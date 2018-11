Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f77e984c-663f-4d9e-aff1-536a15f45fea","c_author":"Nagy Gábor","category":"vilag","description":"A republikánusok és a demokraták is sikeresnek minősíthetik majd magukat a félidős kongresszusi választás után, amelyen mindketten szenvedtek fájó vereségeket és arattak biztató győzelmeket. Így együttműködésre vannak ítélve, ami Donald Trump elnöknek nehezére eshet.","shortLead":"A republikánusok és a demokraták is sikeresnek minősíthetik majd magukat a félidős kongresszusi választás után, amelyen...","id":"20181107_egypartrendszet_amerika_felidos_valasztasok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f77e984c-663f-4d9e-aff1-536a15f45fea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"294e82ee-4b49-4dbb-a9b9-281384f65555","keywords":null,"link":"/vilag/20181107_egypartrendszet_amerika_felidos_valasztasok","timestamp":"2018. november. 07. 10:40","title":"Véget ért az egypártrendszer Amerikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8951bb7f-0a51-4b28-b422-166fb6b867a5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Esetünkben az autótuning egyik igen speciális alfajához van szerencsénk, mutatjuk a furcsa négykerekűt.","shortLead":"Esetünkben az autótuning egyik igen speciális alfajához van szerencsénk, mutatjuk a furcsa négykerekűt.","id":"20181108_a_nap_fotoja_5os_bmw_akart_lenni_a_kis_opel_corsa_ez_lett_belole","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8951bb7f-0a51-4b28-b422-166fb6b867a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7440e99-2bb7-4a6f-962b-ee757e49ed34","keywords":null,"link":"/cegauto/20181108_a_nap_fotoja_5os_bmw_akart_lenni_a_kis_opel_corsa_ez_lett_belole","timestamp":"2018. november. 08. 06:41","title":"A nap fotója: 5-ös BMW akart lenni a kis Opel Corsa, ez lett belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e5e3725-58ae-4ec3-9eb4-3f1335246ee9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mondhatni, hogy a csehek legérdekesebb újdonsága idén ez a kompakt méretű autó. ","shortLead":"Mondhatni, hogy a csehek legérdekesebb újdonsága idén ez a kompakt méretű autó. ","id":"20181107_Skoda_Scala_belso_ter","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5e5e3725-58ae-4ec3-9eb4-3f1335246ee9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"703106c3-1d26-4d8a-966c-f1a41f9f753c","keywords":null,"link":"/cegauto/20181107_Skoda_Scala_belso_ter","timestamp":"2018. november. 07. 12:19","title":"Közeledik a Skoda Scala bemutatója, ilyen lesz a műszerfala","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38657b29-dbcc-4c49-9ed5-79a8076ec467","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Penta először a bolondját járatta az önkormányzattal, majd, bár átadták a stadiont, az még nem volt kész. A képviselő-testület szeptemberben zárt ülésen szavazta meg, hogy azonnali hatállyal megválnak a Seszták Miklós minisztersége alatt szédületes karriert befutó cégtől.","shortLead":"A Penta először a bolondját járatta az önkormányzattal, majd, bár átadták a stadiont, az még nem volt kész...","id":"20181108_Betelt_a_pohar_a_kisvardai_onkormanyzatnal_kirugjak_a_Sesztakstadion_epitojet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=38657b29-dbcc-4c49-9ed5-79a8076ec467&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"190d9015-53cb-4c8d-8657-a32f7d83648b","keywords":null,"link":"/kkv/20181108_Betelt_a_pohar_a_kisvardai_onkormanyzatnal_kirugjak_a_Sesztakstadion_epitojet","timestamp":"2018. november. 08. 14:10","title":"Betelt a pohár a kisvárdai önkormányzatnál, kirúgják a Seszták-stadion építőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea7ba33d-09db-402e-9741-74f7671ec4b5","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A kormány az elmúlt években a közszférában több lépésben béremeléseket hajtott végre, főleg az oktatásban és az egészségügyben. ","shortLead":"A kormány az elmúlt években a közszférában több lépésben béremeléseket hajtott végre, főleg az oktatásban és...","id":"20181107_Brutalisan_no_az_atlagber_Romaniaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ea7ba33d-09db-402e-9741-74f7671ec4b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7805c8f-d4fc-4290-9889-20c66f863015","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181107_Brutalisan_no_az_atlagber_Romaniaban","timestamp":"2018. november. 07. 12:23","title":"Brutálisan nő az átlagbér Romániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b436fad6-0e9b-4ee7-bf9c-27b567326e76","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Pedig csak egy szót változtattak meg.","shortLead":"Pedig csak egy szót változtattak meg.","id":"20181107_Nagy_meccset_nyert_a_Fidesz_a_Neppartban_nem_kell_tartani_a_kizarastol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b436fad6-0e9b-4ee7-bf9c-27b567326e76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50b68538-c7a1-46e4-898c-e8302766682a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181107_Nagy_meccset_nyert_a_Fidesz_a_Neppartban_nem_kell_tartani_a_kizarastol","timestamp":"2018. november. 07. 15:51","title":"Nagy meccset nyert a Fidesz a Néppártban, nem kell tartani a kizárástól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa0f7c8b-88ce-4634-92e0-0dc4982aba20","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"0,1 százalékot vártak, 0,2 százalék lett belőle szeptemberben.","shortLead":"0,1 százalékot vártak, 0,2 százalék lett belőle szeptemberben.","id":"20181107_A_vartnal_jobban_nott_az_ipari_termeles_Nemetorszagban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fa0f7c8b-88ce-4634-92e0-0dc4982aba20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47e029d5-480c-4cdd-b63a-8580fe2834d1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181107_A_vartnal_jobban_nott_az_ipari_termeles_Nemetorszagban","timestamp":"2018. november. 07. 08:38","title":"A vártnál jobban nőtt az ipari termelés Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a72f3a87-a945-4924-87d5-d201d4875502","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az előválasztásról az a szó is eszébe jutott, hogy agyrém, azonban a 10 ezer fősnél nagyobb településen nem zárta ki, hogy a Jobbikkal is együttműködjenek.","shortLead":"Az előválasztásról az a szó is eszébe jutott, hogy agyrém, azonban a 10 ezer fősnél nagyobb településen nem zárta ki...","id":"20181107_Gyurcsany_es_a_DK_videken_osszeborulhat_a_Jobbikkal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a72f3a87-a945-4924-87d5-d201d4875502&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d761caba-64b8-4803-ba46-f5e058f6a5f8","keywords":null,"link":"/itthon/20181107_Gyurcsany_es_a_DK_videken_osszeborulhat_a_Jobbikkal","timestamp":"2018. november. 07. 15:39","title":"Gyurcsány és a DK vidéken összeborulhat a Jobbikkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]