Két dolog biztos jelenleg Németországban. Az egyik az, hogy a 13 éve a kancellári székben ülő Angela Merkel korábbi sikerei ellenére is vesztesként távozik majd a német politikai életből, a másik pedig az, hogy 2021-re tervezett visszavonulásáig még sok válságon úrrá kell lennie. Még akkor is, ha a politikai elemzők szerint a pártelnöki tisztet is otthagyó Merkel nem lesz „béna kacsa”.

„Angela Merkel lépései arra utalnak, hogy a kancellár még a következő parlamenti választás előtt fel kívánja mondani a szociáldemokratákkal kötött nagykoalíciós egyezményt. Valójában felgyorsítja a folyamatot: már hónapokkal ezelőtt elhatározta, hogy hivatalban akar maradni, viszont azt is eldöntötte, nem kíván újra indulni a választáson. Most, attól függően, hogy miként reagál pártja, a CDU a következő koalíciós vita alkalmával, bejelentheti, hogy vége a nagykoalíciónak” – Josef Janning, a Külügyi Kapcsolatok Európai Tanácsának berlini vezetője így értékelte azt, hogy Merkel bejelentette, nem indult a pártelnöki posztért, és 2021-ben – kancellári mandátuma lejártakor – visszavonul a politikától. Szerinte, ha a konzervatív párt a Merkelhez legközelibbnek tűnő jelöltek egyikét, Annegret Kramp-Karrenbauer CDU-főtitkárt vagy Peter Altmaier gazdasági minisztert választja meg elnöknek, akkor a koalíció még viszonylag hosszú ideig kitarthat, ám ha a kancellárt bíráló Friedrich Merz, esetleg Jens Spahn egészségügyi miniszter diadalmaskodik, a két politikus valószínűleg előbb-utóbb a 2021-ben esedékes választások előrehozatala mellett dönt majd.

© AFP / Tobias Schwarz

Merkeltől leginkább Jens Spahn különbözik, ő volt az, aki tavaly, mint a CDU új fiatal csillaga a legnyíltabban bírálta a kancellár bevándorláspolitikáját. Bár miniszteri kinevezése óta kevesebbet beszél a migrációról, most, hogy Merkel bejelentette fokozatos visszavonulását, és Spahl bejelentkezett a versenybe, újra előszedte a témát. Szerinte Németország nem kerülheti meg, hogy beszéljen 2015 szeptemberéről, amikor Merkel gyakorlatilag bejelentette az ország határainak megnyitását a menekültek előtt. Azt állítja, Merkel ezzel komoly hibát követett el. Ő úgy véli, meg kell erősíteni az EU külső határainak a védelmét, és meg kell egyezni a menekültek EU-n belüli elosztásáról. Az elemzők szerint Spahl van a legközelebb Donald Trump amerikai elnökhöz, már járt is a Fehér Házban, ahol viszont leginkább John Bolton nemzetbiztonsági főtanácsadóval tárgyalt. Oroszország tekintetében azonban a fősodorhoz tartozik, s az iszlamista terror mellett Moszkva politikáját tartja fenyegetésnek.

Hátrahúzódó kancellár

A DW német hírportál által megszólaltatott elemzők szerint Merkel annak ellenére nem fog nyíltan beleszólni a pártelnökválasztásba, majd a kancellár-jelölt állításba, hogy megvannak a maga preferált politikusai. És később sem fogja őket segíteni. Bár a hozzá közelebb álló CDU-politikusok is abban lennének érdekeltek, hogy Merkel még 2021 előtt távozzon a kancellári posztról, ha csak nem kényszerül rá a távozásra, magától nem ő valószínűleg fog lelépni. Merkel ezzel kapcsolatban azt hangsúlyozta, azt tartja feladatának, hogy a lehető legsimább legyen a váltás: hagyja, hogy a párt kiválassza a legjobb pártelnököt és kancellárjelöltet, ő pedig addig igyekszik fennakadások nélkül vezetni Európa legerősebb államát. Az újságírók meg is kérdezték tőle, nem tart-e attól, hogy „béna kacsává” válik – azaz elveszti politikai befolyásának nagy részét, miközben a környezete már számolja a napokat, hogy mikor telik ki az ideje – ám kitérő választ adott. „Mindennek vannak előnyei és hátrányai. Én ezt az utat választottam, s ez nem is túl különleges megoldás, nemzetközi példák is vannak erre” – magyarázta.

© AFP / Johannes Eisele

Wolfgang Schäuble, a parlament alsóháza, a Bundestag elnöke szerint ugyan Merkel meggyengült, ám nem annyira, hogy „béna kacsa” váljon belőle. „Ha valakit egyszer megválasztottak kancellárnak, saját akaratán kívül csak akkor távolítható el a tisztségéből, ha a Bundestag meg is választ egy új kormányfőt. Erre pedig nincs esély a jelenlegi összetételben, így alkotmányos értelemben Merkel biztos pozícióban van” – mondta Schäuble egy tévéinterjúban. Közben kiderült azonban az is, hogy maga Schäuble azt a Merzet támogatná pártelnöknek, akiről a felmérések azt mutatják, talán a legnagyobb esélyes.

Nagypártok lejtmenetben

Míg a bajorországi és a hesseni tartományi választások után – ahol a CDU, valamint országos szintű koalíciós partnere, a szociáldemokrata párt (SPD) is rosszul szerepelt – a helyi pártvezetők Berlinre mutogattak, és azt hajtogatták, hogy a tartományi népszerűségvesztés fő oka az, hogy a németeknek elege van a két nagy párt együttműködéséből, ám nem valószínű, hogy a nagykoalíció esetleges szétbomlása után megállna a CDU és az SPD népszerűségének az olvadása. A nagy pártok ugyanis Európa-szerte rosszul szerepelnek: Franciaországban, Hollandiában, Spanyolországban, vagy akár Olaszországban is a hagyományos politikai rendszeren kívüli pártok növelik a támogatottságukat.

Németországban két érő, az idegenellenes, jobboldali radikális Alternatíva Németországért (AfD), illetve az inkább a baloldal felé hajló Zöldpárt profitál a hagyományos nagyágyúkat jellemző lejtmenetből. Az AfD példál - Hessen után – immár elmondhatja magáról, hogy valamennyi tartományi parlamentben képviselteti magát, igaz a főként a keleti országrészben erős párt az előrejelzettnél rendre rosszabbul szerepelt a nyugati körzetekben. Úgy tűnik, a jelenlegi körülmények között az AfD nem képes 12-15 százaléknál jobb eredményre Nyugaton, ehhez a helyi elemzők szerint leginkább egy gazdasági válságra lenne szükség.

© AFP / Odd Andersen

Előretörő zöldek

Míg a figyelem elsősorban az AfD teljesítményére összpontosul, a 2017-es szövetségi választáson csak 8,9 százalékot kapott Zöldpárt, most országos szinten a második helyen áll, és 20 százalék körüli eredményével több mint megkétszerezte támogatottságát. (Az AfD 2017-ben 12,6 százalékot kapott, s országon szinten most 15-17 százalék körül jár.) A zöldek, akik 1983-ban robbantak be a német politika színpadára, a jelek szerint mostanra nőttek fel, és immár a radikális környezetvédelem mellett a többi társadalmi kérdéssel is behatóan foglalkoznak. „Már nem csak olyan dolgokkal foglalkozunk, amelyek a választók 5-8 százalékának volt fontos. Kibővítettük a programunkat, és az a célunk, hogy sokkal többen találjanak benne használható elemeket” – mondta Priska Hinz, a zöldek hesseni társelnöke, és a tartomány környezetvédelmi minisztere.

A fordulat elsősorban a két országos társelnöknek, Annalena Barebocknak, és Robert Habecknek köszönhető, akik a német politikai hagyományoknak megfelelően „hangszerelték át” a környezetvédelmi politikát. A felmérések szerint a zöldek – akiknek már egy tartományi vezetői posztot is sikerült megszerezniük – a legnagyobb haszonélvezői a nagy pártok, a CDU és az SPD népszerűség csökkenésének: a most őket választók fele ugyanis 2017-ben még a CDU-ra, vagy az SPD-re voksolt.