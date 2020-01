Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"12514078-7ae0-45bd-b513-9f7e5009edcc","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az olasz Francesca Di Giovanni külügyminiszter-helyettes lett.","shortLead":"Az olasz Francesca Di Giovanni külügyminiszter-helyettes lett.","id":"20200115_Eloszor_neveztek_ki_not_vatikani_vezeto_pozicioba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=12514078-7ae0-45bd-b513-9f7e5009edcc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9693e14d-ef03-4d45-b326-a2863ae2dcd1","keywords":null,"link":"/vilag/20200115_Eloszor_neveztek_ki_not_vatikani_vezeto_pozicioba","timestamp":"2020. január. 15. 20:56","title":"Először neveztek ki nőt vatikáni vezető pozícióba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc8ed148-a385-4357-a2bc-4cb976096ecc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több részlet is kiderült arról, milyen lesz a Samsung Galaxy S20+ kamerarendszere, és mikre lesz majd képes.","shortLead":"Több részlet is kiderült arról, milyen lesz a Samsung Galaxy S20+ kamerarendszere, és mikre lesz majd képes.","id":"20200115_samsung_galaxy_s20_plus_okostelefon_video_rogzitese_8k_felbontas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bc8ed148-a385-4357-a2bc-4cb976096ecc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"000b0cc6-54ca-40c5-ac39-eaf05dfb0da3","keywords":null,"link":"/tudomany/20200115_samsung_galaxy_s20_plus_okostelefon_video_rogzitese_8k_felbontas","timestamp":"2020. január. 15. 19:03","title":"Megbízható forrás állítja: 8K-s videókat is lőhetünk a Galaxy S20+ kamerájával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13ab0f3f-2e50-407f-a20c-1d332c231da7","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Az NMHH szerint jogsértő volt az M1 hírolvasójának kommentárja.","shortLead":"Az NMHH szerint jogsértő volt az M1 hírolvasójának kommentárja.","id":"20200116_Az_M1_RTL_Klub_mediahatosag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=13ab0f3f-2e50-407f-a20c-1d332c231da7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0f6c30e-7206-43ba-ab32-0cff84309785","keywords":null,"link":"/kultura/20200116_Az_M1_RTL_Klub_mediahatosag","timestamp":"2020. január. 16. 13:38","title":"Médiatanács: Az M1-en ne fűzzenek hírolvasói kommentárt a hírekhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b0b43ed-bbb7-43cb-8faa-3141817c90ad","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nincsenek politikus barátai, soha nem indult közbeszerzésen, csak akkor vásárol, amikor mások eladnak, a vagyonát jótékonykodásra szánja – erről beszélt a HVG-nek Jellinek Dániel, az Indotek cégcsoport vezetője.","shortLead":"Nincsenek politikus barátai, soha nem indult közbeszerzésen, csak akkor vásárol, amikor mások eladnak, a vagyonát...","id":"20200115_Igy_lehet_mutyi_nelkul_ingatlanmagnas_Magyarorszagon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8b0b43ed-bbb7-43cb-8faa-3141817c90ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e5526fa-61e5-41f7-b5ff-7cf01d2e6e51","keywords":null,"link":"/kkv/20200115_Igy_lehet_mutyi_nelkul_ingatlanmagnas_Magyarorszagon","timestamp":"2020. január. 15. 15:11","title":"Így lehet mutyi nélkül ingatlanmágnás Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14fe99c5-ba25-4c33-90fc-b456f16e70ba","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Több kilométer kiterjedésű olajszennyezés miatt leállították a dunai hajóforgalmat Bécsnél az osztrák hatóságok.","shortLead":"Több kilométer kiterjedésű olajszennyezés miatt leállították a dunai hajóforgalmat Bécsnél az osztrák hatóságok.","id":"20200116_30_kilometeres_olajfoltot_eszleltek_a_Dunan_Becsnel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=14fe99c5-ba25-4c33-90fc-b456f16e70ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb228aad-a96e-4c0b-8d1e-e908ef6e7ae7","keywords":null,"link":"/vilag/20200116_30_kilometeres_olajfoltot_eszleltek_a_Dunan_Becsnel","timestamp":"2020. január. 16. 14:00","title":"Harminc kilométeres olajfoltot észleltek a Dunán Bécsnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14377b85-386a-4902-a30d-3fd08cb21b48","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb dokumentumokat adott át a Boeing az amerikai hatóságnak, amelyben a cég dolgozóinak levelezése is megtalálható. Kiderült, volt, hogy a munkavállalók megalázó módon beszéltek az egyik légitársaságtól, aki segítséget kért tőlük a 737 MAX-okhoz.","shortLead":"Újabb dokumentumokat adott át a Boeing az amerikai hatóságnak, amelyben a cég dolgozóinak levelezése is megtalálható...","id":"20200115_boeing_737_max_repulogep_belso_levelezes_pilotak_tovabbkepzese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=14377b85-386a-4902-a30d-3fd08cb21b48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24b635e1-611a-4325-b7e5-967c46d96477","keywords":null,"link":"/tudomany/20200115_boeing_737_max_repulogep_belso_levelezes_pilotak_tovabbkepzese","timestamp":"2020. január. 15. 20:03","title":"\"Idióták!\" – reagált a Boeing dolgozója az indonéz Lion Air pilótaképzési kérelmére, majd meghalt 189 ember","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f687e79-f1ac-4e64-b1f0-3af7f53e2939","c_author":"Gáti Júlia","category":"kultura","description":"Négy évig volt elzárva a látogatók elől a pápai zsinagóga nagy sikerű, „Elfeledett szomszédaink” kiállításának anyaga. Az önkormányzat arra várt, hogy jogerősen beszedhesse a közel hatmillió forintos kötbért egy háromhetes csúszásért az alkotótól.","shortLead":"Négy évig volt elzárva a látogatók elől a pápai zsinagóga nagy sikerű, „Elfeledett szomszédaink” kiállításának anyaga...","id":"20200116_Kotber_utan_szabad_emlekezni_az_elhurcolt_papai_zsidokra__de_csak_modjaval","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6f687e79-f1ac-4e64-b1f0-3af7f53e2939&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7f1635e-22ee-472f-91f8-92aedfde929a","keywords":null,"link":"/kultura/20200116_Kotber_utan_szabad_emlekezni_az_elhurcolt_papai_zsidokra__de_csak_modjaval","timestamp":"2020. január. 16. 16:19","title":"Kötbérfizetés után már szabad emlékezni az elhurcolt pápai zsidókra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27bc4f39-d325-48d6-9300-762303aeffb4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A szociális lakhatás kérdésében továbbra sem fog a kormány segíteni az önkormányzatoknak, de legalább megvizsgáltatja a budapesti lakáshelyzetet.","shortLead":"A szociális lakhatás kérdésében továbbra sem fog a kormány segíteni az önkormányzatoknak, de legalább megvizsgáltatja...","id":"20200115_furjes_balazs_budapest_kedvezmenyes_lakasafa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=27bc4f39-d325-48d6-9300-762303aeffb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13882921-453c-4500-9c4a-d98d32ffd633","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200115_furjes_balazs_budapest_kedvezmenyes_lakasafa","timestamp":"2020. január. 15. 10:42","title":"Fürjes: Vissza kellene állítani az 5 százalékos lakásáfát Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]