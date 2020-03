Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9c2830ff-7044-49e7-b567-59ff46cc3574","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Időjárás-jelentés az Országos Meteorológiai Szolgálattól.","shortLead":"Időjárás-jelentés az Országos Meteorológiai Szolgálattól.","id":"20200308_Felhos_lesz_a_hetkezdet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9c2830ff-7044-49e7-b567-59ff46cc3574&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50fc4291-df97-47b1-81fc-12b0ac33bdaf","keywords":null,"link":"/itthon/20200308_Felhos_lesz_a_hetkezdet","timestamp":"2020. március. 08. 14:20","title":"Felhős lesz a hétkezdet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c405d6e-6b9f-4bc2-a73c-444fdd058081","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nicola Zingaretti, az olasz kormánykoalícióban részt vevő Demokrata Párt főtitkára is megfertőződött a koronavírussal. Ezt a politikus jelentette be Facebook-oldalán.\r

","shortLead":"Nicola Zingaretti, az olasz kormánykoalícióban részt vevő Demokrata Párt főtitkára is megfertőződött a koronavírussal...","id":"20200307_Az_egyik_olasz_kormanypart_vezetoje_is_elkapta_a_koronavirust","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2c405d6e-6b9f-4bc2-a73c-444fdd058081&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83457e3b-cf93-486f-986d-cbecb333100c","keywords":null,"link":"/vilag/20200307_Az_egyik_olasz_kormanypart_vezetoje_is_elkapta_a_koronavirust","timestamp":"2020. március. 07. 13:44","title":"Az egyik olasz kormánypárt vezetője is elkapta a koronavírust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce0d05cb-7177-4142-a469-f484547d0d6d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az égei-tengeri migránsútvonal lezárását Recep Tayyip Erdogan török elnök rendelte el, arra hivatkozva, hogy a Görögországba vezető tengeri út nem biztonságos.","shortLead":"Az égei-tengeri migránsútvonal lezárását Recep Tayyip Erdogan török elnök rendelte el, arra hivatkozva...","id":"20200307_Torokorszag_nem_enged_tobb_migranst_az_Egeitengerre","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ce0d05cb-7177-4142-a469-f484547d0d6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41114b9e-aafb-48f3-a5ae-8dab4fd1c4ce","keywords":null,"link":"/vilag/20200307_Torokorszag_nem_enged_tobb_migranst_az_Egeitengerre","timestamp":"2020. március. 07. 12:24","title":"Törökország nem enged több migránst az Égei-tengerre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8dc9c851-51d0-4a6e-ac48-7dcb3abfb463","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Pest megyei nyomozók őrizetbe vették.\r

","shortLead":"A Pest megyei nyomozók őrizetbe vették.\r

","id":"20200307_gyilkossag_erd_roman_allampolgar_rendorseg_nyomozas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8dc9c851-51d0-4a6e-ac48-7dcb3abfb463&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3cf71cd-d925-4127-a298-8a4c6dfae761","keywords":null,"link":"/itthon/20200307_gyilkossag_erd_roman_allampolgar_rendorseg_nyomozas","timestamp":"2020. március. 07. 20:29","title":"Román állampolgár az érdi gyilkosság gyanúsítottja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a42fb98-c0b6-4e21-9f9c-8ccd7eb49914","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A román állami gázcég vállalta, hogy akár a magyarországi fogyasztás hatodát kitevő gázmennyiséget szállít, ráadásul a romániaival azonos áron.","shortLead":"A román állami gázcég vállalta, hogy akár a magyarországi fogyasztás hatodát kitevő gázmennyiséget szállít, ráadásul...","id":"20200306_Brusszel_kiharcolta_hogy_Romania_szallitson_gazt_Magyarorszagra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1a42fb98-c0b6-4e21-9f9c-8ccd7eb49914&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37a7ea63-9dc1-4b33-b8eb-6243e5a47a66","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200306_Brusszel_kiharcolta_hogy_Romania_szallitson_gazt_Magyarorszagra","timestamp":"2020. március. 06. 17:48","title":"Brüsszel kiharcolta, hogy Románia szállítson gázt Magyarországra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0efcf6f-6a28-47e3-9146-fa1fbd5e597f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Megjelent az Eurostat felmérése.","shortLead":"Megjelent az Eurostat felmérése.","id":"20200308_Ime_itt_a_berkulonbseg_Europaban_a_nok_es_a_ferfiak_kozott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0efcf6f-6a28-47e3-9146-fa1fbd5e597f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08986124-5ea3-4bd0-925f-e9959d2bc58d","keywords":null,"link":"/kkv/20200308_Ime_itt_a_berkulonbseg_Europaban_a_nok_es_a_ferfiak_kozott","timestamp":"2020. március. 08. 10:27","title":"Kimutatták, mekkora a bérkülönbség Európában a nők és a férfiak között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf40d77c-e1e4-440b-af54-9774cb90ccb2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20200308_new_york_1911_video_4k_koronavirus_mutacio_elte_kutya_mri_uj_messenger_xiaomi_black_shark_3","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cf40d77c-e1e4-440b-af54-9774cb90ccb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b8b6f6f-3ee5-4113-933a-c6652931a06f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200308_new_york_1911_video_4k_koronavirus_mutacio_elte_kutya_mri_uj_messenger_xiaomi_black_shark_3","timestamp":"2020. március. 08. 12:03","title":"Ez történt: úgy rendbe rakta a mesterséges intelligencia a 109 éves videót, hogy öröm nézni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"310a2e01-f010-44b4-9ccf-a8bdd02ba273","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Windows 10 még a tapasztalt felhasználók számára is tartogathat ismeretlen, de hasznos programfunkciókat. Az alábbiakban egy ilyet mutatunk most be.","shortLead":"A Windows 10 még a tapasztalt felhasználók számára is tartogathat ismeretlen, de hasznos programfunkciókat...","id":"20200307_rendszerkarbantartas_windows_10_gyorsitasa_nem_hasznalt_fajlok_torlese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=310a2e01-f010-44b4-9ccf-a8bdd02ba273&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d48244a4-6c39-4134-9973-e685b7baecf9","keywords":null,"link":"/tudomany/20200307_rendszerkarbantartas_windows_10_gyorsitasa_nem_hasznalt_fajlok_torlese","timestamp":"2020. március. 07. 16:15","title":"Van egy rejtett a program a Windowsban, amivel csodákat tehet a gépével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]