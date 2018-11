Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"64fb1c60-8b03-4510-ad42-d9a0cecea71b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A járat épp indult volna Londonba, az utasok már a fedélzeten voltak, amikor a légi közlekedési hatóság emberei megjelentek a repülőtéren.","shortLead":"A járat épp indult volna Londonba, az utasok már a fedélzeten voltak, amikor a légi közlekedési hatóság emberei...","id":"20181109_Kifizetetlen_tartozas_miatt_lefoglaltak_a_Ryanair_egyik_gepet_Franciaorszagban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=64fb1c60-8b03-4510-ad42-d9a0cecea71b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72fa2372-435b-4fc2-a5cc-5956afc5ac96","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181109_Kifizetetlen_tartozas_miatt_lefoglaltak_a_Ryanair_egyik_gepet_Franciaorszagban","timestamp":"2018. november. 09. 17:01","title":"Kifizetetlen tartozás miatt lefoglalták a Ryanair egyik gépét Franciaországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45d94584-4977-4c6e-80f8-e1a0c5b5de88","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Több mint kétévnyi szakmai előkészítés után nyílik meg a Vajda Lajos élete és művészete című nagyszabású kiállítás, előkerült egy meglepetésrajz is. ","shortLead":"Több mint kétévnyi szakmai előkészítés után nyílik meg a Vajda Lajos élete és művészete című nagyszabású kiállítás...","id":"20181108_Vajda_Lajos_kep_kiallitas_Ferenczy_Muzeum","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=45d94584-4977-4c6e-80f8-e1a0c5b5de88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da9b485f-437f-4da8-a77d-3b49cba672a7","keywords":null,"link":"/kultura/20181108_Vajda_Lajos_kep_kiallitas_Ferenczy_Muzeum","timestamp":"2018. november. 08. 17:18","title":"Sosem látott Vajda Lajos-kép került elő egy festmény háta mögül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da400d26-0fb5-4bfa-9f74-293b9c348aeb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szép csöndben újabb zseniális alkotások kerültek fel a kedvenc Youtube-csatornánkra. Mert az rendben van, hogy viccesen mozognak például a Boney M. tagjai, de zene nélkül minimum egy új művészeti ágról beszélhetünk. És nem csak az ő esetükben. Mutatjuk az öt legviccesebb zene nélküli zenés videót.\r

\r

","shortLead":"Szép csöndben újabb zseniális alkotások kerültek fel a kedvenc Youtube-csatornánkra. Mert az rendben van, hogy viccesen...","id":"20181110_Daddy_Cool_neman_Vigyazat_Hangos_nevetessel_zavarhatja_meg_a_csendes_szombati_munkanapot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=da400d26-0fb5-4bfa-9f74-293b9c348aeb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"231d8f64-81c9-4ee5-9fc7-9acaa1f7c728","keywords":null,"link":"/elet/20181110_Daddy_Cool_neman_Vigyazat_Hangos_nevetessel_zavarhatja_meg_a_csendes_szombati_munkanapot","timestamp":"2018. november. 10. 12:48","title":"Daddy Cool némán? Vigyázat! Hangos nevetéssel zavarhatja meg a csendes szombati munkanapot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"413618d6-b1d7-46da-9c18-b421f31f300a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung fejlesztői konferenciájának figyelmes résztvevői kiszúrhatták, hogy igazán fiatalos színeket is megkaphat a jövő év elejei újabb csúcstelefon, a Galaxy S10.","shortLead":"A Samsung fejlesztői konferenciájának figyelmes résztvevői kiszúrhatták, hogy igazán fiatalos színeket is megkaphat...","id":"20181109_sdc_samsung_galaxy_s10_szinek_one_ui","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=413618d6-b1d7-46da-9c18-b421f31f300a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64bffbd5-919b-4a28-a1c2-0154993d5763","keywords":null,"link":"/tudomany/20181109_sdc_samsung_galaxy_s10_szinek_one_ui","timestamp":"2018. november. 09. 17:03","title":"Véletlenül (vagy akarattal) kiszivárgott, milyen érdekes színekben jöhet a Galaxy S10","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7127e736-1d0a-4761-9da9-01ac2dd11d3c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"November 8-án egy butik sörfesztivállal indult a borfesztivál. Erre már önmagában felkaphatjuk a fejünket, de az idén 100 éves Gellért Hotel ennél sokkal többet kínál, ráadásul korlátlan italfogyasztással és Michelin-csillagos fogásokkal is.","shortLead":"November 8-án egy butik sörfesztivállal indult a borfesztivál. Erre már önmagában felkaphatjuk a fejünket, de az idén...","id":"20181110_Korlatlan_italfogyasztassal_Michelincsillagos_fogasok__Marton_nap_a_Gellertben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7127e736-1d0a-4761-9da9-01ac2dd11d3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93ff9cf2-4086-4c16-95e7-0510f39fc2d4","keywords":null,"link":"/elet/20181110_Korlatlan_italfogyasztassal_Michelincsillagos_fogasok__Marton_nap_a_Gellertben","timestamp":"2018. november. 10. 10:49","title":"Korlátlan italfogyasztással, Michelin-csillagos fogások – Márton-nap a Gellértben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7fdf1a4-e60a-4a1a-8e15-8815dc795021","c_author":"Tóth Sándor","category":"elet","description":"Nem nálunk persze, hanem az USA-ban, és ott is csak jeles napokon. Minden a raviolival kezdődött.\r

\r

","shortLead":"Nem nálunk persze, hanem az USA-ban, és ott is csak jeles napokon. Minden a raviolival kezdődött.\r

\r

","id":"20181109_Ingyen_koszt_veteranoknak_es_katonaknak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c7fdf1a4-e60a-4a1a-8e15-8815dc795021&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42d3906d-b50d-4a4c-840f-43d9cb669629","keywords":null,"link":"/elet/20181109_Ingyen_koszt_veteranoknak_es_katonaknak","timestamp":"2018. november. 10. 08:38","title":"Ingyen koszt veteránoknak és katonáknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"400f639a-df8c-4eb5-9ffe-5a45fb07ba98","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A projektigazgató szerint a nagyobb méretű építőanyagok szállítása jelenti a legnagyobb kihívást.","shortLead":"A projektigazgató szerint a nagyobb méretű építőanyagok szállítása jelenti a legnagyobb kihívást.","id":"20181110_Metrofelujitas_Parlament_hosszusagu_sineket_visznek_le_a_fold_ala","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=400f639a-df8c-4eb5-9ffe-5a45fb07ba98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8578b2c6-7cfd-4f19-89bd-3749a9e9852a","keywords":null,"link":"/itthon/20181110_Metrofelujitas_Parlament_hosszusagu_sineket_visznek_le_a_fold_ala","timestamp":"2018. november. 10. 11:55","title":"Metrófelújítás: Parlament hosszúságú síneket visznek le a föld alá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e22d58a4-9350-460e-8b49-1d2bb344246c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy férfi autóval egy bevásárlóközpont épületének hajtott, majd több embert megkéselt. Egy áldozata meghalt.","shortLead":"Egy férfi autóval egy bevásárlóközpont épületének hajtott, majd több embert megkéselt. Egy áldozata meghalt.","id":"20181109_melbourne_tamadas_keseles","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e22d58a4-9350-460e-8b49-1d2bb344246c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c81f21d-d3ff-497b-81a8-a550e16509fd","keywords":null,"link":"/vilag/20181109_melbourne_tamadas_keseles","timestamp":"2018. november. 09. 09:07","title":"Késes támadás Melbourne-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]