[{"available":true,"c_guid":"5d034952-9acc-4fac-9eee-756177665198","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelek szerint a Google nem ússza meg, hogy ne kelljen felelnie a felhasználók nyomon követéséért. A kérdés csak az, mekkora lesz a büntetés.","shortLead":"A jelek szerint a Google nem ússza meg, hogy ne kelljen felelnie a felhasználók nyomon követéséért. A kérdés csak az...","id":"20181127_google_helyelozmenyek_helymeghatarozas_nyomon_kovetes_gps_gdpr_europai_unio_adatvedelem_birsag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5d034952-9acc-4fac-9eee-756177665198&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b785b8d-83f4-4bf6-a01d-5eda12c11181","keywords":null,"link":"/tudomany/20181127_google_helyelozmenyek_helymeghatarozas_nyomon_kovetes_gps_gdpr_europai_unio_adatvedelem_birsag","timestamp":"2018. november. 27. 13:33","title":"1100+ milliárd forintnyi büntetést kaphat a Google, mert nem tájékoztatta (eléggé) a felhasználókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2eb4d8f7-d793-43a2-a9cf-349bd0b8358a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A korábbi rezsióradíj 2870 forint volt, a jövőben ez legalább 3300 forint lesz, általános forgalmi adó nélkül. ","shortLead":"A korábbi rezsióradíj 2870 forint volt, a jövőben ez legalább 3300 forint lesz, általános forgalmi adó nélkül. ","id":"20181126_Par_szaz_forinttal_emelik_az_epitoipari_oradijat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2eb4d8f7-d793-43a2-a9cf-349bd0b8358a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"694b4b5e-979f-4d11-8e85-18b5d18ea4c7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181126_Par_szaz_forinttal_emelik_az_epitoipari_oradijat","timestamp":"2018. november. 26. 20:26","title":"Pár száz forinttal emelik az építőipari óradíjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b98622e8-3527-4d54-a7a2-0cdf800b45a9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Kárpátalját nem érinti az intézkedés - döntött több órás vita után az ukrán parlament. ","shortLead":"Kárpátalját nem érinti az intézkedés - döntött több órás vita után az ukrán parlament. ","id":"20181126_Csak_az_Oroszorszaggal_hataros_teruletekre_vezetik_be_az_ukran_hadiallapotot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b98622e8-3527-4d54-a7a2-0cdf800b45a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0972db5-f8b2-4ed0-8e63-1a04d0d59fac","keywords":null,"link":"/vilag/20181126_Csak_az_Oroszorszaggal_hataros_teruletekre_vezetik_be_az_ukran_hadiallapotot","timestamp":"2018. november. 26. 20:56","title":"Csak az Oroszországgal határos területekre vezetik be az ukrán hadiállapotot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91dfa63f-bbd6-4440-ab54-3bcaa291cb73","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem titok, hogy nem fogynak igazán jól az idén ősszel bemutatott iPhone-ok. Hogy ösztönözze a vásárlást, bónuszként akár 100 dollárt is kínál az Apple azoknak a felhasználóknak, akik régebbi iPhone-jukat iPhone XR-re vagy iPhone Xs-re cserélik.","shortLead":"Nem titok, hogy nem fogynak igazán jól az idén ősszel bemutatott iPhone-ok. Hogy ösztönözze a vásárlást, bónuszként...","id":"20181128_apple_promocio_bonusz_csereprogram_kereteben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=91dfa63f-bbd6-4440-ab54-3bcaa291cb73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a1f835d-fe0b-4972-b7f4-5eae799833f2","keywords":null,"link":"/tudomany/20181128_apple_promocio_bonusz_csereprogram_kereteben","timestamp":"2018. november. 28. 18:18","title":"Inkább belefizet az új telefonba az Apple, csak vegyék már az emberek idei iPhone-okat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bfebca1-a048-4ad5-8acf-8448fa32581f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Újabb neveket jelentett be a fesztivál. ","shortLead":"Újabb neveket jelentett be a fesztivál. ","id":"20181127_A_Foo_Fighters_es_a_Florence__The_Machine_is_jon_a_Szigetre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4bfebca1-a048-4ad5-8acf-8448fa32581f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68e3c470-6369-4a49-b11e-18c7a5876478","keywords":null,"link":"/kultura/20181127_A_Foo_Fighters_es_a_Florence__The_Machine_is_jon_a_Szigetre","timestamp":"2018. november. 27. 11:07","title":"A Foo Fighters és a Florence + The Machine is jön a Szigetre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26c35ab7-b398-46e5-853d-ad1a454a9317","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az állatok tavaszig a nagyközönség elől elzárva élik mindennapjaikat, de itt van róluk néhány tündéri fotó. ","shortLead":"Az állatok tavaszig a nagyközönség elől elzárva élik mindennapjaikat, de itt van róluk néhány tündéri fotó. ","id":"20181127_Ime_nehany_foto_a_gyori_allatkert_negy_feher_kistigriserol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=26c35ab7-b398-46e5-853d-ad1a454a9317&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20ba1897-2466-4e8e-9c60-a8995fbe800c","keywords":null,"link":"/elet/20181127_Ime_nehany_foto_a_gyori_allatkert_negy_feher_kistigriserol","timestamp":"2018. november. 27. 16:05","title":"Íme néhány fotó a győri állatkert négy fehér kistigriséről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc837b11-0ef2-473c-9588-9ec1e5a635fe","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az intézmény hónapok óta beázik, bár állítólag tavasszal megvolt a javításokra a pénz. ","shortLead":"Az intézmény hónapok óta beázik, bár állítólag tavasszal megvolt a javításokra a pénz. ","id":"20181127_Anoverek_es_terapeutak_takaritanak_a_Budai_Gyermekkorhazban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bc837b11-0ef2-473c-9588-9ec1e5a635fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"474a96ee-1f8d-493b-b0b2-0db7d4631d72","keywords":null,"link":"/itthon/20181127_Anoverek_es_terapeutak_takaritanak_a_Budai_Gyermekkorhazban","timestamp":"2018. november. 27. 20:09","title":"A nővérek és terapeuták takarítanak a Budai Gyermekkórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53ac11bc-46dc-4ba5-8add-41795088da54","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ritkán látni olyan boldognak a NASA embereit, mint amilyenek hétfőn voltak, amikor a májusban útnak indított szondájuk sikerrel landolt a Mars felszínén.","shortLead":"Ritkán látni olyan boldognak a NASA embereit, mint amilyenek hétfőn voltak, amikor a májusban útnak indított szondájuk...","id":"20181127_nasa_mars_insight_urszonda","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=53ac11bc-46dc-4ba5-8add-41795088da54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e37a4d19-f5b4-454f-845a-5f526bbde3d7","keywords":null,"link":"/tudomany/20181127_nasa_mars_insight_urszonda","timestamp":"2018. november. 27. 15:03","title":"Hogy mit éreztek a NASA emberei, amikor az InSight leszállt a Marson? Mutatjuk – fotók, videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]