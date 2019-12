Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a250d999-3067-448c-8707-ef14192bc899","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kétmillió forint sérelemdíj is jár neki.","shortLead":"Kétmillió forint sérelemdíj is jár neki.","id":"20191223_Vissza_kell_venni_a_Facebookposztja_miatt_kirugott_ugyeszt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a250d999-3067-448c-8707-ef14192bc899&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"795234c7-ff9c-4d00-9b69-38204fc35598","keywords":null,"link":"/itthon/20191223_Vissza_kell_venni_a_Facebookposztja_miatt_kirugott_ugyeszt","timestamp":"2019. december. 23. 10:00","title":"Vissza kell venni a Facebook-posztja miatt kirúgott ügyészt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33a2b67e-9e35-4d9d-94b4-e96141d66d2f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kamuhírek szerzői az év minden percét arra áldozzák fel, hogy valótlanságokat terjesszenek, és ez alól az ünnepi időszak sem kivétel. Két most terjedő átveréssel újra az időseket próbálják becsapni.","shortLead":"A kamuhírek szerzői az év minden percét arra áldozzák fel, hogy valótlanságokat terjesszenek, és ez alól az ünnepi...","id":"20191223_70_ev_felett_eltorolnem_a_nyugdjat_gulyas_gergely_kamuhr_alhir_atveres_nyugdijasok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=33a2b67e-9e35-4d9d-94b4-e96141d66d2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e604c44-dcd4-4c26-b430-86d31af41f59","keywords":null,"link":"/tudomany/20191223_70_ev_felett_eltorolnem_a_nyugdjat_gulyas_gergely_kamuhr_alhir_atveres_nyugdijasok","timestamp":"2019. december. 23. 08:03","title":"Az utóbbi idők legnagyobb hülyesége terjed a magyar nyugdíjakról, Gulyás Gergelyt is belekeverték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bdd27d6-7f17-4d23-9ede-67d41b96beeb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Interjúban fejtette ki nézeteit az aktuális helyzetről a házelnök, ahol alkalma nyílt összevetni Soros Györgyöt és Greta Thunberget is.","shortLead":"Interjúban fejtette ki nézeteit az aktuális helyzetről a házelnök, ahol alkalma nyílt összevetni Soros Györgyöt és...","id":"20191221_Az_ellenzeket_a_nyilasokhoz_Karacsonyt_kiskutyahoz_hasonlitja_Kover_Laszlo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5bdd27d6-7f17-4d23-9ede-67d41b96beeb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"171085aa-d82c-4329-8a3e-644a968013c4","keywords":null,"link":"/itthon/20191221_Az_ellenzeket_a_nyilasokhoz_Karacsonyt_kiskutyahoz_hasonlitja_Kover_Laszlo","timestamp":"2019. december. 21. 16:51","title":"Az ellenzéket a nyilasokhoz, Karácsonyt kiskutyához hasonlította Kövér László","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fba6ccb6-c2a9-43d1-875a-493aabc71ca1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A szert a \"gyógygombás\" Varga Gábor cége gyártja.","shortLead":"A szert a \"gyógygombás\" Varga Gábor cége gyártja.","id":"20191223_A_gyogyszereszeti_hivatal_vizsgalja_a_legujabb_csodaszert_a_cpeptidet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fba6ccb6-c2a9-43d1-875a-493aabc71ca1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78ef6207-1a09-4ea4-ae03-b6dcb3033641","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191223_A_gyogyszereszeti_hivatal_vizsgalja_a_legujabb_csodaszert_a_cpeptidet","timestamp":"2019. december. 23. 15:38","title":"A gyógyszerészeti hivatal vizsgálja a legújabb csodaszert, a c-peptidet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"739ba7d6-a272-45d7-907b-34b352c36179","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Canalys piackutató cég viselhető eszközök piacának harmadik negyedévre vonatkozó adatai nem okoztak meglepetést.","shortLead":"A Canalys piackutató cég viselhető eszközök piacának harmadik negyedévre vonatkozó adatai nem okoztak meglepetést.","id":"20191223_viselheto_technologia_okosorak_fitneszkarpantok_gyartok_piaci_reszesedese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=739ba7d6-a272-45d7-907b-34b352c36179&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7294291f-40f0-4a32-85be-d7204edeecf3","keywords":null,"link":"/tudomany/20191223_viselheto_technologia_okosorak_fitneszkarpantok_gyartok_piaci_reszesedese","timestamp":"2019. december. 23. 14:03","title":"Milyen okosórákat és fitneszkarpántokat vesznek most a legtöbben?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73896556-ccb8-4772-ab0e-59e96b2ddf67","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az ellenzéki többségűvé lett közgyűlés első döntéseinek egyike volt ez.","shortLead":"Az ellenzéki többségűvé lett közgyűlés első döntéseinek egyike volt ez.","id":"201951_varosrehabilitacio18_lecsapottazellenzek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=73896556-ccb8-4772-ab0e-59e96b2ddf67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fc2cb8c-6ec7-4ec1-bb40-7c0a1508d576","keywords":null,"link":"/360/201951_varosrehabilitacio18_lecsapottazellenzek","timestamp":"2019. december. 22. 12:15","title":"Leváltották a Fidesz emberét a XVIII. kerület városfejlesztési cég éléről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d8c408b-e178-4f23-9b59-1baf57957860","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az RS Q3 lényegében úgy lő ki állóhelyzetből 100-as tempóra, mint egy hamisítatlan sportkocsi. ","shortLead":"Az RS Q3 lényegében úgy lő ki állóhelyzetből 100-as tempóra, mint egy hamisítatlan sportkocsi. ","id":"20191223_mar_kaphato_a_gyorben_gyartott_400_loeros_kompakt_divatterepjaro","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8d8c408b-e178-4f23-9b59-1baf57957860&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"540144fc-b53e-4f34-ac45-a190a24d14e4","keywords":null,"link":"/cegauto/20191223_mar_kaphato_a_gyorben_gyartott_400_loeros_kompakt_divatterepjaro","timestamp":"2019. december. 23. 06:41","title":"Már kapható a Győrben gyártott 400 lóerős kompakt divatterepjáró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4597ddb-a2a7-43b0-ac95-4de2a8bc0e38","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A biztonságiak kockázatnak tartották.","shortLead":"A biztonságiak kockázatnak tartották.","id":"20191223_Nem_engedtek_be_egy_helyi_fekete_ferfit_egy_szegedi_szorakozohelyre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b4597ddb-a2a7-43b0-ac95-4de2a8bc0e38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46eb2ddb-238b-4ede-a777-4995fef2a810","keywords":null,"link":"/itthon/20191223_Nem_engedtek_be_egy_helyi_fekete_ferfit_egy_szegedi_szorakozohelyre","timestamp":"2019. december. 23. 08:27","title":"Nem engedtek be egy helyi fekete férfit egy szegedi szórakozóhelyre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]