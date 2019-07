Nem fogják csillapítani a romániai emberrablásos botrány hullámait a most közzétett felvételek, amelyeken az hallható, ahogy a lány elrablójának lakásából telefonál a rendőrségnek, hogy mentsék meg, de a diszpécser értetlenkedik, ironizál, nem veszi komolyan.

Óriási botrány lett abból Romániában, hogy egy 15 éves tinilány hiába hívta a rendőrséget, miután elrabolta egy férfi, majd megölte Caracaliban, miközben a lány háromszor is hívta a különleges ügyekre szakosodott telefonszámot, hiába. A rendőrség csak a gyilkosság után 19 órával jutött be a lakásba. A mulasztások sorába, aminek része volt a várakozás a házkutatási parancsra, a belügyminiszter is belebukott, lemondott.

A lány telefonhívásainak felvételeit most a nagybátyja közzétette a Facebookon, írja az Index a Transindexre hivatkozva. Ilyenek hangzottak el: "Tizenöt éves vagyok, és tegnap elrabolt egy férfi. Már jön, már jön, már jön. Jöjjenek gyorsan, kérem. Be vagyok zárva egy szobába, csak egy kaput látok. Kérem, küldjenek valakit, mert félek." De a rendőrségi diszpécser nem hitt neki, majd türelmetlenül, értetlenül válaszolgat a kétségbeesett lánynak. A lány folyamatosan kért segítséget, kérte, hogy mentsék meg, a diszpécser többször ironizál, holott a lány próbálja információhoz juttatni a rendórséget. "Találtam egy névjegykártyát, és azt gondoltam az övé (elrablójáé - a szerk.) lehet. - (Diszpécser) De az övé a névjegykártya? - Nem tudom… - (Diszpécser, ironikusan): Ááá, még ezt se tudod! Jól van, várj most… várj ott, jön az egység két-három percen belül, várj!" A lány szerette volna, ha a diszpécser vonalban marad, annyira félt, de az közölte vele, hogy mások is várnak a vonalra, nem maradhat.

Később az ügyészség és a rendőrség egymásra mutogatott a késlekedésért, a kormány vizsgálatokat indított. Az elkövető végül vasárnap ismerte el tettét, és egy 18 éves lány meggyilkolását is.