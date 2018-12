Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2f818363-fd39-4362-aa25-42fd1b203342","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A diák üzenetekkel zaklatta volt tanárát, és közzé is tette az adatait. ","shortLead":"A diák üzenetekkel zaklatta volt tanárát, és közzé is tette az adatait. ","id":"20181227_Volt_tanarat_sertegette_egy_diak_a_Facebookon_vadat_emeltek_ellene","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2f818363-fd39-4362-aa25-42fd1b203342&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f9969eb-6cba-45a5-ab3c-00578872c0b4","keywords":null,"link":"/itthon/20181227_Volt_tanarat_sertegette_egy_diak_a_Facebookon_vadat_emeltek_ellene","timestamp":"2018. december. 27. 10:57","title":"Volt tanárát sértegette egy diák a Facebookon, vádat emeltek ellene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43306bd5-50c2-4844-af00-16b11df6a358","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár az Egyesült Államokban (és még pár országban) tiltólistára kerültek a Huawei eszközei, a kínai cég telefonjai igen népszerűek. Karácsony környékén fontos mérföldkőhöz érkezett a cég.","shortLead":"Bár az Egyesült Államokban (és még pár országban) tiltólistára kerültek a Huawei eszközei, a kínai cég telefonjai igen...","id":"20181227_huawei_200_millio_telefon_eladasa_2018_ertekesitesi_adatok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=43306bd5-50c2-4844-af00-16b11df6a358&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ba7f360-f125-4a6e-a823-52bff4a33016","keywords":null,"link":"/tudomany/20181227_huawei_200_millio_telefon_eladasa_2018_ertekesitesi_adatok","timestamp":"2018. december. 27. 12:03","title":"Mit nekünk Amerika: ünnepelnek a Huaweinél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a117c284-dcc4-467f-9511-a51f18556a61","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A török elnök üzent is az egyik őt bíráló műsorvezetőnek. ","shortLead":"A török elnök üzent is az egyik őt bíráló műsorvezetőnek. ","id":"20181227_Felfuggesztettek_ket_Erdogant_biralo_musort_Torokorszagban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a117c284-dcc4-467f-9511-a51f18556a61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d86eb5f4-5aea-4b97-bd9e-2ed2d93d354b","keywords":null,"link":"/vilag/20181227_Felfuggesztettek_ket_Erdogant_biralo_musort_Torokorszagban","timestamp":"2018. december. 27. 12:14","title":"Felfüggesztettek két Erdogant bíráló műsort Törökországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59ea363a-7d26-4502-aced-f0633fde7599","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Az orvosok így tesztelték, hogy sikeres volt-e a műtét. ","shortLead":"Az orvosok így tesztelték, hogy sikeres volt-e a műtét. ","id":"20181227_Video_Agymutetje_kozben_gitarozott_egy_delafrikai_zenesz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=59ea363a-7d26-4502-aced-f0633fde7599&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac7a822b-c558-4dbb-951a-b31c849a46dc","keywords":null,"link":"/kultura/20181227_Video_Agymutetje_kozben_gitarozott_egy_delafrikai_zenesz","timestamp":"2018. december. 27. 13:46","title":"Videó: Agyműtétje közben gitározott egy dél-afrikai zenész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f00b190-a745-46da-99d9-7618faac0118","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Garai István Levente haláláról a párt tájékoztatta a közvéleményt. ","shortLead":"Garai István Levente haláláról a párt tájékoztatta a közvéleményt. ","id":"20181226_Elhunyt_egy_volt_szocialista_parlamenti_kepviselo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3f00b190-a745-46da-99d9-7618faac0118&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38df03c8-34df-49a4-bce4-adc104c019b4","keywords":null,"link":"/itthon/20181226_Elhunyt_egy_volt_szocialista_parlamenti_kepviselo","timestamp":"2018. december. 26. 12:20","title":"Elhunyt egy volt szocialista parlamenti képviselő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"620aecc7-f483-41f2-95ed-e0e82faac66e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Itt a színésznők legfiatalabb generációja – öntudatosak, karakteresek és szépek. És mi idén megmutattuk őket.","shortLead":"Itt a színésznők legfiatalabb generációja – öntudatosak, karakteresek és szépek. És mi idén megmutattuk őket.","id":"20181226_Be_tud_fogadni_ennyi_tehetseget__Ok_a_legmenobb_fiatal_magyar_szinesznok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=620aecc7-f483-41f2-95ed-e0e82faac66e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c00e1042-7610-4607-bb84-95617717ba72","keywords":null,"link":"/kultura/20181226_Be_tud_fogadni_ennyi_tehetseget__Ok_a_legmenobb_fiatal_magyar_szinesznok","timestamp":"2018. december. 26. 20:00","title":"Ők a legmenőbb fiatal magyar színésznők: be tud fogadni ennyi tehetséget?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99e81b96-a2e6-4d55-9e76-7a4274bfd6ce","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A tűzijátékok használatánál nagyon kell vigyázni egymásra. \r

","shortLead":"A tűzijátékok használatánál nagyon kell vigyázni egymásra. \r

","id":"20181227_Video_Probababakon_mutatta_be_a_rendorseg_hogy_mi_tortenik_ha_ovatlanul_raketazunk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=99e81b96-a2e6-4d55-9e76-7a4274bfd6ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fbe1bf6-39f6-4468-9619-69cc604e1a48","keywords":null,"link":"/elet/20181227_Video_Probababakon_mutatta_be_a_rendorseg_hogy_mi_tortenik_ha_ovatlanul_raketazunk","timestamp":"2018. december. 27. 14:30","title":"Videó: Próbababákon mutatta be a rendőrség, hogy mi történik, ha óvatlanul rakétázunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c31e194-f264-419b-aeb1-ffd5a929fffb","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Szélcsendes és csapadékmentes időjárás esetén a városok levegő-egészségügyi helyzetének romlása várható. ","shortLead":"Szélcsendes és csapadékmentes időjárás esetén a városok levegő-egészségügyi helyzetének romlása várható. ","id":"20181227_Megint_romlani_kezdett_a_levego_minosege","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6c31e194-f264-419b-aeb1-ffd5a929fffb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f943b681-f284-4389-8932-0b5813b2cbe7","keywords":null,"link":"/itthon/20181227_Megint_romlani_kezdett_a_levego_minosege","timestamp":"2018. december. 27. 13:13","title":"Megint romlani kezdett a levegő minősége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]