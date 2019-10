Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3249001f-6a4b-49d1-b240-1c2231af985e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Még idén tesztrepülésre küldené Starship űrhajóját a SpaceX, amelyről új részleteket árult el a vállalatot irányító Elon Musk.","shortLead":"Még idén tesztrepülésre küldené Starship űrhajóját a SpaceX, amelyről új részleteket árult el a vállalatot irányító...","id":"20190930_elon_musk_starship_urhajo_spacex","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3249001f-6a4b-49d1-b240-1c2231af985e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bca4a7d-fa98-4660-9516-35a5dfb8e0ed","keywords":null,"link":"/tudomany/20190930_elon_musk_starship_urhajo_spacex","timestamp":"2019. szeptember. 30. 19:03","title":"Elon Musk állítja: űrhajója 100 embert is elvisz egy másik bolygóra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98179d92-4b53-4115-9677-a71d8bef2314","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy emberi jogi eseményen jelentette be az énekes, hogy bővül a család.","shortLead":"Egy emberi jogi eseményen jelentette be az énekes, hogy bővül a család.","id":"20190930_Ricky_Martin_a_negyedik_gyereket_varja_a_ferjevel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=98179d92-4b53-4115-9677-a71d8bef2314&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37689af4-a2f3-4da5-ae80-e67552dda38b","keywords":null,"link":"/elet/20190930_Ricky_Martin_a_negyedik_gyereket_varja_a_ferjevel","timestamp":"2019. szeptember. 30. 09:21","title":"Ricky Martin a negyedik gyereket várja a férjével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8ce31e6-92ca-4e01-8523-1d071eb1e7f2","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"A világhírű stanfordi börtönkísérlet atyja nemsokára Budapestre látogat, és elemezni fogja a magyar eredményeket.","shortLead":"A világhírű stanfordi börtönkísérlet atyja nemsokára Budapestre látogat, és elemezni fogja a magyar eredményeket.","id":"20191001_Most_mi_magyarok_is_kiprobalhatjuk_Philip_Zimbardo_modszeret","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c8ce31e6-92ca-4e01-8523-1d071eb1e7f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7e3cbef-001e-4195-b4c6-ee62e784429d","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20191001_Most_mi_magyarok_is_kiprobalhatjuk_Philip_Zimbardo_modszeret","timestamp":"2019. október. 01. 08:35","title":"Most mi, magyarok is kipróbálhatjuk Philip Zimbardo módszerét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a687538-1a5c-4f59-b744-9a17ea30b12c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy épülő fehérorosz atomerőműbe helyeztetett el kenőpénzért cserébe egy engedély nélküli berendezést.","shortLead":"Egy épülő fehérorosz atomerőműbe helyeztetett el kenőpénzért cserébe egy engedély nélküli berendezést.","id":"20191001_Korrupcio_miatt_eloallitottak_a_Roszatom_egyik_munkatarsat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8a687538-1a5c-4f59-b744-9a17ea30b12c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0260305-960e-40a7-a4ce-1353f363b437","keywords":null,"link":"/kkv/20191001_Korrupcio_miatt_eloallitottak_a_Roszatom_egyik_munkatarsat","timestamp":"2019. október. 01. 08:38","title":"Korrupció miatt előállították a Roszatom egyik munkatársát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"520e6bd5-d006-4465-a675-f8fedf3a5bc1","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Az európai uniós versenyhatóságnak azért még jóvá kell hagynia a fúziót. ","shortLead":"Az európai uniós versenyhatóságnak azért még jóvá kell hagynia a fúziót. ","id":"20190930_Egyesulhet_ket_europai_szupergyorsvonatceg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=520e6bd5-d006-4465-a675-f8fedf3a5bc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20dd8344-508b-4ccd-b18e-fc3ad59e0826","keywords":null,"link":"/kkv/20190930_Egyesulhet_ket_europai_szupergyorsvonatceg","timestamp":"2019. szeptember. 30. 14:10","title":"Egyesülhet két európai szupergyorsvonat-cég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c45f9492-72af-4b3a-89ad-2cb2c6480193","c_author":"Samsung","category":"brandchannel","description":"Rengeteg adatot tárolunk a telefonjainkon, amelyek könnyen rossz kezekbe kerülhetnek. Adunk néhány tanácsot, amivel biztonságban tudhatja az érzékeny információkat. \r

","shortLead":"Rengeteg adatot tárolunk a telefonjainkon, amelyek könnyen rossz kezekbe kerülhetnek. Adunk néhány tanácsot, amivel...","id":"samsungbch_20190929_mobilbiztonsag_tippek_hacker_adat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c45f9492-72af-4b3a-89ad-2cb2c6480193&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7ca57ee-d773-476a-95f2-5140fb822357","keywords":null,"link":"/brandchannel/samsungbch_20190929_mobilbiztonsag_tippek_hacker_adat","timestamp":"2019. szeptember. 29. 18:30","title":"Van 10 jótanácsunk, ha szeretné biztonságban tudni mobilos adatait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Samsung Electronics Magyar Zrt.","c_partnerlogo":"2c0ec50a-f6ed-4bd1-95d8-7983a8d77fc7","c_partnertag":"Samsung"},{"available":true,"c_guid":"709a6168-1535-4f07-93ff-1fa466bb8a2d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ritka jelenséget sikerült megfigyelnie a NASA tudósainak a TESS nevű műhold segítségével.","shortLead":"Ritka jelenséget sikerült megfigyelnie a NASA tudósainak a TESS nevű műhold segítségével.","id":"20190930_csillagaszat_fekete_lyuk_urkutatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=709a6168-1535-4f07-93ff-1fa466bb8a2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"151effe7-f79e-4fcc-8e64-37a399d47a76","keywords":null,"link":"/tudomany/20190930_csillagaszat_fekete_lyuk_urkutatas","timestamp":"2019. szeptember. 30. 13:03","title":"Ízekre tépett egy csillagot egy fekete lyuk – a NASA pedig \"végignézte\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"613e342e-1dc8-47d4-9b43-ae8f62ed7f1c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A világhírű színész köszönetet mondott a fiataloknak, akik a klímamozgalom élére álltak.","shortLead":"A világhírű színész köszönetet mondott a fiataloknak, akik a klímamozgalom élére álltak.","id":"20190930_Leonardo_DiCaprio_60_ezer_ember_elott_vette_vedelmebe_Greta_Thumberget","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=613e342e-1dc8-47d4-9b43-ae8f62ed7f1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9227c540-fd6e-4554-84aa-89cba02160af","keywords":null,"link":"/elet/20190930_Leonardo_DiCaprio_60_ezer_ember_elott_vette_vedelmebe_Greta_Thumberget","timestamp":"2019. szeptember. 30. 11:23","title":"Leonardo DiCaprio 60 ezer ember előtt védte meg Greta Thunberget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]