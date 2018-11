Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"83e65064-d0e9-4c60-b9fa-11a42f556ec5","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"enesacegem","description":"Hogyan kell kiadni a részmunkaidős dolgozó szabadságát egyenlőtlen munkaidő-beosztás esetén - ennek a részleteit járta körül az Adózóna.","shortLead":"Hogyan kell kiadni a részmunkaidős dolgozó szabadságát egyenlőtlen munkaidő-beosztás esetén - ennek a részleteit járta...","id":"20181101_Egyetlen_napon_nem_ment_be_dolgozni_megis_ottel_kevesebb_nap_szabadsaga_maradt__miert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=83e65064-d0e9-4c60-b9fa-11a42f556ec5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1db67aff-0c57-4e31-9dc9-65bf8bf3338c","keywords":null,"link":"/enesacegem/20181101_Egyetlen_napon_nem_ment_be_dolgozni_megis_ottel_kevesebb_nap_szabadsaga_maradt__miert","timestamp":"2018. november. 01. 13:09","title":"Egyetlen napon nem ment be dolgozni, mégis öttel kevesebb nap szabadsága maradt - miért?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c816d81-09f6-488f-822a-1dbe28d311e3","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Kipróbáltuk, milyen a márka első dízelmotor nélküli modellje, az USA-ban gyártott S60-as, ami Magyarországon hamarosan zöld rendszámos kivitelben is elérhető lesz.","shortLead":"Kipróbáltuk, milyen a márka első dízelmotor nélküli modellje, az USA-ban gyártott S60-as, ami Magyarországon hamarosan...","id":"20181102_volvo_s60_menetproba_vezettuk_a_svedek_400_loeros_plugin_hibrid_szedanjat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7c816d81-09f6-488f-822a-1dbe28d311e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13c92c04-78f4-422c-b187-2562df9757f4","keywords":null,"link":"/cegauto/20181102_volvo_s60_menetproba_vezettuk_a_svedek_400_loeros_plugin_hibrid_szedanjat","timestamp":"2018. november. 02. 12:30","title":"Volvo S60 menetpróba: vezettük a svédek 400+ lóerős hibrid szedánját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3111f9d3-aa89-4835-9256-8a8cf8f16131","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"A lakhatási támogatást, valamint a tankönyvtámogatást is megemelnék.","shortLead":"A lakhatási támogatást, valamint a tankönyvtámogatást is megemelnék.","id":"20181101_Emelik_az_egyetemi_hallgatok_tamogatasat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3111f9d3-aa89-4835-9256-8a8cf8f16131&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"652b3c2e-c5bc-4e54-9597-74c6f347a892","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181101_Emelik_az_egyetemi_hallgatok_tamogatasat","timestamp":"2018. november. 01. 14:58","title":"Emelik az egyetemi hallgatók támogatását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21c52e71-e4f2-42e1-93ab-32c6afb3aefb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt miniszterelnök és a volt elszámoltatási biztos is tett egy-egy megjegyzést a másikra. ","shortLead":"A volt miniszterelnök és a volt elszámoltatási biztos is tett egy-egy megjegyzést a másikra. ","id":"20181102_Egymasnak_uzenget_a_Facebookon_Gyurcsany_es_Budai_Gyula","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=21c52e71-e4f2-42e1-93ab-32c6afb3aefb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17b745d2-8463-412e-b659-c3bb99066a39","keywords":null,"link":"/itthon/20181102_Egymasnak_uzenget_a_Facebookon_Gyurcsany_es_Budai_Gyula","timestamp":"2018. november. 02. 14:09","title":"Egymásnak üzenget a Facebookon Gyurcsány és Budai Gyula","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8ccc08f-18cd-4067-af99-a63ecfc96598","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ausztria tekintélye sérülhet azzal, hogy az osztrák kormány úgy döntött, az ország kilép az ENSZ globális migrációs csomagja elfogadásának folyamatából - közölte Alexander Van der Bellen. Valószínűnek nevezte Mateusz Morawiecki lengyel kormányfő, hogy Lengyelország sem csatlakozik a csomaghoz.","shortLead":"Ausztria tekintélye sérülhet azzal, hogy az osztrák kormány úgy döntött, az ország kilép az ENSZ globális migrációs...","id":"20181102_Migracio_Van_der_Bellen_szerint_Ausztria_jo_hirneve_forog_kockan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d8ccc08f-18cd-4067-af99-a63ecfc96598&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49a91dbb-c609-4059-9925-c78df1240933","keywords":null,"link":"/vilag/20181102_Migracio_Van_der_Bellen_szerint_Ausztria_jo_hirneve_forog_kockan","timestamp":"2018. november. 02. 18:37","title":"Migráció: Az osztrák államfő szerint Ausztria jó hírneve forog kockán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d4d3d80-d9ca-47fa-8563-2ed9ed1717e2","c_author":"Farkas Zoltán","category":"gazdasag","description":"Biztonságosabb és válságállóbb lett a nemzetközi környezet, de a potenciális partnerekkel folytatott háborúskodás önmagában is kockázatot jelent.","shortLead":"Biztonságosabb és válságállóbb lett a nemzetközi környezet, de a potenciális partnerekkel folytatott háborúskodás...","id":"201840__penzugyi_valsag__akibontakozas_tiz_eve__serulekenyseg__szelutotten","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7d4d3d80-d9ca-47fa-8563-2ed9ed1717e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"736499e1-ed05-404f-9fe0-53a4ee6d84ba","keywords":null,"link":"/gazdasag/201840__penzugyi_valsag__akibontakozas_tiz_eve__serulekenyseg__szelutotten","timestamp":"2018. november. 03. 11:30","title":"Kevésbé sérülékeny a magyar gazdaság, de több területen rosszabbul áll, mint a 2008-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"739980a5-fab6-4600-a0c7-a9f7889638dc","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Hagyományosan erős a Verzió Fesztivál az emberi jogokkal kapcsolatos filmfelhozatalban, nincs ez másként idén sem. Hogy működik egy fehérorosz női börtönszínház vagy egy sajátos nevelési igényű gyerekeket befogadó zseniális svájci iskola? Hogyan lehet feldolgozni az értelmetlen háború borzalmait?\r

\r

","shortLead":"Hagyományosan erős a Verzió Fesztivál az emberi jogokkal kapcsolatos filmfelhozatalban, nincs ez másként idén sem...","id":"20181101_Verzio_Dokumentumfilm_fesztival_Emberi_jogi_versenyprogram","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=739980a5-fab6-4600-a0c7-a9f7889638dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a81b749-c568-4b8c-a63e-23205b202e00","keywords":null,"link":"/kultura/20181101_Verzio_Dokumentumfilm_fesztival_Emberi_jogi_versenyprogram","timestamp":"2018. november. 01. 15:30","title":"Itt mindent elvesztünk, amitől nők vagyunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d473a137-5ebf-4a5f-ba30-9317eb6b48a2","c_author":"RTL Hírek","category":"sport","description":"Több helyen megrepedt a veséje, akkora ütést kapott Kóka női kézilabdacsapatának egyik játékosa a múlt hétvégi megyei első osztályú meccsen. A 20 éves sportolót mentő vitte kórházba, ahol veséjének egy részét el kellett távolítani.","shortLead":"Több helyen megrepedt a veséje, akkora ütést kapott Kóka női kézilabdacsapatának egyik játékosa a múlt hétvégi megyei...","id":"20181102_Tobb_helyen_repedt_meg_a_veseje_meccs_kozben_a_kokai_kezilabdas_lanynak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d473a137-5ebf-4a5f-ba30-9317eb6b48a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29e1dab2-081b-4788-bd0a-9d4a8b4f86b9","keywords":null,"link":"/sport/20181102_Tobb_helyen_repedt_meg_a_veseje_meccs_kozben_a_kokai_kezilabdas_lanynak","timestamp":"2018. november. 02. 20:26","title":"Több helyen repedt meg a veséje meccs közben a kókai kézilabdás lánynak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]