[{"available":true,"c_guid":"6574ab79-593c-4770-98cc-671547918025","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A brit királyi családnál hivatalosan is elkezdődött az ünnep.","shortLead":"A brit királyi családnál hivatalosan is elkezdődött az ünnep.","id":"20181204_Felallitottak_a_karacsonyfakat_a_Buckinghampalotaban__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6574ab79-593c-4770-98cc-671547918025&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c44bc1e-cd66-488a-ba45-31ff2c41beb5","keywords":null,"link":"/elet/20181204_Felallitottak_a_karacsonyfakat_a_Buckinghampalotaban__video","timestamp":"2018. december. 04. 13:08","title":"Felállították a karácsonyfákat a Buckingham-palotában – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9adda51b-1079-4863-83d0-0737136838a8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nagykabátban ülnek a padokban a Somogy megyei Nagyberken az általános iskolások. Azért van hideg az intézményben, mert megkezdték a fűtési rendszer korszerűsítését. ","shortLead":"Nagykabátban ülnek a padokban a Somogy megyei Nagyberken az általános iskolások. Azért van hideg az intézményben, mert...","id":"20181204_Nincs_futes_egy_nagyberki_iskolaban_mert_eppen_most_korszerusitik_a_rendszert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9adda51b-1079-4863-83d0-0737136838a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8b5478f-52dd-4081-a30c-77aae1ba85c0","keywords":null,"link":"/itthon/20181204_Nincs_futes_egy_nagyberki_iskolaban_mert_eppen_most_korszerusitik_a_rendszert","timestamp":"2018. december. 04. 21:15","title":"Nincs fűtés egy nagyberki iskolában, mert éppen most korszerűsítik a rendszert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d513eab-5957-49ac-956f-612bc3181516","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kamarai pénzből finanszírozott családi nyaralások, pazarló rendezvények és gyanús kifizetések – évek óta tart ad muníciót a sajtónak a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara (BKIK) működése. A sorozatos skandallumok után kedden új alelnököt választott, ma pedig bejelenti lemondását a szervezet elnöke. ","shortLead":"Kamarai pénzből finanszírozott családi nyaralások, pazarló rendezvények és gyanús kifizetések – évek óta tart ad...","id":"20181205_Tovabbgyuruzik_a_kamarai_botrany_lemond_az_elnok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5d513eab-5957-49ac-956f-612bc3181516&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a03bd774-e5f7-4720-bedb-976e3f2cc397","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181205_Tovabbgyuruzik_a_kamarai_botrany_lemond_az_elnok","timestamp":"2018. december. 05. 10:58","title":"Továbbgyűrűzik a kamarai botrány, lemond az elnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6c61c94-1cca-4834-82f2-df005577592c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pascale Andréani visszafogott közleményét a Francia Nagykövetség Facebook-oldalán osztották meg. ","shortLead":"Pascale Andréani visszafogott közleményét a Francia Nagykövetség Facebook-oldalán osztották meg. ","id":"20181204_A_francia_nagykovet_sajnalatosnak_tartja_hogy_a_CEUnak_mennie_kell","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c6c61c94-1cca-4834-82f2-df005577592c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb459da6-fe17-4a6b-a18e-76d667e3a4d1","keywords":null,"link":"/itthon/20181204_A_francia_nagykovet_sajnalatosnak_tartja_hogy_a_CEUnak_mennie_kell","timestamp":"2018. december. 04. 19:15","title":"A francia nagykövet sajnálatosnak tartja, hogy a CEU-nak mennie kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5430bdd-4a1a-486d-90bc-759ef722bf40","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azokat a dolgozóknak, akik részt akarnak venni a demonstráción, buszokkal szállítják Győrből Budapestre.","shortLead":"Azokat a dolgozóknak, akik részt akarnak venni a demonstráción, buszokkal szállítják Győrből Budapestre.","id":"20181205_Az_Audi_szakszervezete_is_csatlakozik_a_rabszolgatorveny_elleni_tunteteshez","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e5430bdd-4a1a-486d-90bc-759ef722bf40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14d9695f-e0c4-4b20-9f01-b5f9d2fc9d76","keywords":null,"link":"/itthon/20181205_Az_Audi_szakszervezete_is_csatlakozik_a_rabszolgatorveny_elleni_tunteteshez","timestamp":"2018. december. 05. 16:48","title":"Az Audi szakszervezete is csatlakozik a \"rabszolgatörvény\" elleni tüntetéshez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4fd2b7e-9025-4f6b-9153-466adc94b4a1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tízéves mélyponton a véleménynyilvánítás és az információ szabadsága világszerte, derül ki egy friss kutatásból, amit a Politico idéz.","shortLead":"Tízéves mélyponton a véleménynyilvánítás és az információ szabadsága világszerte, derül ki egy friss kutatásból, amit...","id":"20181205_Politico_Magyarorszag_autokraciaba_hajlik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a4fd2b7e-9025-4f6b-9153-466adc94b4a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3a6cfec-33c4-4bbc-abc8-939ee4077dcf","keywords":null,"link":"/itthon/20181205_Politico_Magyarorszag_autokraciaba_hajlik","timestamp":"2018. december. 05. 14:06","title":"Politico: Magyarország autokráciába hajlik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5988812-932e-477c-ac5c-019e434d8c0b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Közös beadványban fordultak emiatt az országgyűlés igazságügyi bizottságához. ","shortLead":"Közös beadványban fordultak emiatt az országgyűlés igazságügyi bizottságához. ","id":"20181205_Lezsak_nelkul_folytatna_a_rabszolgatorveny_rovidre_zart_vitajat_az_ellenzek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c5988812-932e-477c-ac5c-019e434d8c0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f866d3a-3f3a-43c5-afd3-ef9a1b154f8f","keywords":null,"link":"/itthon/20181205_Lezsak_nelkul_folytatna_a_rabszolgatorveny_rovidre_zart_vitajat_az_ellenzek","timestamp":"2018. december. 05. 06:00","title":"Lezsák nélkül folytatná a rabszolgatörvény rövidre zárt vitáját az ellenzék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43b42fa7-1f99-4430-9e45-22f48a2f1bdf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Chrystia Freeland szerint a kikényszerített távozás csapás a tanszabadságra. ","shortLead":"Chrystia Freeland szerint a kikényszerített távozás csapás a tanszabadságra. ","id":"20181204_A_kanadai_kulugyminiszter_is_uzent_CEUugyben_ez_borzaszto_veszteseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=43b42fa7-1f99-4430-9e45-22f48a2f1bdf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0adf3395-9f83-4ec0-833a-28d575ad463b","keywords":null,"link":"/itthon/20181204_A_kanadai_kulugyminiszter_is_uzent_CEUugyben_ez_borzaszto_veszteseg","timestamp":"2018. december. 04. 16:46","title":"A kanadai külügyminiszter is üzent CEU-ügyben: Ez borzasztó veszteség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]