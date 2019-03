A görög nemzeti titkosszolgálat közleményt adott ki Hasszán F. ügyében. A férfit a magyar hatóságok fogták el Nyírbátorban, az Iszlám Állam hóhérának vélik, amire bizonyítékuk is van állítólag. A kormányzati sajtó pedig ontja a cikkeket abban a szellemiségben, hogy a férfi európai menekültrendszerbe kerülése bizonyítja, terroristák is kaptak védelmet.

A görög titkosszolgálat (EYP) arról adott ki hivatalos közleményt, amely az Ekathimerini lapban is olvasható, hogy ez volt az első ügynökség, amely 2018 augusztusában beazonosította Hasszán F-et, majd haladéktalanul értesítette európai partnereit erről. Ugyanakkor nem kapott sehonnan sem megerősítést arról, hogy a férfi terrorakciókban vett volna részt, vagy terrorszervezetekben lett volna tag.

A férfi után 2018 júliusa óta nyomoztak, ekkor a belga titkosszolgálat meg nem erősített információt küldött egy meg nem nevezett férfiról, aki szíriai konfliktuszónában tevékenykedett korábban, feltételezhetően IÁ-akciókban vett részt, és akkor épp Görögországban volt a feltételezések szerint. Az EYP megtalálta és beazonosította a férfit augusztusra, és erről haladéktalanul értesítette európai partnerszervezeteit. Azóta egy ilyen szervezet sem küldött adatokat Hasszán F. feltételezett tevékenységéről, és hitelt érdemlő információkat sem róla.

A férfi 2016. február 27-én lépett Lérosz szigetére, abban az időszakban, amikor az illegális migráció hulláma extrém méreteket öltött, áll az EYP közleményében. Ekkor átvilágította a Frontex és Europol is, nem találtak terhelő információt. 2016 februárjától 2018 júliusáig nem kapott a görög szolgálat semmilyen információt a férfiról. 2017 októberében kapott oltalmat a férfi az európai menedékjogi alapelvek alapján. Az EYP felhívja a figyelmet, hogy az oltalom megadása háborús övezetekből érkezőknek a közös EU-s megállapodások, szabályok szerint történik, mint az 1951-es genfi egyezmény.

Megemlíti az EYP azt az állítást is, hogy Hasszán F. a görög titkosszolgálatnak dolgozott valamilyen formában – ezt a férfi is állította a magyar hatóságoknak. "Ez az állítás teljesen hamis." Az EYP szerint a TEK nem vette figyelembe, hogy az őrizetbe vett gyanúsítottak sokszor vad dolgokat állítanak, hogy jobb elbánásban részesüljenek. Az igazság az, hogy Hasszán F. megfigyelés alatt állt, nyomoznak ellene most is embercsempészet gyanújával. Ezt a tényt tavaly nyár óta tudja minden európai titkosszolgálat, írja az EYP.

Az EYP nyugtalanítónak találja, hogy a terrorizmus ügye politikai célokat szolgál, az ilyen taktika csak arra jó, hogy megbontsa az európai együttműködést ezen a téren, azaz a terrorizmus elleni harcban, aminek célja az európai polgárok biztonságának megőrzése.

Feltettük kérdéseinket a BM-nek, KKM-nek, tényleg tudtak-e a görög titkosszolgálatoktól a férfiról, amint megkapjuk a választ, frissítjük a cikket.