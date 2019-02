Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"79b964e8-3139-482b-9db2-14881728089f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"\"Soros-terv!\" - nyilatkozta a közrádiónak a Fidesz frakcióvezetője.","shortLead":"\"Soros-terv!\" - nyilatkozta a közrádiónak a Fidesz frakcióvezetője.","id":"20190217_Hetfon_osszeul_a_parlament_nem_fogjak_kitalalni_mi_jutott_errol_Kocsis_Mate_eszebe","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=79b964e8-3139-482b-9db2-14881728089f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0910b5bb-6368-41a5-9711-5234cdedbacd","keywords":null,"link":"/itthon/20190217_Hetfon_osszeul_a_parlament_nem_fogjak_kitalalni_mi_jutott_errol_Kocsis_Mate_eszebe","timestamp":"2019. február. 17. 09:00","title":"Hétfőn összeül a parlament; nem fogják kitalálni, mi jutott erről Kocsis Máté eszébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"422e425d-62a4-4c55-a35c-3b0cf43e8b78","c_author":"Csatlós Hanna","category":"elet","description":"A 20. század legnagyobb hatású szoprán énekesnője volt, lépten-nyomon lesifotósok követték, fiatal rajongói napokat álltak érte sorba az operaházak kasszáinál. 