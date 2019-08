Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ce88f697-1b99-45cf-81e1-86ed47fea08b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármesteri posztra hajtó zuglói polgármester ajánlásainak gyűjtése folytatódik.","shortLead":"A főpolgármesteri posztra hajtó zuglói polgármester ajánlásainak gyűjtése folytatódik.","id":"20190830_karacsony_gergely_fopolgarmester_jelolt_ellenzeki_partok_ajanloivek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ce88f697-1b99-45cf-81e1-86ed47fea08b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36c1f88a-3b6c-4485-b39b-e8a37d113ecd","keywords":null,"link":"/itthon/20190830_karacsony_gergely_fopolgarmester_jelolt_ellenzeki_partok_ajanloivek","timestamp":"2019. augusztus. 30. 17:15","title":"16 200 ajánlást adott le Karácsony Gergely","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"160cb93c-46ff-4729-9ea1-a662a8edaf71","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai Jessi Combs 39 éves volt. ","shortLead":"Az amerikai Jessi Combs 39 éves volt. ","id":"20190829_rekordkiserlet_sebessegrekord_jessi_combs_halalos_baleset","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=160cb93c-46ff-4729-9ea1-a662a8edaf71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"680af460-1c6a-43ba-a9dd-1e7a0b1d14d5","keywords":null,"link":"/tudomany/20190829_rekordkiserlet_sebessegrekord_jessi_combs_halalos_baleset","timestamp":"2019. augusztus. 29. 15:04","title":"A világ leggyorsabb nője akart lenni, belehalt a rekordkísérletbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b30cd4e9-2189-40d3-a751-ace74f4dd5f0","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Hivatalosan is felállt a Space Command.","shortLead":"Hivatalosan is felállt a Space Command.","id":"20190830_Ufokra_nem_vadaszik_az_amerikai_urparancsnoksag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b30cd4e9-2189-40d3-a751-ace74f4dd5f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fca9e48f-25f6-45af-92b5-23776c0b3418","keywords":null,"link":"/tudomany/20190830_Ufokra_nem_vadaszik_az_amerikai_urparancsnoksag","timestamp":"2019. augusztus. 30. 07:36","title":"Ufókra nem vadászik az amerikai űrparancsnokság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ba18480-a78f-4113-8a5f-415778967cd1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mindkét kutatást kormányhoz közeli intézetek végezték.","shortLead":"Mindkét kutatást kormányhoz közeli intézetek végezték.","id":"20190830_Titkos_meresek_szerint_elolvadt_Tarlos_elonye_de_a_nyilvanos_szamok_szerint_sokkal_vezet_Karacsony_elott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5ba18480-a78f-4113-8a5f-415778967cd1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53f3dba1-d2de-4349-b098-a61ffa96f159","keywords":null,"link":"/itthon/20190830_Titkos_meresek_szerint_elolvadt_Tarlos_elonye_de_a_nyilvanos_szamok_szerint_sokkal_vezet_Karacsony_elott","timestamp":"2019. augusztus. 30. 12:04","title":"Titkos mérések szerint elolvadt Tarlós előnye, de a nyilvános számok szerint sokkal vezet Karácsony előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7da2309b-3c0d-4cd7-9ae9-ff8b37d7b123","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A gyártó megkezdi a negyedik generációs eDrive technológiát felvonultató plugin hibrid X5-ös forgalmazását.","shortLead":"A gyártó megkezdi a negyedik generációs eDrive technológiát felvonultató plugin hibrid X5-ös forgalmazását.","id":"20190830_ujabb_zold_rendszamos_divatterepjaro_24_millio_forinttol_indul_az_uj_hibrid_bmw_x5","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7da2309b-3c0d-4cd7-9ae9-ff8b37d7b123&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51fda3b7-8b96-4333-a337-a4de1f764ff9","keywords":null,"link":"/cegauto/20190830_ujabb_zold_rendszamos_divatterepjaro_24_millio_forinttol_indul_az_uj_hibrid_bmw_x5","timestamp":"2019. augusztus. 30. 13:21","title":"Újabb zöld rendszámos divatterepjáró: 24 millió forinttól indul az új hibrid BMW X5","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86375f25-5490-494e-ba59-0db6fc22200a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Huawei és az orosz kommunikációs minisztérium pilot projektet indítana, amelynek keretében egy orosz operációs rendszerrel cserélnék le a Google operációs rendszerét. Készülőben van Kelet Androidja?","shortLead":"A Huawei és az orosz kommunikációs minisztérium pilot projektet indítana, amelynek keretében egy orosz operációs...","id":"20190829_aurora_os_orosz_operacios_rendszer_huawei_android_2020","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=86375f25-5490-494e-ba59-0db6fc22200a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d70e119f-2367-4f98-b5fb-5ff5f36b68b0","keywords":null,"link":"/tudomany/20190829_aurora_os_orosz_operacios_rendszer_huawei_android_2020","timestamp":"2019. augusztus. 29. 20:03","title":"Orosz operációs rendszerrel helyettesítené a Huawei az Androidot?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b090c50-3205-4ba8-af7b-ec261923f355","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Macskaszőr-allergia elleni oltóanyagot fejlesztettek ki svájci kutatók. Az anyagot azonban nem az embereknek, hanem az állatoknak kell beadni.","shortLead":"Macskaszőr-allergia elleni oltóanyagot fejlesztettek ki svájci kutatók. Az anyagot azonban nem az embereknek, hanem...","id":"20190830_macskaszor_allergia_elleni_oltas_allatoknak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6b090c50-3205-4ba8-af7b-ec261923f355&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0391d81d-bafb-4bab-9faa-66984fae4c49","keywords":null,"link":"/tudomany/20190830_macskaszor_allergia_elleni_oltas_allatoknak","timestamp":"2019. augusztus. 30. 16:03","title":"Itt a macskaszőr-allergia elleni oltás, amit már az állatoknak kell beadni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5660fd7-e753-4132-bdf3-e9a708e619e9","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Erős forgalomra számítanak az áruházak a hétvégén; a legtöbb család augusztus 20-a után vásárol be az iskolakezdésre, és a szeptember közepéig tartó időszakban a hétvégi napok különösen forgalmasak az áruházláncok szerint.\r

","shortLead":"Erős forgalomra számítanak az áruházak a hétvégén; a legtöbb család augusztus 20-a után vásárol be az iskolakezdésre...","id":"20190831_nyar_utolso_hetvegeje_iskolakezdes_nagybevasarlas_auchan_tesco","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b5660fd7-e753-4132-bdf3-e9a708e619e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3782108f-5b3b-424a-aae5-aec4bf798e59","keywords":null,"link":"/kkv/20190831_nyar_utolso_hetvegeje_iskolakezdes_nagybevasarlas_auchan_tesco","timestamp":"2019. augusztus. 31. 08:40","title":"Ugye nem hagyta a nyár utolsó hétvégéjére a nagybevásárlást?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]