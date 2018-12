Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"48e2b727-a819-4e2e-9ac2-b0d52c9f60c6","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az 1979-ben, Vikidál Gyula énekessel alakult zenekar májusban lép fel a Barba Negrában.\r

\r

","shortLead":"Az 1979-ben, Vikidál Gyula énekessel alakult zenekar májusban lép fel a Barba Negrában.\r

\r

","id":"20181204_Tobb_mint_30_ev_utan_osszeall_az_eredeti_Dinamit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=48e2b727-a819-4e2e-9ac2-b0d52c9f60c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b679ee9-f40d-497e-9373-55d9c4bc53ab","keywords":null,"link":"/kultura/20181204_Tobb_mint_30_ev_utan_osszeall_az_eredeti_Dinamit","timestamp":"2018. december. 04. 12:02","title":"Több mint 30 év után összeáll az eredeti Dinamit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4648110-2b14-4580-9fe6-ac5f096fd606","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt köznevelési államtitkár \"emberileg\" megérti az egyetem vezetőinek elkeseredettségét.","shortLead":"A volt köznevelési államtitkár \"emberileg\" megérti az egyetem vezetőinek elkeseredettségét.","id":"20181204_Hoffmann_Rozsa_a_CEUrol_eddig_is_jartak_magyar_fiatalok_becsi_egyetemekre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f4648110-2b14-4580-9fe6-ac5f096fd606&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f5dc12b-fc74-4804-b972-ccae9c7fb22b","keywords":null,"link":"/itthon/20181204_Hoffmann_Rozsa_a_CEUrol_eddig_is_jartak_magyar_fiatalok_becsi_egyetemekre","timestamp":"2018. december. 04. 06:55","title":"Hoffmann Rózsa a CEU-ról: eddig is jártak magyar fiatalok bécsi egyetemekre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0860536-6aa1-4d71-bfa5-d3da477f275a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hajdú-Biharban 90 éves, idősotthonban élő is vásárolt földet a három évvel ezelőtti árveréseken. Itt is a nagybirtokok terebélyesedtek, ráadásul az európai földárakhoz képest jóval alacsonyabb áron. Ángyán József szerint igencsak jó befektetés lehet a liciteken szerzett föld, ha a földforgalmi törvény elleni kötelezettségszegési eljárás után, a földpiac liberalizációjával kiegyenlítődnek a földárak. ","shortLead":"Hajdú-Biharban 90 éves, idősotthonban élő is vásárolt földet a három évvel ezelőtti árveréseken. Itt is a nagybirtokok...","id":"20181205_Ujabb_Angyan_foldjelentes_HajduBiharban_jutott_fold_a_baloldali_zoldbaroknak_is","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f0860536-6aa1-4d71-bfa5-d3da477f275a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e24913b3-d5b7-4894-8de0-e7606b0ad06a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181205_Ujabb_Angyan_foldjelentes_HajduBiharban_jutott_fold_a_baloldali_zoldbaroknak_is","timestamp":"2018. december. 05. 15:45","title":"Ángyán-jelentés: Hajdú-Biharban a baloldali zöldbáróknak is jutott föld","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e20d2a09-4ddc-4162-b31c-b98e683cd3a0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A nő ügyvédje azzal érvel, hogy nem volt szándékos. ","shortLead":"A nő ügyvédje azzal érvel, hogy nem volt szándékos. ","id":"20181204_Fulladas_gyilkossag_130_kilos_Pennsylvania","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e20d2a09-4ddc-4162-b31c-b98e683cd3a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50c92506-b056-43e0-91e5-f261fb51903c","keywords":null,"link":"/elet/20181204_Fulladas_gyilkossag_130_kilos_Pennsylvania","timestamp":"2018. december. 04. 16:23","title":"Úgy ölte meg barátját a 130 kilós nő, hogy ráült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a17ecc33-db93-42e9-a5c8-350e7f73d85e","c_author":"Krémer Balázs","category":"gazdasag","description":"Az emberek, különösen a képzettebb, felső-középrétegek, egyre inkább attól félnek, hogy elveszítik a jelentőségüket. Ennek egyfajta megnyilvánulása maga a mesterséges intelligenciától és robotikától való félelem is. ","shortLead":"Az emberek, különösen a képzettebb, felső-középrétegek, egyre inkább attól félnek, hogy elveszítik a jelentőségüket...","id":"20181204_A_tomeges_elbizonytalanodas_es_a_kozeposztaly_valsaga","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a17ecc33-db93-42e9-a5c8-350e7f73d85e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e95019a3-0f81-4b79-af7a-864c5531815e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181204_A_tomeges_elbizonytalanodas_es_a_kozeposztaly_valsaga","timestamp":"2018. december. 04. 15:28","title":"A tömeges elbizonytalanodás és a középosztály válsága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5967c648-42cc-40d7-a63d-08c16a26061c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A felvételen látható figura azt mondta, ha nem küldik tovább a videót, megkeresi az érintetteket. Egy szülő elmondása szerint az eset több gyermeket nagyon megviselt.","shortLead":"A felvételen látható figura azt mondta, ha nem küldik tovább a videót, megkeresi az érintetteket. Egy szülő elmondása...","id":"20181205_Keses_videoval_ijesztgettek_egy_budapesti_altalanos_iskola_diakjait","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5967c648-42cc-40d7-a63d-08c16a26061c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"892b0cb2-71db-48d4-bb6b-35a92ca9e08c","keywords":null,"link":"/itthon/20181205_Keses_videoval_ijesztgettek_egy_budapesti_altalanos_iskola_diakjait","timestamp":"2018. december. 05. 07:24","title":"Késes videóval ijesztgették egy budapesti általános iskola diákjait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4928f74-b962-4a5c-8db1-779aece8c031","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem fogom azt mondani, hogy most vége a két ország kapcsolatának – mondta az RTL Klubnak adott exkluzív interjújában az amerikai nagykövet.","shortLead":"Nem fogom azt mondani, hogy most vége a két ország kapcsolatának – mondta az RTL Klubnak adott exkluzív interjújában...","id":"20181204_david_b_cornstein_ceu_kozep_europai_egyetem_becs_magyar_kormany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b4928f74-b962-4a5c-8db1-779aece8c031&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41687c66-bda9-4f54-b90e-93ed53ab3b35","keywords":null,"link":"/itthon/20181204_david_b_cornstein_ceu_kozep_europai_egyetem_becs_magyar_kormany","timestamp":"2018. december. 04. 18:22","title":"Cornstein: Azt hiszem, a kormány is hibás a CEU költözése miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f344ff5e-3aef-4295-8433-c9ce38c36e7b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az 5G-s okostelefon képességeinek demonstrálására sikeres 5G videohívást bonyolított az Oppo a WeChat üzenetküldő szolgáltatáson keresztül.","shortLead":"Az 5G-s okostelefon képességeinek demonstrálására sikeres 5G videohívást bonyolított az Oppo a WeChat üzenetküldő...","id":"20181204_oppo_sikeres_5g_videohivas_wechaten","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f344ff5e-3aef-4295-8433-c9ce38c36e7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c615eb46-5b13-47d6-b27a-4fb2a1ad31f3","keywords":null,"link":"/tudomany/20181204_oppo_sikeres_5g_videohivas_wechaten","timestamp":"2018. december. 04. 17:03","title":"Az Oppo ujja már a ravaszon van, demonstrálták is az 5G-s hívást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]