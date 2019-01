Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"314d2866-894b-4025-9f6d-8b49a02660a8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A jelentések szerint több forgószelet is észleltek a térségben, amelyek jelentős károkat okoztak. A légi kikötőben több járművet sodort egymásnak a szél.\r

","shortLead":"A jelentések szerint több forgószelet is észleltek a térségben, amelyek jelentős károkat okoztak. A légi kikötőben több...","id":"20190127_tornado_soport_vegig_az_antalyai_repuloteren","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=314d2866-894b-4025-9f6d-8b49a02660a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5c5541f-9062-482b-a88c-62106dec4027","keywords":null,"link":"/vilag/20190127_tornado_soport_vegig_az_antalyai_repuloteren","timestamp":"2019. január. 27. 11:59","title":"Tornádó söpört végig az antalyai repülőtéren - videók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"068c9ee3-56cf-4003-8009-f052a51dae85","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Hosszú a LEN Európa Kupa-sorozatának első állomásán lett az első a zárónapon három számban is.","shortLead":"Hosszú a LEN Európa Kupa-sorozatának első állomásán lett az első a zárónapon három számban is.","id":"20190127_Egy_nap_harom_arany_ez_Hosszu_Katinka_vasarnapi_merlege","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=068c9ee3-56cf-4003-8009-f052a51dae85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"095db453-3ac1-4618-a039-2ce65714bf8d","keywords":null,"link":"/sport/20190127_Egy_nap_harom_arany_ez_Hosszu_Katinka_vasarnapi_merlege","timestamp":"2019. január. 27. 18:26","title":"Egy nap három arany, ez Hosszú Katinka vasárnapi mérlege","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fd2cd9c-07fe-4a2f-a6ce-0477ba289008","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Melania Trump-The Telegraph: 5-0.","shortLead":"Melania Trump-The Telegraph: 5-0.","id":"20190126_Tovabb_gazdagodnak_Trumpek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0fd2cd9c-07fe-4a2f-a6ce-0477ba289008&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2552de6-2b2b-48f8-b6ba-a9502400ebb0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190126_Tovabb_gazdagodnak_Trumpek","timestamp":"2019. január. 26. 15:40","title":"Tovább gazdagodnak Trumpék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1f5e79c-fc05-42d1-9e90-42741881835d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyetlen napra sem változott meg a magyarországi hírfolyam ezen héten sem. Folytatódtak a Honvédkórház rémtörténetei, az MTVA is úgy kezdte a hetet, ahogy az előzőt befejezte, és kiszivárgott egy felvétel a Jobbik elnökének esküvőjéről – nem az első hitvesi csókról. Heti belpolitikai összefoglaló.","shortLead":"Egyetlen napra sem változott meg a magyarországi hírfolyam ezen héten sem. Folytatódtak a Honvédkórház rémtörténetei...","id":"20190127_Nagy_pofon_lesz_a_vege","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a1f5e79c-fc05-42d1-9e90-42741881835d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8d0627c-ca66-4877-ae6e-591a666a447c","keywords":null,"link":"/itthon/20190127_Nagy_pofon_lesz_a_vege","timestamp":"2019. január. 27. 12:30","title":"Készül a zárójelentés?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92b4126b-77ff-46bf-8d20-714a63bb6425","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szerdán este történt a dugulás, azóta megoldották a problémát és fertőtlenítettek is. ","shortLead":"Szerdán este történt a dugulás, azóta megoldották a problémát és fertőtlenítettek is. ","id":"20190125_Szennyviz_arasztotta_el_a_Merenyi_Korhaz_surgossegijet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=92b4126b-77ff-46bf-8d20-714a63bb6425&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf0b77ed-b656-4642-afe4-644ae867cf8c","keywords":null,"link":"/itthon/20190125_Szennyviz_arasztotta_el_a_Merenyi_Korhaz_surgossegijet","timestamp":"2019. január. 25. 21:08","title":"Szennyvíz árasztotta el a Merényi Kórház sürgősségijét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfd2307d-4cc9-4258-b036-a96cbb79af0d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Meglepő, hogy Izraelnek ilyen sokáig tartott megtalálni a Hezbollah Libanonból Izraelbe hatoló támadó alagútjait - mondta Haszan Naszrallah sejk, a libanoni székhelyű síita szervezet vezetője szombaton az el-Majádín televíziós csatornának nyilatkozva.","shortLead":"Meglepő, hogy Izraelnek ilyen sokáig tartott megtalálni a Hezbollah Libanonból Izraelbe hatoló támadó alagútjait...","id":"20190126_Beszolt_egy_Hezbollahvezeto_Izraelnek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cfd2307d-4cc9-4258-b036-a96cbb79af0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c7106dc-2d54-404f-88af-181301feb447","keywords":null,"link":"/vilag/20190126_Beszolt_egy_Hezbollahvezeto_Izraelnek","timestamp":"2019. január. 26. 21:56","title":"Beszólt egy Hezbollah-vezető Izraelnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff72c75b-f97b-4e2c-a243-444aa1a4db83","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az ENSZ ellenőrei a tavalyi etnikai erőszakhullámot tárják föl az afrikai országban.



","shortLead":"Az ENSZ ellenőrei a tavalyi etnikai erőszakhullámot tárják föl az afrikai országban.



","id":"20190126_Tobb_mint_otven_tomegsirt_talaltak_Kongoban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ff72c75b-f97b-4e2c-a243-444aa1a4db83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57a559c5-cdce-49d7-8dd2-ce95a646e16f","keywords":null,"link":"/vilag/20190126_Tobb_mint_otven_tomegsirt_talaltak_Kongoban","timestamp":"2019. január. 26. 20:15","title":"Több mint ötven tömegsírt találtak Kongóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c989cf72-0a1f-4f1e-99f3-546481533a0f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"A Bataclan koncerthelyszín egyik oldalsó vészkijáratára festett alkotás egy gyászoló fiatal nőt ábrázolt. A festményt kivágták és eltávolították az ajtóról ","shortLead":"A Bataclan koncerthelyszín egyik oldalsó vészkijáratára festett alkotás egy gyászoló fiatal nőt ábrázolt. A festményt...","id":"20190127_banksy_parizs_bataclan_terrortamadas_graffiti","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c989cf72-0a1f-4f1e-99f3-546481533a0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c90befa3-5675-40fa-b595-c5d2447c9050","keywords":null,"link":"/kultura/20190127_banksy_parizs_bataclan_terrortamadas_graffiti","timestamp":"2019. január. 27. 14:40","title":"Ellopták Banksy graffitijét, amellyel a Bataclan-beli mészárlásra emlékezett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]