[{"available":true,"c_guid":"9879b671-1985-4680-8c08-9306dcddfae7","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Halálra késeltek egy 28 éves kálozi férfit a Fejér megyei Nádasdladányban, a bűncselekmény elkövetésével egy 22 éves székesfehérvári férfit gyanúsítanak - közölte a megyei rendőr-főkapitányság vasárnap a honlapján.","shortLead":"Halálra késeltek egy 28 éves kálozi férfit a Fejér megyei Nádasdladányban, a bűncselekmény elkövetésével egy 22 éves...","id":"20190602_Halalra_keseltek_egy_ferfit_Nadasdladanyban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9879b671-1985-4680-8c08-9306dcddfae7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc37246e-13b9-46e4-a917-29ba506339cf","keywords":null,"link":"/itthon/20190602_Halalra_keseltek_egy_ferfit_Nadasdladanyban","timestamp":"2019. június. 02. 10:02","title":"Halálra késeltek egy férfit Nádasdladányban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ab46c49-497f-440b-8488-cf2117b9112c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Pedig olyan jól kitalálta, hogy személyesen Dobrev Klára venné el a magyar családoktól a kenyeret, és adná oda az afgán szíreknek. ","shortLead":"Pedig olyan jól kitalálta, hogy személyesen Dobrev Klára venné el a magyar családoktól a kenyeret, és adná oda az afgán...","id":"20190601_Selmeczi_Gabriella_Gyurcsanynezott_egyet_majd_visszavonta","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4ab46c49-497f-440b-8488-cf2117b9112c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b73e835-31f6-4b4b-9adb-3f7f829c668e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190601_Selmeczi_Gabriella_Gyurcsanynezott_egyet_majd_visszavonta","timestamp":"2019. június. 01. 14:05","title":"Selmeczi Gabriella Gyurcsánynézott egyet, majd visszavonta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab42b34d-e194-4ddf-a4ac-0deb08259302","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A lemondott brit konzervatív kormányfő utódja leígérheti a csillagokat az égről, de nem sok esélye van kivezetnie pártját a labirintusból, amelybe belavírozta magát. ","shortLead":"A lemondott brit konzervatív kormányfő utódja leígérheti a csillagokat az égről, de nem sok esélye van kivezetnie...","id":"201922__theresa_may_lemondott__sodrodo_toryk__brexitmania__a_labirintus_rabjai","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ab42b34d-e194-4ddf-a4ac-0deb08259302&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5325463-b7ef-45d0-a439-b091ba7d2db5","keywords":null,"link":"/vilag/201922__theresa_may_lemondott__sodrodo_toryk__brexitmania__a_labirintus_rabjai","timestamp":"2019. június. 01. 16:00","title":"Bárki is jön Theresa May után, a Brexit csapdájában fog vergődni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae5b83df-9af1-498b-887f-6b145541f380","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar vegyespáros készülhet a második fordulóba a francia nyílt teniszbajnokságon.","shortLead":"A magyar vegyespáros készülhet a második fordulóba a francia nyílt teniszbajnokságon.","id":"20190531_fucsovics_marton_babos_timea_vegyesparos_roland_garros","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ae5b83df-9af1-498b-887f-6b145541f380&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27f4cbd2-dc28-4965-bdd6-67d1be108596","keywords":null,"link":"/sport/20190531_fucsovics_marton_babos_timea_vegyesparos_roland_garros","timestamp":"2019. május. 31. 18:15","title":"Továbbjutott Babos és Fucsovics a Roland Garroson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb68a8da-7d73-4fcc-9135-400abda63a32","c_author":"Riba István","category":"itthon","description":"Minél kisebb egy település, annál nagyobb valószínűséggel a kormánypártra szavaz a többség. A logika az EP-választáson is működött; az okok összetettek.","shortLead":"Minél kisebb egy település, annál nagyobb valószínűséggel a kormánypártra szavaz a többség. A logika az EP-választáson...","id":"201922__telepulesi_voksok__kicsiben_eros_fidesz__periferia__tetszettek_valasztani","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eb68a8da-7d73-4fcc-9135-400abda63a32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f52be957-4917-463d-a797-752836c4d927","keywords":null,"link":"/itthon/201922__telepulesi_voksok__kicsiben_eros_fidesz__periferia__tetszettek_valasztani","timestamp":"2019. június. 01. 14:00","title":"Brutális propagandával hengerelt a Fidesz a kistelepüléseken az EP-választáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b1e0bfe-a9c1-4092-95ce-e199d1a10924","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A stúdió megerősítette, hogy aláírták a szerződést az Alkonyat sztárjával. ","shortLead":"A stúdió megerősítette, hogy aláírták a szerződést az Alkonyat sztárjával. ","id":"20190531_Tenyleg_Robert_Pattinson_lesz_a_kovetkezo_Batman","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5b1e0bfe-a9c1-4092-95ce-e199d1a10924&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6881ccb2-ae36-4172-bab4-c524f18b4160","keywords":null,"link":"/kultura/20190531_Tenyleg_Robert_Pattinson_lesz_a_kovetkezo_Batman","timestamp":"2019. május. 31. 19:30","title":"Tényleg Robert Pattinson lesz a következő Batman","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39523d11-7cad-404a-be3b-4c253a5a01d9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az is kiderül belőle, hogy a turishajóval ütköző Viking Sigyn visszaereszkedett a baleset helyszínére. ","shortLead":"Az is kiderül belőle, hogy a turishajóval ütköző Viking Sigyn visszaereszkedett a baleset helyszínére. ","id":"20190601_hableany_viking_sigyn_dunai_hajobaleset_ujabb_video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=39523d11-7cad-404a-be3b-4c253a5a01d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d71e8afa-6a4d-4a39-ada7-e96ea320aea9","keywords":null,"link":"/itthon/20190601_hableany_viking_sigyn_dunai_hajobaleset_ujabb_video","timestamp":"2019. június. 01. 15:08","title":"Újabb videó került elő a Hableány tragédiájáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6d2d25b-02b8-47e5-ab36-bbe328f1ae39","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Színpompás koralloknak és szivacsoknak otthont adó \"tengerfenéki kerteket\" fedeztek fel kínai kutatók a Csendes-óceán délnyugati medencéjének peremén található Mariana-árokban.","shortLead":"Színpompás koralloknak és szivacsoknak otthont adó \"tengerfenéki kerteket\" fedeztek fel kínai kutatók a Csendes-óceán...","id":"20190601_tengerfeneki_kertek_mariana_arok_korallok_szivacsok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b6d2d25b-02b8-47e5-ab36-bbe328f1ae39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c22e2d33-0f59-4496-9960-68797c895c28","keywords":null,"link":"/tudomany/20190601_tengerfeneki_kertek_mariana_arok_korallok_szivacsok","timestamp":"2019. június. 01. 12:03","title":"Videón a váratlan felfedezés: különös \"kertekre\" bukkantak a kutatók a tenger fenekén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]