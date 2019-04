Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fc8b938d-8bbe-4bd6-9b15-75afd250d386","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy kilencéves kerekesszékes ikerpár és édesanyjuk került nehéz helyzetbe. Júniusig menniük kell a lakásból, de nincs hova. ","shortLead":"Egy kilencéves kerekesszékes ikerpár és édesanyjuk került nehéz helyzetbe. Júniusig menniük kell a lakásból, de nincs...","id":"20190403_Kilatastalan_akadalymentes_alberletet_talalni_Budapesten","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fc8b938d-8bbe-4bd6-9b15-75afd250d386&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c53691ab-f4ac-48b6-8146-0c23cb35f588","keywords":null,"link":"/itthon/20190403_Kilatastalan_akadalymentes_alberletet_talalni_Budapesten","timestamp":"2019. április. 03. 20:31","title":"Kilátástalan akadálymentes albérletet találni Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6cefa35-73db-46d6-8774-7d4b1934e4e9","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy nagyszabású tanulmány szerint akár két és fél évet is evehet a várható élettartamból a légszennyezés és az az okozta betegségek. Ázsiában a legrosszabb a helyzet.\r

","shortLead":"Egy nagyszabású tanulmány szerint akár két és fél évet is evehet a várható élettartamból a légszennyezés és...","id":"20190403_Sokkolta_a_kutatokat_hogy_20_honapot_vesz_el_a_gyerekek_eletebol_a_legszennyezes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e6cefa35-73db-46d6-8774-7d4b1934e4e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"484a3299-1eef-4df7-845a-d9972e67dace","keywords":null,"link":"/tudomany/20190403_Sokkolta_a_kutatokat_hogy_20_honapot_vesz_el_a_gyerekek_eletebol_a_legszennyezes","timestamp":"2019. április. 03. 21:29","title":"Sokkolta a kutatókat, hogy 20 hónapot vesz el a gyerekek életéből a légszennyezés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2bbacbe-e9eb-41d7-8dec-6ee1e4e0f18c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Iskolát építenek újjá és homszi lakásokat tesznek lakhatóvá a pénzből.\r

Akadtak azért szép sikerek, a lesothói export 19 ezer százalékkal nőtt, így már elérte a 11 millió forintot.","shortLead":"A keleti nyitás meghirdetése óta soha nem ment olyan kevés magyar áru Keletre, vagy egyáltalán az EU-n kívülre, mint...","id":"20190404_keleti_nyitas_kulkereskedelem_eurostat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ec5d5aba-2649-4224-af6d-02bc2c76f889&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c3c6202-68ae-4ca9-9476-4ff3ef21ed99","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190404_keleti_nyitas_kulkereskedelem_eurostat","timestamp":"2019. április. 04. 15:00","title":"Negatív rekordokat dönt a kormány nagy terve, a keleti nyitás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f00c7de-11cc-42ed-bec0-8be2968b7efd","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Kérdés, hogy mennyire működik együtt a hatóságokkal.","shortLead":"Kérdés, hogy mennyire működik együtt a hatóságokkal.","id":"20190404_Ot_ev_bortont_is_kaphat_a_Szuletett_felesegek_sztarja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4f00c7de-11cc-42ed-bec0-8be2968b7efd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c36e7637-5bda-4df0-b9b3-c929bd71814f","keywords":null,"link":"/kultura/20190404_Ot_ev_bortont_is_kaphat_a_Szuletett_felesegek_sztarja","timestamp":"2019. április. 04. 16:31","title":"Öt év börtönt is kaphat a Született feleségek sztárja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]