Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3516ef7d-6c90-4152-b3f8-b0777832d182","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"A Petersen autómúzeumban a világ minden tájáról találhatunk különleges négykerekűeket - mi nemrég ott jártunk, mutatunk egy kis ízelítőt.","shortLead":"A Petersen autómúzeumban a világ minden tájáról találhatunk különleges négykerekűeket - mi nemrég ott jártunk, mutatunk...","id":"20181104_bepillantana_a_vilag_egyik_legjobb_autos_muzeumaba_segitunk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3516ef7d-6c90-4152-b3f8-b0777832d182&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b32232b3-a830-4498-b3e3-244f0b7fb5f1","keywords":null,"link":"/cegauto/20181104_bepillantana_a_vilag_egyik_legjobb_autos_muzeumaba_segitunk","timestamp":"2018. november. 04. 06:41","title":"Bepillantana a világ egyik legjobb autós múzeumába? Segítünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a817f5ae-03e9-4e04-9609-b6bc519d488a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az elkövetők azért darabolták fel az isztambuli szaúdi főkonzulátuson meggyilkolt szaúdi ellenzéki újságíró, Dzsamál Hasogdzsi holttestét, hogy maró anyagban feloldva könnyebben meg tudjanak szabadulni tőle – írta a Hürriyet tekintélyes török napilap. Közben Netanjahu izraeli kormányfő úgy fogalmazott, hogy a Hasogdzsi-ügy nem áshatja alá a szaúdi királyság stabilitását.","shortLead":"Az elkövetők azért darabolták fel az isztambuli szaúdi főkonzulátuson meggyilkolt szaúdi ellenzéki újságíró, Dzsamál...","id":"20181102_Hasogdzsiugy_a_holttestet_feldaraboltak_es_feloldottak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a817f5ae-03e9-4e04-9609-b6bc519d488a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d05dbdf-7c08-45db-a978-60a3acd3256b","keywords":null,"link":"/vilag/20181102_Hasogdzsiugy_a_holttestet_feldaraboltak_es_feloldottak","timestamp":"2018. november. 02. 16:33","title":"Hasogdzsi-ügy: a holttestét feldarabolták és feloldották","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d473a137-5ebf-4a5f-ba30-9317eb6b48a2","c_author":"RTL Hírek","category":"sport","description":"Több helyen megrepedt a veséje, akkora ütést kapott Kóka női kézilabdacsapatának egyik játékosa a múlt hétvégi megyei első osztályú meccsen. A 20 éves sportolót mentő vitte kórházba, ahol veséjének egy részét el kellett távolítani.","shortLead":"Több helyen megrepedt a veséje, akkora ütést kapott Kóka női kézilabdacsapatának egyik játékosa a múlt hétvégi megyei...","id":"20181102_Tobb_helyen_repedt_meg_a_veseje_meccs_kozben_a_kokai_kezilabdas_lanynak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d473a137-5ebf-4a5f-ba30-9317eb6b48a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29e1dab2-081b-4788-bd0a-9d4a8b4f86b9","keywords":null,"link":"/sport/20181102_Tobb_helyen_repedt_meg_a_veseje_meccs_kozben_a_kokai_kezilabdas_lanynak","timestamp":"2018. november. 02. 20:26","title":"Több helyen repedt meg a veséje meccs közben a kókai kézilabdás lánynak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5ccd724-c454-4c12-ac21-4997baa46b32","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két vadászbaleset is történt pénteken, eltévedt lövések miatt kellett kórházba vinni két vadászt.","shortLead":"Két vadászbaleset is történt pénteken, eltévedt lövések miatt kellett kórházba vinni két vadászt.","id":"20181103_Nincs_szerencsejuk_a_vadaszoknak_a_hosszu_hetvegen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a5ccd724-c454-4c12-ac21-4997baa46b32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96674fa9-a037-44ad-91dc-34b079ca89df","keywords":null,"link":"/itthon/20181103_Nincs_szerencsejuk_a_vadaszoknak_a_hosszu_hetvegen","timestamp":"2018. november. 03. 13:39","title":"Nincs szerencséjük a vadászoknak ezen a hétvégén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a2adf86-c220-4b4d-beef-9852f15e0e05","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Fellendült a garázsok és gépkocsibeállók piaca a válság óta eltelt időszakban, az árak vidéken 1 millió, Budapesten 2 millió forintnál kezdődnek – közölte az Otthon Centrum.","shortLead":"Fellendült a garázsok és gépkocsibeállók piaca a válság óta eltelt időszakban, az árak vidéken 1 millió, Budapesten 2...","id":"20181102_Otthon_Centrum_fellendult_a_garazsok_es_gepkocsibeallok_piaca","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1a2adf86-c220-4b4d-beef-9852f15e0e05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbbdd141-b642-4996-b441-c006bf9e6399","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181102_Otthon_Centrum_fellendult_a_garazsok_es_gepkocsibeallok_piaca","timestamp":"2018. november. 02. 16:42","title":"Otthon Centrum: fellendült a garázsok és gépkocsibeállók piaca","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d622d424-3411-43e5-b29c-a7c751db0a01","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Netflix amerikai streaming-szolgáltató három filmjét is be fogja mutatni a mozikban még az online forgalmazás megkezdése előtt. Ebből kettőt Oscar-esélyesnek tartanak.","shortLead":"A Netflix amerikai streaming-szolgáltató három filmjét is be fogja mutatni a mozikban még az online forgalmazás...","id":"20181102_Hagyomanyt_tor_a_Netflix_elobb_mozi_aztan_online","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d622d424-3411-43e5-b29c-a7c751db0a01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bb3768d-3f2d-41e5-8d2b-ca499a45c119","keywords":null,"link":"/tudomany/20181102_Hagyomanyt_tor_a_Netflix_elobb_mozi_aztan_online","timestamp":"2018. november. 02. 15:27","title":"Hagyományt tör a Netflix: előbb mozi, aztán online","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a6cd375-0755-480d-9074-26525e1542c6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nyomozók a lakásán fogták el a kábítószer-kereskedőt, akinél 663,8 gramm marihuánát is találtak.","shortLead":"A nyomozók a lakásán fogták el a kábítószer-kereskedőt, akinél 663,8 gramm marihuánát is találtak.","id":"20181104_Nagy_zsak_marihuanaval_bukott_le_a_csepeli_diler","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6a6cd375-0755-480d-9074-26525e1542c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20d62d31-c22b-465c-b443-d9408cd43a24","keywords":null,"link":"/itthon/20181104_Nagy_zsak_marihuanaval_bukott_le_a_csepeli_diler","timestamp":"2018. november. 04. 08:05","title":"Nagy zsák marihuánával bukott le a csepeli díler","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42fcfff2-aaaa-490a-a378-c9d7259fe2e5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Azt vitték fel grafikusan, melyik országban, mely márka a leginkább keresett az interneten.","shortLead":"Azt vitték fel grafikusan, melyik országban, mely márka a leginkább keresett az interneten.","id":"20181103_markarangsor_autok_internet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=42fcfff2-aaaa-490a-a378-c9d7259fe2e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b005b549-0825-4835-973f-ffb9accf9bb9","keywords":null,"link":"/cegauto/20181103_markarangsor_autok_internet","timestamp":"2018. november. 03. 10:51","title":"Ez egy fontos autós világtérkép – legalább is az autógyártók számára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]