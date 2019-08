Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fadbf4f3-f638-45d3-9ffb-74fd8a5fbbc1","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Szakértők szerint a szünet azt jelentené, hogy jogszabályi úton lehetetlen lenne megakadályozni a brit európai uniós tagság megállapodás nélküli megszűnését. ","shortLead":"Szakértők szerint a szünet azt jelentené, hogy jogszabályi úton lehetetlen lenne megakadályozni a brit európai uniós...","id":"20190828_boris_johnson_brit_parlament_felfuggesztes_II_erzsebet_brexit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fadbf4f3-f638-45d3-9ffb-74fd8a5fbbc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a543349-510b-4e9c-a37d-edb362735107","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190828_boris_johnson_brit_parlament_felfuggesztes_II_erzsebet_brexit","timestamp":"2019. augusztus. 28. 13:56","title":"Johnson megerősítette: másfél hónapra felfüggesztené a parlament működését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75e33df6-6543-4ab7-bb66-0c7028087f45","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Tavaly őszre ígérték, de még hónapok után sem üzemelt az áruház. ","shortLead":"Tavaly őszre ígérték, de még hónapok után sem üzemelt az áruház. ","id":"20190828_Majdnem_egy_evig_kellett_varni_de_most_megnyilt_a_2rule_webshopja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=75e33df6-6543-4ab7-bb66-0c7028087f45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb21a85a-e27f-4b74-b090-898f12010f43","keywords":null,"link":"/kkv/20190828_Majdnem_egy_evig_kellett_varni_de_most_megnyilt_a_2rule_webshopja","timestamp":"2019. augusztus. 28. 11:56","title":"Majdnem egy évig kellett várni, de most megnyílt a 2rule webshopja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc2a3f1b-9adc-4e10-84e2-e49dcff1982c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":" Többek között gyermekjátszóteret és pihenőparkot kell kialakítani az új összegből. ","shortLead":" Többek között gyermekjátszóteret és pihenőparkot kell kialakítani az új összegből. ","id":"20190828_puskas_arena_nemzeti_sportkozpontok_kozbeszerzes_dragulas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cc2a3f1b-9adc-4e10-84e2-e49dcff1982c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"291b8351-0e09-43cf-8ca6-d4e61ae798da","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190828_puskas_arena_nemzeti_sportkozpontok_kozbeszerzes_dragulas","timestamp":"2019. augusztus. 28. 15:50","title":"Újabb milliárdokkal drágul a Puskás Aréna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18c38090-72bb-4446-aa78-11dd9a8b9e39","c_author":"Hamvay Péter","category":"itthon","description":"Orbán Viktor egykori sajtófőnöke, Hammerstein Judit csak afféle próbaidős vezető lett az Országos Széchényi Könyvtár élén – derítette ki a HVG. Az majd kiderül, hogyan tud együtt dolgozni Demeter Szilárddal: a túlságosan európai és liberális gondolkodásúnak tartott Hammersteint épp a Demeter Szilárd körébe tartozó Orbán János Dénes által vezényelt kultúrharc buktatta ki a Balassi Intézet éléről.\r

","shortLead":"Orbán Viktor egykori sajtófőnöke, Hammerstein Judit csak afféle próbaidős vezető lett az Országos Széchényi Könyvtár...","id":"20190829_Szocs_Geza_oszk_demeter_szilard_hammerstein_judit_miniszteri_biztos_koltozes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=18c38090-72bb-4446-aa78-11dd9a8b9e39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c22066d0-0a54-46c2-95d3-3c9d685c9596","keywords":null,"link":"/itthon/20190829_Szocs_Geza_oszk_demeter_szilard_hammerstein_judit_miniszteri_biztos_koltozes","timestamp":"2019. augusztus. 29. 06:20","title":"Demeter Szilárd miniszteri biztosként felel az Országos Széchényi Könyvtár költözéséért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc2a3f1b-9adc-4e10-84e2-e49dcff1982c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az osztrákok úgy számolnak, az ezzel járó költségeket nem lehet kitermelni.","shortLead":"Az osztrákok úgy számolnak, az ezzel járó költségeket nem lehet kitermelni.","id":"20190828_Budapesten_nemsokara_elkeszul_Becs_most_mondott_le_egy_uj_nemzeti_stadionrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cc2a3f1b-9adc-4e10-84e2-e49dcff1982c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66491f59-5f20-4bfe-a2da-2db639896f34","keywords":null,"link":"/itthon/20190828_Budapesten_nemsokara_elkeszul_Becs_most_mondott_le_egy_uj_nemzeti_stadionrol","timestamp":"2019. augusztus. 28. 15:58","title":"Budapesten nemsokára elkészül, Bécs most mondott le egy új nemzeti stadionról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2108c5db-c345-4333-9268-6b0140400a27","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egészségügyi gondokat is okozhatnak a ma már a Föld lassan minden pontján fellelhető műanyagmaradványok, a mikroműanyagok, mondják az NKE Víztudományi Karának kutatói. A mikroműanyagok környezetbe jutását a szennyvíztisztító rendszer korszerűsítésével lehetne megakadályozni.\r

","shortLead":"Egészségügyi gondokat is okozhatnak a ma már a Föld lassan minden pontján fellelhető műanyagmaradványok...","id":"20190829_Magyarorszagon_is_egyre_nagyobb_gondot_jelentenek_a_mikromuanyagok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2108c5db-c345-4333-9268-6b0140400a27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c8e5c0e-be26-4e6c-9e52-57f53bda0cf0","keywords":null,"link":"/elet/20190829_Magyarorszagon_is_egyre_nagyobb_gondot_jelentenek_a_mikromuanyagok","timestamp":"2019. augusztus. 29. 16:06","title":"Magyarországon is egyre nagyobb gondot jelentenek a mikroműanyagok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d365e21-1155-4f40-ad44-701684d2775a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Csokot is igénybe vehetnek azok, akik egy összegben vásárolják vissza ingatlanjukat a bedőlt deviza-ingatlanhitelesek megmentésére létrehozott eszközkezelőtől. Az egyéb kedvezményekkel együtt sokan lehetnek, akik így ingyen kapják meg a lakást.","shortLead":"Csokot is igénybe vehetnek azok, akik egy összegben vásárolják vissza ingatlanjukat a bedőlt deviza-ingatlanhitelesek...","id":"20190828_Ujabb_kedvezmenyt_kaptak_a_megmentett_lakashitelesek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9d365e21-1155-4f40-ad44-701684d2775a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d72a35c9-ad22-4ee7-aab0-0e625615d2c4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190828_Ujabb_kedvezmenyt_kaptak_a_megmentett_lakashitelesek","timestamp":"2019. augusztus. 28. 16:21","title":"Újabb kedvezményt kaptak a megmentett lakáshitelesek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b726fd8-8d5a-4c48-aca7-cef3ca720a5b","c_author":"Csányi Nikolett","category":"itthon","description":"Pilisvörösvár polgármestere attól tart, csak csel az, hogy a bányanyitást kezdeményező cég váratlanul bejelentette: az engedélyeztetési eljárás szüneteltetését kéri. Így a társaság nem ment el a kedd este rendezett közmeghallgatásra sem, pedig azt éppen azért hívták össze, hogy a szándékait megismerhessék a bánya újranyitása miatt jelentős környezetterheléstől tartó helyiek. Riport.","shortLead":"Pilisvörösvár polgármestere attól tart, csak csel az, hogy a bányanyitást kezdeményező cég váratlanul bejelentette...","id":"20190828_pilis_banya_ugydonto_nepszavazas_fidesz_szivcsakra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0b726fd8-8d5a-4c48-aca7-cef3ca720a5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bf6e842-4e2c-44f1-b0e7-ab7a48be6362","keywords":null,"link":"/itthon/20190828_pilis_banya_ugydonto_nepszavazas_fidesz_szivcsakra","timestamp":"2019. augusztus. 28. 12:00","title":"Háromszáz dühös ember Pilisvörösváron, a Fidesz népszavazást akar a bánya miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]