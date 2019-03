Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0b4de6d5-c2b6-4d0f-89f0-80997df03824","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Sikertelenek voltak a tárgyalások - közölte a szakszervezet. ","shortLead":"Sikertelenek voltak a tárgyalások - közölte a szakszervezet. ","id":"20190305_Sztrajk_lesz_szerda_reggel_a_Hankooknal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0b4de6d5-c2b6-4d0f-89f0-80997df03824&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7139e11f-56d0-4374-bfb3-84d3c84fb9ec","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190305_Sztrajk_lesz_szerda_reggel_a_Hankooknal","timestamp":"2019. március. 05. 18:06","title":"Sztrájk lesz szerda reggel a Hankooknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33ae51da-d837-4ba4-a0f2-3212112d6ead","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már márciusban tárgyalhatnak a kérdésről. ","shortLead":"Már márciusban tárgyalhatnak a kérdésről. ","id":"20190304_Elinditja_az_Europai_Neppart_a_Fidesz_elleni_eljarast","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=33ae51da-d837-4ba4-a0f2-3212112d6ead&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcf904fe-4b22-43ed-9f50-5a96ba12a037","keywords":null,"link":"/itthon/20190304_Elinditja_az_Europai_Neppart_a_Fidesz_elleni_eljarast","timestamp":"2019. március. 04. 19:54","title":"Elindítja az Európai Néppárt a Fidesz elleni eljárást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59621938-546f-4cd5-9fa1-c1bb52ced5cf","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ha csak a tizedét próbálta volna meg a jelenlegi szlovákiai kormánykoalíció, mint amit Orbánék az elmúlt két választási időszakban megtettek, akkor itt már fejek potyogtak volna, sőt lehet, hogy „véres forradalom” lett volna – nyilatkozta államfőjelöltként a parameter.sk-nak Bugár Béla, a Most-Híd elnöke.","shortLead":"Ha csak a tizedét próbálta volna meg a jelenlegi szlovákiai kormánykoalíció, mint amit Orbánék az elmúlt két választási...","id":"20190305_orban_felvidekrol_kapott_kemeny_uzenetet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=59621938-546f-4cd5-9fa1-c1bb52ced5cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fda10c3-ff5f-4d55-b4c5-db9caa282f36","keywords":null,"link":"/vilag/20190305_orban_felvidekrol_kapott_kemeny_uzenetet","timestamp":"2019. március. 05. 05:30","title":"Orbán a Felvidékről kapott kemény üzenetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32471aef-be4c-4986-96ec-9d26250172a0","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy közel 1,3 milliárd forintos sikkasztásra is kiterjesztették a vádat. ","shortLead":"Egy közel 1,3 milliárd forintos sikkasztásra is kiterjesztették a vádat. ","id":"20190305_Ujabb_fejlemeny_a_Quaestorbotranyban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=32471aef-be4c-4986-96ec-9d26250172a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8cee058-6dd4-49eb-8e54-29a0cc4926e3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190305_Ujabb_fejlemeny_a_Quaestorbotranyban","timestamp":"2019. március. 05. 10:11","title":"Újabb fejlemény a Quaestor-botrányban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9ee9f95-c52c-4211-865a-9222eae10f04","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A portugál férfi szerint ezzel biztonsága is veszélybe kerül, fellebbezett az elsőfokú döntés ellen. ","shortLead":"A portugál férfi szerint ezzel biztonsága is veszélybe kerül, fellebbezett az elsőfokú döntés ellen. ","id":"20190305_Elrendelte_a_birosag_a_Football_Leakskiszivarogtato_kiadatasat_Portugalianak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a9ee9f95-c52c-4211-865a-9222eae10f04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4dfa22a-957e-404f-b44d-8f037f07a8eb","keywords":null,"link":"/sport/20190305_Elrendelte_a_birosag_a_Football_Leakskiszivarogtato_kiadatasat_Portugalianak","timestamp":"2019. március. 05. 14:51","title":"Elrendelte a bíróság a Football Leaks-kiszivárogtató kiadatását Portugáliának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10a449f1-6d9d-4bfe-841a-7333af3d060f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kormány törvényjavaslata szerint a Nemzetközi Beruházási Bank teljes mentességet kap a magyar hatóságok ellenőrzései alól, a vendégeik pedig szabadon jöhetnek az országba. Erre bólintott rá kedden a Fidesz-kétharmad uralta parlament.","shortLead":"A kormány törvényjavaslata szerint a Nemzetközi Beruházási Bank teljes mentességet kap a magyar hatóságok ellenőrzései...","id":"20190305_Megszavaztak_minden_kedvezmenyt_megad_a_kormany_Putyin_bankjanak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=10a449f1-6d9d-4bfe-841a-7333af3d060f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7bd5c65-021f-417e-bd8d-ddad2a7b7cb0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190305_Megszavaztak_minden_kedvezmenyt_megad_a_kormany_Putyin_bankjanak","timestamp":"2019. március. 05. 13:53","title":"Megszavazták: minden kedvezményt megad a kormány Putyin bankjának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfe60511-2423-4ac5-965b-222211476667","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az egyik szingapúri egyetem és a Volvo olyan busszal álltak elő, amely nem csak környezetkímélő, sofőr nélkül gyűjti a kilométereket. De nem ám néhány utassal a fedélzeten, közel 80 embert tud egyik pontról a másikra vinni. ","shortLead":"Az egyik szingapúri egyetem és a Volvo olyan busszal álltak elő, amely nem csak környezetkímélő, sofőr nélkül gyűjti...","id":"20190306_volvo_7900_electric_elektromos_busz_onvezeto_jarmu_onvezeto_busz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bfe60511-2423-4ac5-965b-222211476667&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"804e0922-4e99-4620-afbb-9f3fcc70479c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190306_volvo_7900_electric_elektromos_busz_onvezeto_jarmu_onvezeto_busz","timestamp":"2019. március. 06. 14:03","title":"Ezt a sofőr nélküli buszt látva még a BKK-nál is elismerően csettintenének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6dd9ddad-7e4d-4902-9753-692511ac188b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az orosz törvényhozás már javában dolgozik a Severeign Internet nevű törvényjavaslaton, ami egy központi hub létrehozását eredményezheti. Mindez azt jelenti, hogy az országon belüli összes adat a hatóság által ellenőrzött központot futna keresztül.","shortLead":"Az orosz törvényhozás már javában dolgozik a Severeign Internet nevű törvényjavaslaton, ami egy központi hub...","id":"20190305_oroszorszag_kozpontositott_internet_sovereign_internet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6dd9ddad-7e4d-4902-9753-692511ac188b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f52282a5-3683-4843-8dbf-572167e164c0","keywords":null,"link":"/tudomany/20190305_oroszorszag_kozpontositott_internet_sovereign_internet","timestamp":"2019. március. 05. 20:03","title":"Központosítani akarja az orosz internetet Putyin, olyan lehet, mint Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]