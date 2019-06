Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"26cf72de-55b4-414e-9933-5a7a667f60c4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A férfi évek óta drogozott. Miután a húgával végzett, a hazaérkező anyjára is rátámadt.","shortLead":"A férfi évek óta drogozott. Miután a húgával végzett, a hazaérkező anyjára is rátámadt.","id":"20190620_Elvonasi_tunetei_voltak_a_hugat_leszuro_biatorbagyi_ferfinak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=26cf72de-55b4-414e-9933-5a7a667f60c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f262af0-6fcd-4073-8394-87141fb257da","keywords":null,"link":"/elet/20190620_Elvonasi_tunetei_voltak_a_hugat_leszuro_biatorbagyi_ferfinak","timestamp":"2019. június. 20. 10:03","title":"Elvonási tünetei voltak a húgát leszúró biatorbágyi férfinak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"170891e6-b957-4c8b-a2cb-d8d9ed45fe2b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szerdán alig maradt száraz terület az országban. ","shortLead":"Szerdán alig maradt száraz terület az országban. ","id":"20190620_csapadekrekord_felhoszakadas_orszagos_meteorologiai_szolgalat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=170891e6-b957-4c8b-a2cb-d8d9ed45fe2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2397c0d5-2180-4258-a757-9d5db4ee6910","keywords":null,"link":"/itthon/20190620_csapadekrekord_felhoszakadas_orszagos_meteorologiai_szolgalat","timestamp":"2019. június. 20. 11:39","title":"Hatvanhárom éves csapadékrekord dőlt meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e1b1947-74b2-4673-8ee2-9af98b752536","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Csütörtök reggel hoztuk nyilvánosságra, hogy jogi patthelyzet alakult ki, nem tudják folytatni a Czeglédy Csaba elleni büntetőügyet, újra kellene kezdeni egy korábbi szakaszától kezdve. Pár órával később a bíróság ezt az MTI-n keresztül megerősítette, a főügyészség viszont a bírósági döntésére mutogatva azonnal azt kezdte kommunikálni, hogy nincs szükség új vádemelésre, minden mehet tovább.","shortLead":"Csütörtök reggel hoztuk nyilvánosságra, hogy jogi patthelyzet alakult ki, nem tudják folytatni a Czeglédy Csaba elleni...","id":"20190620_Megirtuk_a_Czegledyugy_buktajat_rogton_beindult_Polt_gepezete","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2e1b1947-74b2-4673-8ee2-9af98b752536&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a8bcfc3-7466-41bb-8d8e-85fe49fe4505","keywords":null,"link":"/itthon/20190620_Megirtuk_a_Czegledyugy_buktajat_rogton_beindult_Polt_gepezete","timestamp":"2019. június. 20. 15:03","title":"Megírtuk a Czeglédy-ügy buktáját, rögtön beindult Polt gépezete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff5dd1c5-ed8f-4fdf-a32f-d155bff264e1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Három és fél év fegyházbüntetést kapott a férfi, aki késsel fenyegetőzve pakolta ki egy józsefvárosi dohánybolt kasszáját.","shortLead":"Három és fél év fegyházbüntetést kapott a férfi, aki késsel fenyegetőzve pakolta ki egy józsefvárosi dohánybolt...","id":"20190619_trafik_dohanybolt_jozsefvaros_kes_fenyegetes_fegyhazbuntetes_itelet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ff5dd1c5-ed8f-4fdf-a32f-d155bff264e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7874c88-59b0-4c99-8793-f58a618858c1","keywords":null,"link":"/itthon/20190619_trafik_dohanybolt_jozsefvaros_kes_fenyegetes_fegyhazbuntetes_itelet","timestamp":"2019. június. 19. 18:05","title":"Hétfőn kifosztott egy trafikot, szerdán elítélték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c339c816-79e2-4117-bf32-95901d13766c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Teljes titokban újították fel önkéntesek annak a 80 éves vilmányi asszonynak a házát, aki még márciusban kért segítséget egy Facebook-videóban. ","shortLead":"Teljes titokban újították fel önkéntesek annak a 80 éves vilmányi asszonynak a házát, aki még márciusban kért...","id":"20190620_vilmany_marika_neni_nagymama_balaton_nyaralas_felujitas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c339c816-79e2-4117-bf32-95901d13766c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76f51e53-2b4e-4461-922c-c3b882812a78","keywords":null,"link":"/elet/20190620_vilmany_marika_neni_nagymama_balaton_nyaralas_felujitas","timestamp":"2019. június. 20. 10:25","title":"Életében először elvitték nyaralni a Balatonra, közben titokban felújították a nagymama házát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e338471a-a05f-4038-b369-5093b0bf0a07","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Marco Giampaolo szerződése két idényre szól, de később 2022 nyaráig meghosszabbítható.","shortLead":"Marco Giampaolo szerződése két idényre szól, de később 2022 nyaráig meghosszabbítható.","id":"20190619_ac_milan_marco_giampaolo_gennaro_gattuso","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e338471a-a05f-4038-b369-5093b0bf0a07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d433ca8-d3a5-4c7b-b365-fd733049ac60","keywords":null,"link":"/sport/20190619_ac_milan_marco_giampaolo_gennaro_gattuso","timestamp":"2019. június. 19. 21:03","title":"Megvan a Milan új edzője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4d0fe63-0c5d-44c3-834b-5b0cc9dafc8b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Négy, biológiailag egyik nembe sem sorolható fiatal felnőttet követ végig a Human Rights Watch filmfesztiválján debütáló alkotás, a No Box For Me.","shortLead":"Négy, biológiailag egyik nembe sem sorolható fiatal felnőttet követ végig a Human Rights Watch filmfesztiválján...","id":"20190620_Dokumentumfilm_keszult_az_interszexualisok_eleterol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d4d0fe63-0c5d-44c3-834b-5b0cc9dafc8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c7fa812-c819-40aa-801a-46a2f94a1e3d","keywords":null,"link":"/kultura/20190620_Dokumentumfilm_keszult_az_interszexualisok_eleterol","timestamp":"2019. június. 20. 16:23","title":"Dokumentumfilm készült az interszexuálisok életéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d318c02-9b51-49a4-9641-42590381b3e4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Igen fontos küldetésen van túl az az önvezető tengeralattjáró, amelyet a Déli-sarkvidék közelében engedtek \"szabadjára\" még 2017-ben. A Boaty McBoatface névre keresztelt szerkezet az óceán mélyéről készített 3D-s térképet, amely az áramlatokról szolgáltat igen hasznos információval, amelyet nemrég közöltek a kutatók.","shortLead":"Igen fontos küldetésen van túl az az önvezető tengeralattjáró, amelyet a Déli-sarkvidék közelében engedtek \"szabadjára\"...","id":"20190619_boaty_mcboatface_tengeralattjaro_ocean_antarktisz_tengeraramlat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5d318c02-9b51-49a4-9641-42590381b3e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7dc1df5b-2824-4d7c-9cec-2e2b87fae292","keywords":null,"link":"/tudomany/20190619_boaty_mcboatface_tengeralattjaro_ocean_antarktisz_tengeraramlat","timestamp":"2019. június. 19. 15:03","title":"Fontos részlet derült ki arról, hogyan melegszik az óceán vize","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]