[{"available":true,"c_guid":"5dcbf7a1-fc51-4856-8d25-673d571cbdf6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy, a Huawei új Mate-sorozatához készült hátlap remekül kamatoztatja a telefon különleges kameraelrendezését. ","shortLead":"Egy, a Huawei új Mate-sorozatához készült hátlap remekül kamatoztatja a telefon különleges kameraelrendezését. ","id":"20181128_huawei_mate20_mate20pro_arnold_schwarzenegger_kommando_telefontok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5dcbf7a1-fc51-4856-8d25-673d571cbdf6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6aa3346-ff2c-483b-ae35-3ed3a631f5b9","keywords":null,"link":"/tudomany/20181128_huawei_mate20_mate20pro_arnold_schwarzenegger_kommando_telefontok","timestamp":"2018. november. 28. 09:33","title":"Itt a tökéletes és egyben legviccesebb telefontok, amit valaha készítettek – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cc20782-ba68-4de2-9298-60cc1e7e9db5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Székely László ombudsman utánanézett volna annak, hogy tényleg a környezetvédelmi főosztályokról rúgták-e ki az embereket az agrártárcánál, de a minisztérium válaszra sem méltatta. ","shortLead":"Székely László ombudsman utánanézett volna annak, hogy tényleg a környezetvédelmi főosztályokról rúgták-e ki...","id":"20181127_Leepitett_kornyezetvedelem_hiaba_surgette_az_ombudsman_nem_kapott_valaszt_az_Agrarminiszteriumbol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7cc20782-ba68-4de2-9298-60cc1e7e9db5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5503d977-de28-42b4-b203-8b4badd40796","keywords":null,"link":"/itthon/20181127_Leepitett_kornyezetvedelem_hiaba_surgette_az_ombudsman_nem_kapott_valaszt_az_Agrarminiszteriumbol","timestamp":"2018. november. 27. 15:29","title":"Leépített környezetvédelem: hiába sürgette az ombudsman, nem kapott választ az Agrárminisztériumból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7750b7f-5e4c-4ab7-a5be-ce1c8ee57ded","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tovább formálódik a magyar sajtó, miután Puch László eladta a Szabad Földet Mészáros Lőrincnek, integrálja a Vasárnapi Híreket a Népszavába.","shortLead":"Tovább formálódik a magyar sajtó, miután Puch László eladta a Szabad Földet Mészáros Lőrincnek, integrálja a Vasárnapi...","id":"20181129_Megszunik_a_Vasarnapi_Hirek_beleolvad_a_Nepszavaba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d7750b7f-5e4c-4ab7-a5be-ce1c8ee57ded&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"424db0ac-bff0-4645-9557-d880a3065554","keywords":null,"link":"/itthon/20181129_Megszunik_a_Vasarnapi_Hirek_beleolvad_a_Nepszavaba","timestamp":"2018. november. 29. 12:33","title":"Megszűnik a Vasárnapi Hírek, beleolvad a Népszavába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cd73bfa-f9c6-43e8-9d7c-79953198a27d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az Eurostat számai mutatják, mennyire keveset költ a magyar állam az egészségügyre. Szlovákiában negyedével, Csehországban harmadával többet költenek egy ember egészségére, mint nálunk.","shortLead":"Az Eurostat számai mutatják, mennyire keveset költ a magyar állam az egészségügyre. Szlovákiában negyedével...","id":"20181129_Alig_van_EUs_orszag_ahol_kevesebbet_koltenek_az_egeszsegugyre_mint_itt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4cd73bfa-f9c6-43e8-9d7c-79953198a27d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdeb146f-c6fb-45c1-94df-6dc4ffb3d4b5","keywords":null,"link":"/kkv/20181129_Alig_van_EUs_orszag_ahol_kevesebbet_koltenek_az_egeszsegugyre_mint_itt","timestamp":"2018. november. 29. 11:01","title":"Alig van EU-s ország, ahol kevesebbet költenek az egészségügyre, mint itt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22264f98-4d26-411f-b3d9-c1b841e9a488","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Saját hatáskörben is adhatnak az önkormányzatok Erzsébet-utalványt vagy más fajta karácsonyi támogatást, több helyen élnek is a lehetőséggel.","shortLead":"Saját hatáskörben is adhatnak az önkormányzatok Erzsébet-utalványt vagy más fajta karácsonyi támogatást, több helyen...","id":"20181128_Nehany_varosban_akkor_is_jar_ajandek_Erzsebetutalvany_ha_a_kormany_nem_ad","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=22264f98-4d26-411f-b3d9-c1b841e9a488&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29bbe50f-0a44-4ed8-8c30-9942405f0e1c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181128_Nehany_varosban_akkor_is_jar_ajandek_Erzsebetutalvany_ha_a_kormany_nem_ad","timestamp":"2018. november. 28. 14:53","title":"Néhány városban akkor is jár ajándék Erzsébet-utalvány, ha a kormány nem ad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"327e4b7f-e8f9-4020-8adc-b004c101ab08","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20181128_Rakosi_Matyas_is_megirigyelne_a_stilust_amivel_az_Origo_udvozolte_a_totalis_kozpontositast","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=327e4b7f-e8f9-4020-8adc-b004c101ab08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7babf450-7ae1-49be-b6d1-9ac00c8fd45a","keywords":null,"link":"/itthon/20181128_Rakosi_Matyas_is_megirigyelne_a_stilust_amivel_az_Origo_udvozolte_a_totalis_kozpontositast","timestamp":"2018. november. 28. 14:17","title":"Rákosi Mátyás is megirigyelné a stílust, amivel az Origo üdvözölte a totális központosítást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d379487-f29e-49d1-a30a-7885a1f1b190","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"A párizsi metróban néha olyan zsúfoltság van, mint Tokióban, ahol miniirodákat rendeztek be a megállókban, hogy a munkahelyére igyekvő 8 millió polgár elintézhessen egy sürgős e-mailt. A Nikkei.com szerint Tokió így készül a 2020-as olimpiára, amikor a napi nyolcmillió utashoz még 1,3 millió sportrajongó is csatlakozik. Franciaország legnagyobb régiója, az Ile de France annyira fellelkesült a japán példán, hogy szerdától új programot hirdet meg a munkavállalóknak és a munkaadóknak – egyelőre kísérleti jelleggel – a La Défense negyedben.","shortLead":"A párizsi metróban néha olyan zsúfoltság van, mint Tokióban, ahol miniirodákat rendeztek be a megállókban...","id":"20181128_Otmillio_forintnyi_eurot_kap_a_parizsi_kiserletben_az_a_dolgozo_aki_nem_a_reggeli_csucsban_megy_a_munkahelyere","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9d379487-f29e-49d1-a30a-7885a1f1b190&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abe271a0-8258-4745-9eeb-f4688a5db3c7","keywords":null,"link":"/kkv/20181128_Otmillio_forintnyi_eurot_kap_a_parizsi_kiserletben_az_a_dolgozo_aki_nem_a_reggeli_csucsban_megy_a_munkahelyere","timestamp":"2018. november. 28. 10:59","title":"Ötmillió forintnyi eurót kap a párizsi kísérletben az a dolgozó, aki nem a reggeli csúcsban megy a munkahelyére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acbb3fc5-5234-4f2a-bd6f-3aa71e6ca090","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Összeveszett Vajnával, nem jut filmezési lehetőséghez, így színházi munkát vállal. De ha teheti, újra próbálkozik a Toldival.\r

\r

","shortLead":"Összeveszett Vajnával, nem jut filmezési lehetőséghez, így színházi munkát vállal. De ha teheti, újra próbálkozik...","id":"20181129_Palfi_GyorgyHarom_evet_elvesztegettem_az_eletembol_a_meg_nem_valosult_Toldira","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=acbb3fc5-5234-4f2a-bd6f-3aa71e6ca090&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87e5aaca-1d58-44db-9e06-24df822ad03b","keywords":null,"link":"/kultura/20181129_Palfi_GyorgyHarom_evet_elvesztegettem_az_eletembol_a_meg_nem_valosult_Toldira","timestamp":"2018. november. 29. 12:31","title":"Pálfi György:„Három évet elvesztegettem az életemből a meg nem valósult Toldira”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]