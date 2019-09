Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Éleződik a verseny Budapesten Tarlós István és Karácsony Gergely között, bár a főpolgármester még nem is kampányol igazán. Ez a Fülke, a hvg.hu közéleti podcastja.
Fülke: Nem biztos, hogy jól járt Tarlós azzal, hogy Gulyás megzsarolta a budapestieket Nem történt károkozás, de a vád szerint történhetett volna.
Vádat emelt az ügyészség a terézvárosi ingatlanügyekben
Az átadáson a kezdeményezést kitaláló Gunter Demnig képzőművész megkapta a Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést. ","shortLead":"Az átadáson a kezdeményezést kitaláló Gunter Demnig képzőművész megkapta a Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést. Botlatókövet kapott Rejtő Jenő – fotók
A kubai diktátor már halott, de a hagyatéka még szedi áldozatait.
Megharapta Fidel Castro krokodilja, amputálták a karját
Inkább bevitték az V. kerületi rendőrkapitányságra.
Besétált volna a bíróságra a ligetvédő G Ras, de a rendőrség nem engedte
A játszási jog lejártával szeptember 22-én különleges előadással búcsúzik Elton John és Lee Hall zenés darabja, a Magyar Állami Operaház botrányokat kavart Billy Elliot – a Musical című előadása. Temeti az Opera a Billy Elliotot
Harmadik nagyjátékfilmjére készül rendezőként Koltai Lajos, nem is akármilyen sztárokkal.
Koltai Lajos a Pókember sztárjával forgathat
A videoszintetizátor kifejezéssel sok elektronikus zenészt is zavarba hozhatunk: mi ez a vizuális médium, amelyre mások hangszerként tekintenek? Mire jó ez a retró hóbortnak is beillő művészet, amikor ma már mindent a számítógépes grafika és a digitális kódon alapuló vizuális tartalmak uralnak? A hagyományos tévékészülékekkel használható analóg videoszintik évtizedes pihenő után most újra élnek, virulnak, és egyre több művészeti területen bukkannak fel.
"Bizonyos értelemben ez egy párhuzamos univerzum" – reneszánszukat élik a videoszintetizátorok