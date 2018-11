Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c2e98214-0710-40e7-be45-ad891c3ab11a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Petro Porosenko aláírta a hadiállapot bevezetéséről általa hozott rendeletet megerősítő jogszabályt.","shortLead":"Petro Porosenko aláírta a hadiállapot bevezetéséről általa hozott rendeletet megerősítő jogszabályt.","id":"20181128_petro_porosenko_ukran_elnok_alairta_a_hadiallapot_bevezeteserol_szolo_jogszabalyt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c2e98214-0710-40e7-be45-ad891c3ab11a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a01e67c9-5549-4370-9a8c-10c206ef302e","keywords":null,"link":"/vilag/20181128_petro_porosenko_ukran_elnok_alairta_a_hadiallapot_bevezeteserol_szolo_jogszabalyt","timestamp":"2018. november. 28. 12:06","title":"Az ukrán elnök aláírta a hadiállapot bevezetéséről szóló jogszabályt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1b6e03d-67c4-41c3-82ef-a342d6c17d10","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ez alatt több mint 1700 kilométert tett meg. Kész csoda, hogy előkerült.","shortLead":"Ez alatt több mint 1700 kilométert tett meg. Kész csoda, hogy előkerült.","id":"20181128_Ennek_a_kutyanak_18_honap_kimaradt_az_eletebol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e1b6e03d-67c4-41c3-82ef-a342d6c17d10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09ec40d4-3187-47f6-a090-1ed33459c15b","keywords":null,"link":"/elet/20181128_Ennek_a_kutyanak_18_honap_kimaradt_az_eletebol","timestamp":"2018. november. 28. 10:40","title":"Ennek a kutyának 18 hónap kimaradt az életéből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a57964f1-3245-4819-b9d9-28d2ae5fc931","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A taxisokat is ellenőrizték, közöttük is találtak szabálytalankodókat.","shortLead":"A taxisokat is ellenőrizték, közöttük is találtak szabálytalankodókat.","id":"20181127_A_bulinegyedben_razziaztak_a_rendorok_drogdilereket_es_korozott_bunozoket_is_fogtak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a57964f1-3245-4819-b9d9-28d2ae5fc931&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1500955b-f4b0-4b43-921e-061838a2ae70","keywords":null,"link":"/itthon/20181127_A_bulinegyedben_razziaztak_a_rendorok_drogdilereket_es_korozott_bunozoket_is_fogtak","timestamp":"2018. november. 27. 13:05","title":"A bulinegyedben razziáztak a rendőrök, drogdílereket és körözött bűnözőket is fogtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b619c07c-5f9a-4a31-a7fb-a79e0f835746","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Netflix karácsonyi sztorija egy szókimondó, vagány télapóról és egy testvérpárról szól, akik közösen mentik meg az ünnepet.","shortLead":"A Netflix karácsonyi sztorija egy szókimondó, vagány télapóról és egy testvérpárról szól, akik közösen mentik meg...","id":"20181127_A_Parlament_is_feltunik_egy_pillanatra_Kurt_Russel_karacsonyi_filmjeben__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b619c07c-5f9a-4a31-a7fb-a79e0f835746&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb7e6fbe-3366-4504-90c0-1c35ba1e2e46","keywords":null,"link":"/elet/20181127_A_Parlament_is_feltunik_egy_pillanatra_Kurt_Russel_karacsonyi_filmjeben__video","timestamp":"2018. november. 27. 12:08","title":"A Parlament is feltűnik egy pillanatra Kurt Russel karácsonyi filmjében – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4e65ca6-01dd-4c42-945a-7ace49a04ee5","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"Felkerült a kékfestés hagyománya a szellemi kulturális világörökség listájára – döntött az ENSZ Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete (UNESCO) illetékes bizottsága a Port Louis-i tanácskozásán.","shortLead":"Felkerült a kékfestés hagyománya a szellemi kulturális világörökség listájára – döntött az ENSZ Nevelésügyi, Tudományos...","id":"20181128_Vilagorokseg_lett_a_kekfestes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d4e65ca6-01dd-4c42-945a-7ace49a04ee5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72851b1e-dac3-4d3e-8346-400f402c60a6","keywords":null,"link":"/kultura/20181128_Vilagorokseg_lett_a_kekfestes","timestamp":"2018. november. 28. 14:33","title":"Világörökség lett a kékfestés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5cd557f1-ff7b-4784-902e-8173e57db103","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az unió intézményei elleni kémkedéssel és az unió kárára elkövetett költségvetési csalással vádolt Kovács Béla tárgyalása hétfőn elmaradt, mivel a korábban jobbikos, most független EP-képviselő halaszthatatlan dolgára hivatkozva nem ment el a tárgyalásra.","shortLead":"Az unió intézményei elleni kémkedéssel és az unió kárára elkövetett költségvetési csalással vádolt Kovács Béla...","id":"20181127_Elmaradt_KGBela_pere","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5cd557f1-ff7b-4784-902e-8173e57db103&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"750c05bf-ccf0-489f-aa28-5069feadfa25","keywords":null,"link":"/itthon/20181127_Elmaradt_KGBela_pere","timestamp":"2018. november. 27. 09:03","title":"Elmaradt KGBéla pere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06e2fb95-3c59-458f-a565-21eaf4e35e98","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook már 2014-ben tudott arról, hogy esetlegesen rosszindulatú orosz tevékenység folyik a platformján, jóval azelőtt, hogy a tények nyilvánosságra kerültek – állította kedden egy brit parlamenti bizottság elnöke.","shortLead":"A Facebook már 2014-ben tudott arról, hogy esetlegesen rosszindulatú orosz tevékenység folyik a platformján, jóval...","id":"20181127_facebook_orosz_beavatkozas_adatszivargas_amerikai_elnokvalasztas_cambridge_analytica_adatgyujtes_mark_zuckerberg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=06e2fb95-3c59-458f-a565-21eaf4e35e98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d7834cf-14be-4eb2-8760-96e0160277f7","keywords":null,"link":"/tudomany/20181127_facebook_orosz_beavatkozas_adatszivargas_amerikai_elnokvalasztas_cambridge_analytica_adatgyujtes_mark_zuckerberg","timestamp":"2018. november. 27. 20:03","title":"Azzal vádolják a Facebookot, hogy 2014 óta tudnak az oroszok trükközéséről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74194d72-dadf-4848-aa29-53811c9d5691","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Tagadni látszanak a hírt, de közleményükben ott olvasható: néhány hétig nem működik majd az osztály.","shortLead":"Tagadni látszanak a hírt, de közleményükben ott olvasható: néhány hétig nem működik majd az osztály.","id":"20181128_honvedkorhaz_koraszulott_centrum_honvedelmi_miniszterium_bezaras","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=74194d72-dadf-4848-aa29-53811c9d5691&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57642c22-eb6e-4fce-a130-d1c51d1966a6","keywords":null,"link":"/itthon/20181128_honvedkorhaz_koraszulott_centrum_honvedelmi_miniszterium_bezaras","timestamp":"2018. november. 28. 18:10","title":"Elismerte a Honvédkórház koraszülöttcentrumának bezárását a tárca","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]