Alexander Löhr osztrák tábornokot 1947. február 26-án Jugoszláviában golyó általi halálra ítélték Belgrád 1941-es bombázása miatt. A szintén tábornoki rangig jutott német Helmuth von Pannwitzot a Szovjetunióban végezték ki háborús bűnökért 1947. január 16-án. Mindkét főtiszt parancsnoka volt a második világháború idején Kurt Waldheimnek, Ausztria 1986–1992 közötti államelnökének, mégsem hozták őket vele soha összefüggésbe. Waldheim 1972–1981 között ENSZ-főtitkár, ezt megelőzően osztrák külügyminiszter volt.

Az 1918-ban született politikusról évtizedekig csak annyit tudott a világ, hogy 1936-ban, az érettségi után jelentkezett katonának, ahonnan két évvel később kiszuperálták. 1939 augusztusában újra behívták, és a Wehrmacht tisztje lett. Előbb Franciaország német megszállásában vett részt, majd az orosz frontra került. 1941 decemberében gránátszilánk fúródott a jobb lábába, társainak köszönhette az életét: ők cipelték el egy katonai kórházba, ahol megoperálták. Sérültként többször is hazautazhatott, ám továbbra is a Wehrmacht szolgálatában maradt, félbehagyott tanulmányait 1944-ben befejezve jogi diplomát szerzett, és feleségül vette az egyetemen megismert Elisabethet, akitől három gyermeke született.

Soha nem merült fel a gyanú, hogy a kivégzett tábornokoknak és Waldheimnek közük lehetett egymáshoz. Az 1945-ben az osztrák külügyminisztériumhoz került ambiciózus fiatalember életrajzát mindenki készpénznek vette. Az Ausztriában a nemrég bemutatott, 1986-ra, Waldheim államfőségének idejére visszatekintő dokumentumfilm a későbbi korosztályokat úgy ismerteti meg az osztrák opportunizmus jelképévé vált diplomata-politikus életével, hogy mai hátteret is rajzol mögé: szélsőjobboldali kormánypártot, általános idegenellenességet, erősödő nacionalizmust. Az ismert osztrák filmes, a 66 éves Ruth Beckermann által írt és rendezett alkotás a tavalyi Berlinalén a legjobb dokumentumfilm díját nyerte el.

Jelenet a filmből © thewaldheimwaltz.com

Beckermann kézi kamerájával forgatott is Bécsben azon a 33 évvel ezelőtti megmozduláson, amelyen Waldheim elnökké választása ellen tiltakoztak. Az ellentüntetőket is lencsevégre kapta, akik a külföld „mesterkedése” miatt vonultak fel, és azt hangoztatták, hogy az osztrák népnek joga van megválasztani a saját vezetőjét. Amit azzal is demonstráltak, hogy a politikus győzelme után választási plakátjaira a „csak azért is” feliratot ragasztották. A film címe – Waldheim's Walzer – a politikus állandóan helyezkedő, forgolódó lépéseire utal, ahogy leplezni akarta háborús múltját, és törtetett felfelé a ranglétrán. A rendező-producer ma is maga előtt látja, ahogy a nyugalmából kilendített politikus remegő kézzel, hadonászva jelenti be 1986 nyarán az államfővé választását. „Kurt Waldheim olyan állapotba került, hogy még arra a kérdésre is nemmel válaszolt volna, hogy hogy hívják” – állítja Peter Lingens, a Waldheim-botrányt akkor kirobbantó, Profil című osztrák hetilap újságírója.

A filmben feltűnik a több nagy politikai botrányt leleplező Hubertus Czernin, a Profil akkori, időközben elhunyt belpolitikai újságírója, aki a bécsi katonai archívumban megtalálta Waldheim nemzetiszocialista és SA-igazolványát. A számtalan dokumentumfelvétel és megszólaló ellenére a film nem ad egyértelmű választ arra, hogy ki indította el az ügyet. A Profil újságírója, a Zsidó Világkongresszus igen agresszívnek ábrázolt vezetői vagy a kereszténydemokrata-konzervatív néppárti Waldheim jelölését elszántan ellenző Fred Sinowatz, az Osztrák Szociáldemokrata Párt elnöke. A három oldal talán nem is külön dolgozott az ügyön, hanem egymással összefogva. Látható a filmben a történész Sinowatz, amint gúnyosan megjegyzi: „Hajlandók vagyunk elhinni, hogy nem Waldheim volt a nemzetiszocialista lovasklub tagja, hanem csak a lova.” Edgar Bronfman, a Zsidó Világkongresszus akkori elnöke pedig azzal fenyegetőzik, mi jár majd Ausztriának, ha Waldheimet elnökké emelik.

Soha nem látott felvételek is feltűnnek. Waldheim Amerikában élő bankár fia, Gerhard próbálja – apai biztatásra – magyarázni a megmagyarázhatatlant, hogy apja a jogi tanulmányaival volt elfoglalva, és ezért nem vette észre a Szalonikiből deportált sok ezer görög zsidót, a halomra lőtt szerb partizánokat. A zavart, lehajtott fejjel beszélő férfi tárgyalópartnere az akkor még ifjú amerikai képviselő, Tom Lantos volt, aki elegáns fölénnyel szedte szét a Waldheim fiú állításait. A filmben felbukkan Waldheim felesége és egyik lánya is, mindketten a politikus melletti demonstráción szerepelnek. De Waldheimet is látni, az egyik tévéműsorban próbálja elhitetni, hogy nem ő jelentkezett a náci lovasokhoz, talán valamelyik rokona jelenthette be oda.

Ahányszor Waldheim megszólalt a filmben, annyiszor veszítette el a nézők maradék rokonszenvét. Az 1986-os felvételeken a győztes politikus egyszerre diadalmas és megtört. Eldicsekszik hatalmával, azzal, hogy neki nincs főnöke, a maga ura, legyen akár az ENSZ élén vagy az államfői palotában, a Hofburgban. Ellenségként kezeli a sajtót, főleg a The New York Timest, és szidalmazza az újságírókat, a keleti part hangadóit. A film egyik felvételén dühösen mondja, hogy nem csupán a hatmillió zsidó pusztult el, hanem ennél is több német. Majd észbe kap, és lecsillapodik. Az Egyesült Államok 1987-ben Waldheimet utazási tiltólistára tette, osztrák államfőként soha nem engedte be az országba, és hasonlóan járt el vele szemben több nyugati állam. Ezért a külföldi államfői feladatokat az akkori miniszterelnök, Franz Vranitzky látta el, és 1993-ban a jeruzsálemi Héber Egyetemen ő mondott beszédet, amelyben bocsánatot kért az osztrák zsidó áldozatoktól. Waldheim tisztességéből annyira telt, hogy 1992-ben nem indult újra az államfői posztért.

Jelenet a filmből © thewaldheimwaltz.com

Sem a mostani film, sem a korábbi dokumentumok, sem a tekintélyes történészekből összeállított nemzetközi bizottság nem tudta bizonyítani, hogy Waldheim háborús bűnt követett volna el. Ami biztos: felderítőtiszt volt, aki közvetlen közelről értesült a Görögországban, Jugoszláviában végrehajtott tömeggyilkosságokról, és kapcsolatban állt a Wehrmacht vezetőivel. A háborút követően jobbnak látta ezt elhallgatni. Ügyesen bújt a háborús sérülése mögé, a gyakori otthon tartózkodással sikerült azt a látszatot keltenie, hogy részéről 1941-ben véget ért a háború.

Külügyminiszteri minőségében – erről egy egykori diplomata számol be a filmben – 1968-ban Waldheim Belgrádba látogatott, az akkori államfőt, Franz Jonast kísérte el Tito elnökhöz. Az emlékező szerint Waldheim lelkesen beszélt a jugoszláviai tájakról, arról, hogy nem is várt ekkora természeti élményt. Tito csodálkozva kérdezte, a külügyér még nem járt-e az országban. Waldheim megerősítette, hogy ez volt az első útja. Belgrádnak állítólag pontos adatai voltak Waldheim háborús mozgásáról, és ezeket ügyesen ki is használta a háttérben az ENSZ-főtitkár „befolyásolására” pozícióinak erősítésére a harmadik világban.

A Waldheim-ügy felforgatta Ausztriát. Egyrészt véget vetett annak az 1945-től hangoztatott képtelenségnek, hogy az ország áldozat volt, semmi köze sincs a német gaztettekhez. De az 1986-os államfőválasztás nyomán Ausztria egészének a „lenácizása” komoly szerepet játszott a populista, szélsőjobboldali Szabadságpárt élére megválasztott Jörg Haider előretörésében, megerősödésében és abban, hogy még 20 évig, 2008-ban bekövetkezett haláláig kavarhatta a politikai állóvizeket. A ma 91 éves kommentátor, Hugo Portisch még ifjan jelenik meg a filmben, és már akkor megvilágítja, hogy a németek anno rögtön szembenéztek a saját múltjukkal, az osztrákok viszont festették az eget. Ez a kijelentés ma, Chemnitzcel és az AfD-vel, a Szabadságpárttal a bécsi kormányban, nem tűnik olyan erősnek, mint hajdan.

„Kurt Waldheim nagyszerű diplomata volt, de intellektuálisan nem fogta fel a saját történetét – emlékezett egykori sajtótitkára és beszédírója, Heinz Nussbaumer. – Haláláig hangoztatta, hogy ő és a nemzedéke csak a kötelességét teljesítette. Soha nem értette meg, hogy elnöksége után az ország miért nem tart igényt az ő gazdag nemzetközi tapasztalataira.”