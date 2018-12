Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0bb05e69-d263-43cc-b1aa-12b202cc0fc8","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A sportág talán legismertebb szpíkere is Magyarországra jön.","shortLead":"A sportág talán legismertebb szpíkere is Magyarországra jön.","id":"20181214_Egy_vilagbajnok_es_tobb_klasszis_is_erkezik_a_Budapest_Darts_Galara","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0bb05e69-d263-43cc-b1aa-12b202cc0fc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"edb2b80a-b8d6-4a58-8e44-c341fbff8df4","keywords":null,"link":"/sport/20181214_Egy_vilagbajnok_es_tobb_klasszis_is_erkezik_a_Budapest_Darts_Galara","timestamp":"2018. december. 14. 13:03","title":"Világbajnok dartsos érkezik a budapesti gálára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3874a51-2c20-4be1-96d7-24c90c1f3b62","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 444-nek küldött felvételen az hallható, ahogy a 21 éves férfit berángatják egy rendőrségi kisbuszba, és mondják neki, hogy \"senki nem látott semmit, megértetted?\" Majd veréssel fenyegetik.","shortLead":"A 444-nek küldött felvételen az hallható, ahogy a 21 éves férfit berángatják egy rendőrségi kisbuszba, és mondják neki...","id":"20181214_Hangfelvetelen_ahogy_a_rendorok_veressel_fenyegetnek_egy_tuntetot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d3874a51-2c20-4be1-96d7-24c90c1f3b62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d058ecce-1702-4c50-b281-a5988204af47","keywords":null,"link":"/itthon/20181214_Hangfelvetelen_ahogy_a_rendorok_veressel_fenyegetnek_egy_tuntetot","timestamp":"2018. december. 14. 18:01","title":"Hangfelvételen, ahogy a rendőrök veréssel fenyegetnek egy tüntetőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42d5fceb-1e90-4780-a517-8759f4f350bb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Használtautó-hirdetési platformmal bővítették tevékenységi körüket.","shortLead":"Használtautó-hirdetési platformmal bővítették tevékenységi körüket.","id":"20181214_netrisk_hasznaltauto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=42d5fceb-1e90-4780-a517-8759f4f350bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f6ef71a-90c6-4271-a5d2-ac0d62529872","keywords":null,"link":"/cegauto/20181214_netrisk_hasznaltauto","timestamp":"2018. december. 14. 10:23","title":"A használt autós bizniszbe is belevágott a Netrisk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c354879-c77b-44ef-a615-ffbeaad267cb","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"London kérésére legfeljebb tisztázni lehet még a brit EU-tagság megszűnésének (Brexit) feltételrendszeréről szóló megállapodás részleteit, újratárgyalni azonban nem - jelentette ki Emmanuel Macron francia elnök az uniós tagállamok állam-, illetve kormányfőinek kétnapos brüsszeli csúcstalálkozója után.","shortLead":"London kérésére legfeljebb tisztázni lehet még a brit EU-tagság megszűnésének (Brexit) feltételrendszeréről szóló...","id":"20181214_Macron_szerint_nem_lehet_ujratargyalni_a_brit_kilepesi_megallapodast","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3c354879-c77b-44ef-a615-ffbeaad267cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b5d2b79-6581-46c3-a59d-b635e4a7affa","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181214_Macron_szerint_nem_lehet_ujratargyalni_a_brit_kilepesi_megallapodast","timestamp":"2018. december. 14. 22:58","title":"Macron szerint nem lehet újratárgyalni a brit kilépési megállapodást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ce42ded-f7bf-4719-8b44-5e37d3582a60","c_author":"Balla István-Csányi Nikolett","category":"kultura","description":"1988-ban a Golgota utcában megnyílt egy igen hamar kultikussá vált hely, ahol a punkok, az alterosok és a metálosok koncertlehetőséget kaptak, és hajnalig lehetett szórakozni rendőrségi razzia nélkül. Ma egy egyház tulajdona az épület, a vad koncertek helyén nyugdíjasklub működik, és az elnevezése Fehér Lyuk. Mutatjuk, hogy néz ki a hely ma, és hogy mire emlékszik egy egykor itt sűrűn megforduló punk.","shortLead":"1988-ban a Golgota utcában megnyílt egy igen hamar kultikussá vált hely, ahol a punkok, az alterosok és a metálosok...","id":"20181214_30_eves_a_fekete_lyuk_nagy_fero_fidesz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8ce42ded-f7bf-4719-8b44-5e37d3582a60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d98f21b6-981d-4fa6-b512-3190595bfda1","keywords":null,"link":"/kultura/20181214_30_eves_a_fekete_lyuk_nagy_fero_fidesz","timestamp":"2018. december. 14. 11:10","title":"Amikor még a fideszesek is „a pokol tornácán” söröztek – 30 éve nyílt meg a Fekete Lyuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3814a01-32f1-49c0-8acd-2915b3faa613","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kérdésre a rendőrség is keresi a választ.","shortLead":"A kérdésre a rendőrség is keresi a választ.","id":"20181215_Ki_az_a_barbar_aki_egy_kacsaszobrot_megrongal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e3814a01-32f1-49c0-8acd-2915b3faa613&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d7c865e-6191-4fbc-9c01-6c9f42ed3ddf","keywords":null,"link":"/elet/20181215_Ki_az_a_barbar_aki_egy_kacsaszobrot_megrongal","timestamp":"2018. december. 15. 08:07","title":"Ki az a barbár, aki egy kacsaszobrot megrongál?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce640b17-ed0f-4845-89a4-1b1a95c59c9d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A manhattani ügyészek szerint elképzelhető, hogy a pénzadománnyal valakik befolyást próbáltak szerezni, vagy így álláshoz jutni a kormányzatban. Az ünnepséget Trump régi barátja szervezte. ","shortLead":"A manhattani ügyészek szerint elképzelhető, hogy a pénzadománnyal valakik befolyást próbáltak szerezni, vagy...","id":"20181214_Nyomoznak_Trump_beiktatasi_unnepsegenek_koltsegei_miatt_mert_visszaeles_tortenhetett","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ce640b17-ed0f-4845-89a4-1b1a95c59c9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61e0baae-3121-489c-ba4b-6adc919c7c60","keywords":null,"link":"/vilag/20181214_Nyomoznak_Trump_beiktatasi_unnepsegenek_koltsegei_miatt_mert_visszaeles_tortenhetett","timestamp":"2018. december. 14. 05:01","title":"Nyomoznak Trump beiktatási ünnepségének költségei miatt, mert visszaélés történhetett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25c9ecf0-3f5b-4c4d-a5f9-26a81d6b96ee","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A NATO-t is megosztja az a pénteken elfogadott törvény, melynek értelmében fokozatosan hadsereggé alakítják át az egy évtizeddel függetlenné vált egykori dél-szerbiai tartomány, Koszovó kis létszámú fegyveres erejét. Az USA és Nagy-Britannia támogatja a döntést, a többi tagállam sajnálkozik és attól tart, még nagyobb lesz a feszültség a Balkánon.","shortLead":"A NATO-t is megosztja az a pénteken elfogadott törvény, melynek értelmében fokozatosan hadsereggé alakítják át...","id":"20181214_Tovabb_no_a_balkani_feszultseg_Koszovo_is_hadsereget_kap","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=25c9ecf0-3f5b-4c4d-a5f9-26a81d6b96ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b019a1d5-dfc4-4341-826d-d9b8b97db839","keywords":null,"link":"/vilag/20181214_Tovabb_no_a_balkani_feszultseg_Koszovo_is_hadsereget_kap","timestamp":"2018. december. 14. 13:00","title":"Tovább nő a balkáni feszültség, Koszovó is hadsereget kap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]