[{"available":true,"c_guid":"cd14b111-2e5f-4fee-8e1a-4b2a728d8e32","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bill Gates egy online fórumos interjú keretében válaszolt a koronavírus-járvánnyal kapcsolatos kérdésekre is.","shortLead":"Bill Gates egy online fórumos interjú keretében válaszolt a koronavírus-járvánnyal kapcsolatos kérdésekre is.","id":"20200319_bill_gates_koronavirus_jarvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cd14b111-2e5f-4fee-8e1a-4b2a728d8e32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39fc6e99-d0cc-4818-9581-48688be13275","keywords":null,"link":"/tudomany/20200319_bill_gates_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. március. 19. 15:33","title":"Bill Gates a koronavírus-járványról: ha jól csináljuk, csak néhány hetet kell átvészelnünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be4246b0-f73b-47ea-8e37-8a16782e00c0","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"A gondok még 2015-ben kezdődtek a német társaságnál, amelyik most kormányzati programoktól remél a segítséget.","shortLead":"A gondok még 2015-ben kezdődtek a német társaságnál, amelyik most kormányzati programoktól remél a segítséget.","id":"20200320_koronavirus_vapiano_etterem_csod","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=be4246b0-f73b-47ea-8e37-8a16782e00c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"469dbb8c-0578-4939-a21c-91ea5e9f8101","keywords":null,"link":"/kkv/20200320_koronavirus_vapiano_etterem_csod","timestamp":"2020. március. 20. 14:28","title":"Csődbe vitte a német Vapianót a járvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db730d09-a787-4e34-b92e-25e37038d00c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az üzletember, Orbán Viktor veje szerint a jelenlegi helyzetben összefogásra van szükség.","shortLead":"Az üzletember, Orbán Viktor veje szerint a jelenlegi helyzetben összefogásra van szükség.","id":"20200319_Tiborcz_lelegeztetogepeket_vett_az_Uzsoki_Utcai_Korhaznak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=db730d09-a787-4e34-b92e-25e37038d00c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"491c4f87-dd0e-4ea4-8e0d-778c88820d59","keywords":null,"link":"/itthon/20200319_Tiborcz_lelegeztetogepeket_vett_az_Uzsoki_Utcai_Korhaznak","timestamp":"2020. március. 19. 16:52","title":"Tiborcz lélegeztetőgépeket vett az Uzsoki Utcai Kórháznak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb26eaae-cbae-417f-b849-e1825e3d13fc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fegyverrel, párban erősítik a bizalmat.","shortLead":"Fegyverrel, párban erősítik a bizalmat.","id":"20200320_katonak_mozgositas_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bb26eaae-cbae-417f-b849-e1825e3d13fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22eff659-e09d-4c71-afa5-803f6f4cb5cb","keywords":null,"link":"/itthon/20200320_katonak_mozgositas_koronavirus","timestamp":"2020. március. 20. 12:04","title":"Megjelentek a katonák az utcákon – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2bc35f71-4965-4da0-9317-2616cc869d8c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A zenekar közösségi karanténvideót készített.","shortLead":"A zenekar közösségi karanténvideót készített.","id":"20200320_Maradj_velem_otthon__itt_a_Fatal_Error_uj_klipje","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2bc35f71-4965-4da0-9317-2616cc869d8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c4912f6-d9f5-4356-b02e-d3165e741595","keywords":null,"link":"/kultura/20200320_Maradj_velem_otthon__itt_a_Fatal_Error_uj_klipje","timestamp":"2020. március. 20. 10:20","title":"„Maradj velem otthon” – itt a Fatal Error új klipje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Érdemes odafigyelni, mert a rendkívüli ítélkezési szünet elrendelése az adóhatóság előtti határidőket nem érinti.","shortLead":"Érdemes odafigyelni, mert a rendkívüli ítélkezési szünet elrendelése az adóhatóság előtti határidőket nem érinti.","id":"20200319_Adougyekben_nem_hosszabbitja_a_hataridoket_a_rendkivuli_itelkezesi_szunet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3b24fe3-71b6-415c-b972-bb0d7f224278","keywords":null,"link":"/kkv/20200319_Adougyekben_nem_hosszabbitja_a_hataridoket_a_rendkivuli_itelkezesi_szunet","timestamp":"2020. március. 19. 18:26","title":"Adóügyekben nem hosszabbítja a határidőket a rendkívüli ítélkezési szünet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"991aad1a-a3b4-489e-b9e5-f376572c1ebd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ötvenkét darab, nehéz terepen is használható autót kapnak határvédelmi feladatokra. ","shortLead":"Ötvenkét darab, nehéz terepen is használható autót kapnak határvédelmi feladatokra. ","id":"20200320_52_darab_Toyota_terepjarot_kaptak_a_rendorok_hatarvedelemre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=991aad1a-a3b4-489e-b9e5-f376572c1ebd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d3d3508-22bf-45d1-9224-036513324c19","keywords":null,"link":"/cegauto/20200320_52_darab_Toyota_terepjarot_kaptak_a_rendorok_hatarvedelemre","timestamp":"2020. március. 20. 17:28","title":"Toyota terepjárókkal fogják védeni a határt a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02053532-1d4d-4093-b66a-7bc06e6107e2","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"A járvány leküzdése után talán esélyt kapunk arra, hogy személyiségünk érettebbé váljon, életünk tartalmasabb, szerethetőbb legyen – véli a HVG Extra Pszichológia magazin pszichológus szakértője, aki a járvány pszichológiai vonatkozásait tekintette át. A lelki fejlődés tíz lehetőségét is kiemelte. ","shortLead":"A járvány leküzdése után talán esélyt kapunk arra, hogy személyiségünk érettebbé váljon, életünk tartalmasabb...","id":"20200319_L_Stipkovits_Erika_A_koronaviruskrizis_utan_mas_emberek_leszunk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=02053532-1d4d-4093-b66a-7bc06e6107e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03af5bd5-7156-48b0-b2a3-c6f0cbb9ce16","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200319_L_Stipkovits_Erika_A_koronaviruskrizis_utan_mas_emberek_leszunk","timestamp":"2020. március. 19. 12:15","title":"L. Stipkovits Erika: „A koronavírus-krízis után más emberek leszünk”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]