Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"084f8e8b-79aa-4e9b-b2c8-6fae3b2333a9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mindenki rémálma egy ilyen jelenet.","shortLead":"Mindenki rémálma egy ilyen jelenet.","id":"20190220_autos_video_india","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=084f8e8b-79aa-4e9b-b2c8-6fae3b2333a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87ce9520-b042-46a0-90e6-447f4ea958bf","keywords":null,"link":"/cegauto/20190220_autos_video_india","timestamp":"2019. február. 21. 04:04","title":"Szegény vevő alatt elszabadult az autó, lerombolta a kereskedést – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d69c5c5-cefd-4fe2-91af-e59afd33f31d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Öt éve nem volt annyira alacsony az illegális bevándorlás szintje, mint most – állapította meg az EU határvédelmi ügynöksége.","shortLead":"Öt éve nem volt annyira alacsony az illegális bevándorlás szintje, mint most – állapította meg az EU határvédelmi...","id":"20190220_Frontex_migracios_nyomas_van_egeto_valsag_nincs","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0d69c5c5-cefd-4fe2-91af-e59afd33f31d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7508b96-6193-48a7-a7b5-666030931be3","keywords":null,"link":"/vilag/20190220_Frontex_migracios_nyomas_van_egeto_valsag_nincs","timestamp":"2019. február. 20. 16:47","title":"Frontex: Migrációs nyomás van, égető válság nincs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9238155-1842-4e87-bed5-dab78706d22c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A The Wall Street Journal információi szerint hamarosan új területre lép az Apple, ugyanis egy különleges hitelkártyán dolgoznak, amelyhez több funkcióval rendelkező alkalmazás is készül. ","shortLead":"A The Wall Street Journal információi szerint hamarosan új területre lép az Apple, ugyanis egy különleges hitelkártyán...","id":"20190222_apple_hitelkartya_goldman_sachs","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d9238155-1842-4e87-bed5-dab78706d22c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"227430df-6c99-4924-bef1-a05664f0f395","keywords":null,"link":"/tudomany/20190222_apple_hitelkartya_goldman_sachs","timestamp":"2019. február. 22. 11:33","title":"Saját hitelkártyát ad ki az Apple","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86e7a985-a3ad-4bf5-ad9e-4b074ac409d4","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az emberiség teljes szén-dioxid-kibocsátása kevesebb mint öt nemzedék múlva elérheti azt a szintet, amely a Föld egyik legszélsőségesebb üvegházhatású felmelegedési eseményét jellemezte mintegy 56 millió éve.\r

A szén-dioxid-kibocsátás 140 év múlva elérheti a Föld legszélsőségesebb globális felmelegedési eseményének szintjét.","shortLead":"Az emberiség teljes szén-dioxid-kibocsátása kevesebb mint öt nemzedék múlva elérheti azt a szintet, amely a Föld egyik...","id":"20190221_Krokodilok_eltek_az_Eszakisarkon_de_meg_akkor_sem_volt_ilyen_gyors_a_szendioxid_kibocsatas_a_Foldon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=86e7a985-a3ad-4bf5-ad9e-4b074ac409d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d61692e-e225-4445-b760-20bb9d66909a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190221_Krokodilok_eltek_az_Eszakisarkon_de_meg_akkor_sem_volt_ilyen_gyors_a_szendioxid_kibocsatas_a_Foldon","timestamp":"2019. február. 21. 13:58","title":"140 évre vagyunk egy olyan klímától, amit utoljára 56 millió évvel ezelőtt tapasztaltak a Földön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba047803-2ab3-4462-bb63-aaa74044b2e3","c_author":"Z. B.","category":"gazdasag","description":"Az új kilátó a fonyódi Panoráma sétányra kerül.","shortLead":"Az új kilátó a fonyódi Panoráma sétányra kerül.","id":"20190220_Uj_a_Badacsonyra_nezo_kilato_epul_a_Balatonnal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ba047803-2ab3-4462-bb63-aaa74044b2e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bbc08f4-c600-4113-be09-e306be66b599","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190220_Uj_a_Badacsonyra_nezo_kilato_epul_a_Balatonnal","timestamp":"2019. február. 21. 06:15","title":"Új, a Badacsonyra néző kilátó épül a Balatonnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55d98982-263f-4e73-8f2d-48c36cf4fbfa","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Torlódásra számítsanak! ","shortLead":"Torlódásra számítsanak! ","id":"20190221_Ket_auto_utkozott_az_Erzsebet_hidnal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=55d98982-263f-4e73-8f2d-48c36cf4fbfa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60cf484e-49c9-458d-8488-7234dcbc1cf3","keywords":null,"link":"/cegauto/20190221_Ket_auto_utkozott_az_Erzsebet_hidnal","timestamp":"2019. február. 21. 15:10","title":"Két autó ütközött az Erzsébet hídnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54b5c95c-2735-4cd9-80ab-e2cb4c194c81","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Tizenegy embert sebesített meg.","shortLead":"Tizenegy embert sebesített meg.","id":"20190221_Kessel_tamadt_az_emberekre_egy_elmehaborodott_ferfi_Kinaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=54b5c95c-2735-4cd9-80ab-e2cb4c194c81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41f4ea46-9b3b-4c59-939c-717869cb2691","keywords":null,"link":"/vilag/20190221_Kessel_tamadt_az_emberekre_egy_elmehaborodott_ferfi_Kinaban","timestamp":"2019. február. 21. 08:32","title":"Késsel támadt az emberekre egy elmeháborodott férfi Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a15bcab4-6fe5-4657-966b-af9bdc03e66e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Teljesen természetes, hogy ha valaki a munkahelyétől kap egy telefont, azon magánbeszélgetéseket is folytat. Az Adózóna összeszedte, mit kell tudni erről.","shortLead":"Teljesen természetes, hogy ha valaki a munkahelyétől kap egy telefont, azon magánbeszélgetéseket is folytat. Az Adózóna...","id":"20190222_Munkara_es_magancelra_is_hasznalja_a_ceges_mobilt_Igy_kell_adozni_utana","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a15bcab4-6fe5-4657-966b-af9bdc03e66e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c83a888-1e0e-47a3-ab1d-998c89962f49","keywords":null,"link":"/kkv/20190222_Munkara_es_magancelra_is_hasznalja_a_ceges_mobilt_Igy_kell_adozni_utana","timestamp":"2019. február. 22. 09:59","title":"Munkára és magáncélra is használja a céges mobilt? Így kell adózni utána","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]