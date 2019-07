Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"739c1142-1c93-474a-83b9-7b7d9ad2939a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kiderült, hogy egy díler költözött be az ingatlanba. Előtte azért lecserélte a zárat.","shortLead":"Kiderült, hogy egy díler költözött be az ingatlanba. Előtte azért lecserélte a zárat.","id":"20190720_Nagyon_meglepodott_az_V_keruleti_tulajdonos_amikor_nem_tudott_bejutni_a_sajat_lakasaba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=739c1142-1c93-474a-83b9-7b7d9ad2939a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d747df22-e594-4280-854a-ff07e15b3c45","keywords":null,"link":"/itthon/20190720_Nagyon_meglepodott_az_V_keruleti_tulajdonos_amikor_nem_tudott_bejutni_a_sajat_lakasaba","timestamp":"2019. július. 20. 11:02","title":"Nagyon meglepődött az V. kerületi tulajdonos, amikor nem tudott bejutni a saját lakásába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"102cb492-c3fc-4c6b-89a2-c7e5ec311e84","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20190721_elon_musk_neuralink_kvantum_osszefonodas_komszomolec_video_holdra_szallas_delfinek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=102cb492-c3fc-4c6b-89a2-c7e5ec311e84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1667db39-747d-4f06-ad2e-6200c50b555e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190721_elon_musk_neuralink_kvantum_osszefonodas_komszomolec_video_holdra_szallas_delfinek","timestamp":"2019. július. 21. 12:00","title":"Ez történt: bemutatták a chipet, amit Elon Musk beültetne az agyunkba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3dc93d49-07a5-4805-ac2e-8af7f574802d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A könnygázhoz hasonló anyag egyórás tüneteket okozott a metró szerencsétlenül járt utasainak.\r

