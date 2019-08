Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"35992752-c441-48d7-8903-26ac671d518d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A faluban kézmosókkal és védőoltással próbálják megakadályozni a járvány terjedését. ","shortLead":"A faluban kézmosókkal és védőoltással próbálják megakadályozni a járvány terjedését. ","id":"20190731_Fertozo_majgyulladasban_betegedtek_meg_tobben_egy_szabolcsi_faluban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=35992752-c441-48d7-8903-26ac671d518d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a382a9c5-82db-4ae7-8859-aad9d8775836","keywords":null,"link":"/itthon/20190731_Fertozo_majgyulladasban_betegedtek_meg_tobben_egy_szabolcsi_faluban","timestamp":"2019. július. 31. 20:55","title":"Fertőző májgyulladásban betegedtek meg többen egy szabolcsi faluban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efa75100-901d-44a5-8670-bbab7661f14f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az alap (hangos) díjcsomagjai után mobilnetes portfólióját is megújította a Telekom.","shortLead":"Az alap (hangos) díjcsomagjai után mobilnetes portfólióját is megújította a Telekom.","id":"20190802_magyar_telekom_uj_mobilinternet_dijcsomagok_tarifa_adatcsomag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=efa75100-901d-44a5-8670-bbab7661f14f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1de2c05a-6182-499c-9047-554861fe3e0a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190802_magyar_telekom_uj_mobilinternet_dijcsomagok_tarifa_adatcsomag","timestamp":"2019. augusztus. 02. 10:03","title":"A Telekomnál van? Megjöttek az új mobilinternetes tarifák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d6599dd-657b-4cb3-956c-84da3087d130","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy magyar internetezők megkérdezésével végzett kutatás szerint több mint praktikus, hogy bárhol felcsatlakozhatunk a hálóra, ám a digitális világ nem csak látható veszélyeket tartogat magában.","shortLead":"Egy magyar internetezők megkérdezésével végzett kutatás szerint több mint praktikus, hogy bárhol felcsatlakozhatunk...","id":"20190801_magyarok_internetezesi_szokasai","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9d6599dd-657b-4cb3-956c-84da3087d130&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e7675eb-23e2-4a18-a1b1-6b083a14616d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190801_magyarok_internetezesi_szokasai","timestamp":"2019. augusztus. 01. 14:03","title":"Jó dolog az internet, csak nem vesszük észre, hogy felfal minket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d8c26af-c091-40a9-ade2-54d73ef55dd7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Súlyos sebezhetőségeket fedeztek fel a Google kutatói az iOS-ben, és az Apple azonnal javította is ennek nagy részét. Most már a felhasználón a sor, hogy frissítse iOS-es készülékét. A kutatók markát pedig elképesztő összeg üthetné a felfedezésükért.","shortLead":"Súlyos sebezhetőségeket fedeztek fel a Google kutatói az iOS-ben, és az Apple azonnal javította is ennek nagy részét...","id":"20190731_google_apple_iphone_sebezhetoseget","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8d8c26af-c091-40a9-ade2-54d73ef55dd7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51e2e9f5-e92d-4bd3-aa4f-4508a8b7e7ec","keywords":null,"link":"/tudomany/20190731_google_apple_iphone_sebezhetoseget","timestamp":"2019. július. 31. 18:03","title":"Gyorsan frissítse iPhone-ját, 6 súlyos hibát is találtak a szoftverben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f0452a2-ae46-493d-930b-86a8b945bc5a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hiába emelkednek az ingatlanárak, a kormány nem nyúl hozzá a vagyonszerzési illeték kedvezményének határához.","shortLead":"Hiába emelkednek az ingatlanárak, a kormány nem nyúl hozzá a vagyonszerzési illeték kedvezményének határához.","id":"20190801_Sokat_fizethet_a_NAVnak_is_aki_lakast_vasarol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0f0452a2-ae46-493d-930b-86a8b945bc5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0db2ee35-6185-4a67-a624-e6e1f9a2aa22","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190801_Sokat_fizethet_a_NAVnak_is_aki_lakast_vasarol","timestamp":"2019. augusztus. 01. 19:45","title":"Sokat fizethet a NAV-nak is, aki lakást vásárol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66df4f6b-bb92-48e8-9244-aea58b734855","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Progressz MS-11 orosz teherűrhajó többek közt hulladékkal teletömve indult vissza a Föld felé, hogy aztán előre eltervezetten megsemmisüljön a Csendes-óceán felett.","shortLead":"A Progressz MS-11 orosz teherűrhajó többek közt hulladékkal teletömve indult vissza a Föld felé, hogy aztán előre...","id":"20190801_orosz_progressz_ms_11_teherurhajo_legkor_csendes_ocean","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=66df4f6b-bb92-48e8-9244-aea58b734855&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"215bf3db-c726-4e20-b1ae-1826ce020904","keywords":null,"link":"/tudomany/20190801_orosz_progressz_ms_11_teherurhajo_legkor_csendes_ocean","timestamp":"2019. augusztus. 01. 11:03","title":"Amíg ön aludt, egy jókora űrhajó szénné égett a légkörben – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"881d4632-ab65-4509-9557-e2bff51e5b61","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy esernyőt mindenképp tegyen a táskába!","shortLead":"Egy esernyőt mindenképp tegyen a táskába!","id":"20190802_Pentek_idojaras_eso","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=881d4632-ab65-4509-9557-e2bff51e5b61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99ca1719-cd86-4f2b-b510-5209e4c22984","keywords":null,"link":"/itthon/20190802_Pentek_idojaras_eso","timestamp":"2019. augusztus. 02. 08:17","title":"Pénteken bárhol lehet zivatar, de nem lesz hideg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afb61e4d-b415-432a-a554-c77c8f6379a4","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Ha már a megállapodásra nincs esély, próbáld meg eladni a rosszabbik megoldást.","shortLead":"Ha már a megállapodásra nincs esély, próbáld meg eladni a rosszabbik megoldást.","id":"20190801_Osszeuropai_PRkampannyal_keszul_Boris_Johnson_a_Brexitre","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=afb61e4d-b415-432a-a554-c77c8f6379a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c26a7d25-863d-421a-b041-2f58104c0906","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190801_Osszeuropai_PRkampannyal_keszul_Boris_Johnson_a_Brexitre","timestamp":"2019. augusztus. 01. 18:35","title":"Összeurópai PR-kampánnyal készül Boris Johnson a Brexitre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]