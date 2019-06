Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"10c33ec8-b0e7-4c4f-9c86-8aafe1804a61","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Országos szintű társadalmi robbanás következhet be Oroszországban, ha nem javul meg gyorsan a gazdasági helyzet – figyelmeztetett Alekszej Kudrin, a Számvevőszék elnöke.","shortLead":"Országos szintű társadalmi robbanás következhet be Oroszországban, ha nem javul meg gyorsan a gazdasági helyzet –...","id":"20190619_Tarsadalmi_robbanasra_figyelmeztet_az_orosz_Szamvevoszek_elnoke","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=10c33ec8-b0e7-4c4f-9c86-8aafe1804a61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc040a07-bc19-43b2-aceb-38fc5af58ae0","keywords":null,"link":"/vilag/20190619_Tarsadalmi_robbanasra_figyelmeztet_az_orosz_Szamvevoszek_elnoke","timestamp":"2019. június. 19. 18:51","title":"Társadalmi robbanásra figyelmeztet az orosz Számvevőszék elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfa96bbb-1e6e-42a2-b1d9-f0f3a7d88098","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mivel nem közszereplő, nem kell tűrnie, hogy Karácsony Gergely adónemet nevezzen el róla, ezért beperli a politikust Orbán Viktor veje.","shortLead":"Mivel nem közszereplő, nem kell tűrnie, hogy Karácsony Gergely adónemet nevezzen el róla, ezért beperli a politikust...","id":"20190621_Tiborcz_beperli_Karacsony_Gergelyt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bfa96bbb-1e6e-42a2-b1d9-f0f3a7d88098&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da3475eb-82b2-45f1-bbff-56464c4c08c1","keywords":null,"link":"/itthon/20190621_Tiborcz_beperli_Karacsony_Gergelyt","timestamp":"2019. június. 21. 15:24","title":"Tiborcz István beperli Karácsony Gergelyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2484b44a-2d7c-4c27-ba63-b2e7a1e0e30e","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Az Airbus vagy nagy amerikai versenytársa szerzett több üzletet a Le Bourget repülőtéren?","shortLead":"Az Airbus vagy nagy amerikai versenytársa szerzett több üzletet a Le Bourget repülőtéren?","id":"20190621_Vert_helyzetbol_erkezett_a_Boeing_megis_ellopta_a_legishowt_Parizsban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2484b44a-2d7c-4c27-ba63-b2e7a1e0e30e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2b91fab-3013-4796-bb6c-d911bcf91c69","keywords":null,"link":"/kkv/20190621_Vert_helyzetbol_erkezett_a_Boeing_megis_ellopta_a_legishowt_Parizsban","timestamp":"2019. június. 21. 14:15","title":"Vert helyzetből érkezett a Boeing, mégis ellopta a légishow-t Párizsban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1af27c6-4845-47be-b84d-791407b58e31","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A pennsylvaniai Pittsburghben letartóztattak egy szíriai férfit, aki terrortámadást tervezett egy keresztény templom ellen – jelentette be szerda éjjel a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI). ","shortLead":"A pennsylvaniai Pittsburghben letartóztattak egy szíriai férfit, aki terrortámadást tervezett egy keresztény templom...","id":"20190620_fbi_templom_tamadas_robbanoszer_iszlam_allam","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a1af27c6-4845-47be-b84d-791407b58e31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c48f2ed-241a-4ae4-b404-7db5ee583fff","keywords":null,"link":"/vilag/20190620_fbi_templom_tamadas_robbanoszer_iszlam_allam","timestamp":"2019. június. 20. 05:57","title":"Templomban készült támadásra egy szír menekült, fedett FBI-ost avatott be a tervébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01cb2310-c912-442f-aa48-33d4705fefbe","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Tavaly december óta több mint 400 élelmiszer-kiskereskedelemmel foglalkozó cég is megszűnt. ","shortLead":"Tavaly december óta több mint 400 élelmiszer-kiskereskedelemmel foglalkozó cég is megszűnt. ","id":"20190621_Fel_ev_alatt_eltunt_4000_dolgozo_az_elelmiszerboltokbol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=01cb2310-c912-442f-aa48-33d4705fefbe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aae6990d-9704-4fa2-95e9-107000d3c124","keywords":null,"link":"/kkv/20190621_Fel_ev_alatt_eltunt_4000_dolgozo_az_elelmiszerboltokbol","timestamp":"2019. június. 21. 05:46","title":"Fél év alatt eltűnt 4000 dolgozó az élelmiszerboltokból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2961f8c-1906-40a9-ac07-665c81b7934f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rákkeltő anyagokat tavaly ősszel vitték el a pincéből. ","shortLead":"A rákkeltő anyagokat tavaly ősszel vitték el a pincéből. ","id":"20190620_Mergezo_anyag_tarsashaz_pince_Ferencvaros","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f2961f8c-1906-40a9-ac07-665c81b7934f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5301e36-2231-4add-a5cc-d98360dcab54","keywords":null,"link":"/itthon/20190620_Mergezo_anyag_tarsashaz_pince_Ferencvaros","timestamp":"2019. június. 20. 17:34","title":"Kivizsgálják, jutott-e mérgező anyag a társasházba, amelynek pincéjében vegyi anyagot tároltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a7f5a22-52ef-4541-82fb-193b5ca57f0e","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"Indulása óta 6 milliárd forint osztalékot termelt tulajdonosainak, elsősorban Sánta János hódmezővásárhelyi vállalkozónak az állami dohánykereskedelmi monopólium. Az államhoz eközben koncessziós díjból és nyereségadóból együtt 1,3 milliárd folyt be. A monopólium tulajdonosai ráadásul a dohánykövetési rendszerrel kapcsolatos kiadásaikra is százmilliókat vettek ki.","shortLead":"Indulása óta 6 milliárd forint osztalékot termelt tulajdonosainak, elsősorban Sánta János hódmezővásárhelyi...","id":"20190620_Oriasi_dohanyt_szakitott_Lazar_Janos_dohanyos_baratja_az_allami_monopoliummal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0a7f5a22-52ef-4541-82fb-193b5ca57f0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f20a2e66-7daf-4599-8839-b697bdf88f03","keywords":null,"link":"/kkv/20190620_Oriasi_dohanyt_szakitott_Lazar_Janos_dohanyos_baratja_az_allami_monopoliummal","timestamp":"2019. június. 20. 07:15","title":"Óriási dohányt szakított Lázár János ismerőse az állami monopóliummal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36c93a9f-c09a-4847-92a6-05c1e86e6c73","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Tom Felton rábólintott a rajongói fikcióra.","shortLead":"Tom Felton rábólintott a rajongói fikcióra.","id":"20190620_A_szinesz_megerositette_Draco_Malfoy_meleg_volt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=36c93a9f-c09a-4847-92a6-05c1e86e6c73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41e57c9b-ffe1-48d8-9dba-bbbd00075996","keywords":null,"link":"/kultura/20190620_A_szinesz_megerositette_Draco_Malfoy_meleg_volt","timestamp":"2019. június. 20. 12:10","title":"A színész megerősítette: Draco Malfoy meleg volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]