dc-7a758a2f1105","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Korábban egy török ellenzéki párt vezetője azt állította, hogy az eltűnt szaúdi újságíró maradványait egy kútban találták meg, a Sky News pedig arról írt, hogy Hasogdzsi testét feldarabolták.","shortLead":"Korábban egy török ellenzéki párt vezetője azt állította, hogy az eltűnt szaúdi újságíró maradványait egy kútban...","id":"20181029_A_torok_kulugyminiszter_szerint_megsem_talaltak_meg_Dzsamal_Hasogdzsi_holttestet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5b1b7199-12ff-4fbf-90dc-7a758a2f1105&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22c6b86e-9bbb-47b6-aa96-19b071b90df0","keywords":null,"link":"/vilag/20181029_A_torok_kulugyminiszter_szerint_megsem_talaltak_meg_Dzsamal_Hasogdzsi_holttestet","timestamp":"2018. október. 29. 13:43","title":"A török külügyminiszter szerint mégsem találták meg Dzsamál Hasogdzsi holttestét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a151671-f28c-47e5-804f-d015bfb186d3","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A duplájára, 45 600 forintra emelkedik a közfoglalkoztatottak elhelyezkedési juttatása novembertől, ezt Varga Mihály pénzügyminiszter mondta el.","shortLead":"A duplájára, 45 600 forintra emelkedik a közfoglalkoztatottak elhelyezkedési juttatása novembertől, ezt Varga Mihály...","id":"20181028_A_kormany_dupla_penzzel_jutalmazza_azt_aki_kitor_a_kozmunkas_letbol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1a151671-f28c-47e5-804f-d015bfb186d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9caec37-77cf-49a8-9c61-56f43d06d581","keywords":null,"link":"/kkv/20181028_A_kormany_dupla_penzzel_jutalmazza_azt_aki_kitor_a_kozmunkas_letbol","timestamp":"2018. október. 28. 20:12","title":"A kormány dupla pénzzel jutalmazza azt, aki kitör a közmunkás létből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2aba928-762f-4608-ae3d-f1fa703c5a19","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Két nyerges vontató és egy kamion ütközött össze az M5-ös autópályán, a Budapest felé tartó oldalt lezárták.","shortLead":"Két nyerges vontató és egy kamion ütközött össze az M5-ös autópályán, a Budapest felé tartó oldalt lezárták.","id":"20181029_Lezartak_az_M5os_autopalyat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a2aba928-762f-4608-ae3d-f1fa703c5a19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82489432-20ce-49b7-a609-7aebfbf82149","keywords":null,"link":"/cegauto/20181029_Lezartak_az_M5os_autopalyat","timestamp":"2018. október. 29. 08:45","title":"Lezárták az M5-ös autópályát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d59a9e92-88b3-4245-a9bd-5ed591c4dd3a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Mindenkit ismert a debreceni születésű holokauszttúlélő azok közül, akiket a pittsburghi zsinagógában meggyilkoltak. Az ő élete négy percen múlt.","shortLead":"Mindenkit ismert a debreceni születésű holokauszttúlélő azok közül, akiket a pittsburghi zsinagógában meggyilkoltak...","id":"20181029_Negy_percet_kesett_a_magyar_holokauszttulelo_igy_meguszta_a_pittsburgi_meszarlast","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d59a9e92-88b3-4245-a9bd-5ed591c4dd3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a0d0a3f-dda6-4be6-ae2f-06644b78637f","keywords":null,"link":"/vilag/20181029_Negy_percet_kesett_a_magyar_holokauszttulelo_igy_meguszta_a_pittsburgi_meszarlast","timestamp":"2018. október. 29. 08:14","title":"Négy percet késett a magyar holokauszttúlélő, így megúszta a pittsburghi mészárlást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88166403-fd7c-4000-8c34-ab78c52d2623","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kiadta új frissítési ütemtervét a Xiaomi, melyből kiderül, a gyártó mely telefonjai kapják meg az Android Oreo vagy Pie verzióját még idén. ","shortLead":"Kiadta új frissítési ütemtervét a Xiaomi, melyből kiderül, a gyártó mely telefonjai kapják meg az Android Oreo vagy Pie...","id":"20181029_xiaomi_android_oreo_pie_update_frissites_datum","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=88166403-fd7c-4000-8c34-ab78c52d2623&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79ba9965-73e8-41f0-bbd1-e80f01a81094","keywords":null,"link":"/tudomany/20181029_xiaomi_android_oreo_pie_update_frissites_datum","timestamp":"2018. október. 29. 17:03","title":"Xiaomi telefonja van? Mutatjuk, mikor frissíthet a következő Androidra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd739b65-a353-4db4-bfed-fc4cd1679965","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kelet-közép-európai „mini-Trumpok” célja az, hogy a lehető legtöbb profitot zsebre vágják az EU-ból, írja Guy Verhofstadt az osztrák Die Presse hétfői számában.","shortLead":"A kelet-közép-európai „mini-Trumpok” célja az, hogy a lehető legtöbb profitot zsebre vágják az EU-ból, írja Guy...","id":"20181029_Verhofstadt_Orbanra_kuldene_az_Europolt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dd739b65-a353-4db4-bfed-fc4cd1679965&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f73be11f-90e8-490b-a054-033d5f2afc5a","keywords":null,"link":"/itthon/20181029_Verhofstadt_Orbanra_kuldene_az_Europolt","timestamp":"2018. október. 29. 10:26","title":"Verhofstadt Orbánra küldené az Europolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df5b5a35-afbf-4905-8963-7b8d81b91279","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Társaság a Szabadságjogokért szerint a dokumentum gyakorlatilag titokban, mindenféle tájékoztatás nélkül került fel az ÁNTSZ honlapjára, ahol szinte senki nem is keresné, a dokumentum ráadásul továbbra sem közérthető.","shortLead":"A Társaság a Szabadságjogokért szerint a dokumentum gyakorlatilag titokban, mindenféle tájékoztatás nélkül került fel...","id":"20181029_Kiadta_az_Emmi_a_korhazi_fertozesekrol_szolo_jelentest_de_sokat_kell_kutatni_hogy_meg_is_talaljuk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=df5b5a35-afbf-4905-8963-7b8d81b91279&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bb7ef88-3fb5-4bdb-a139-0f64dd31609f","keywords":null,"link":"/itthon/20181029_Kiadta_az_Emmi_a_korhazi_fertozesekrol_szolo_jelentest_de_sokat_kell_kutatni_hogy_meg_is_talaljuk","timestamp":"2018. október. 29. 16:05","title":"Kiadta az Emmi a kórházi fertőzésekről szóló jelentést, de sokat kell kutatni, hogy meg is találjuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4bd82ab-3ffa-453a-9256-f87019df2874","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az első mínuszokra sokat kell várni Budapesten.","shortLead":"Az első mínuszokra sokat kell várni Budapesten.","id":"20181028_November_elejere_is_marad_a_husz_fok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b4bd82ab-3ffa-453a-9256-f87019df2874&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6577d15d-8d0b-4b25-8115-21b644ad729b","keywords":null,"link":"/itthon/20181028_November_elejere_is_marad_a_husz_fok","timestamp":"2018. október. 28. 10:39","title":"November elejére is marad a húsz fok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]