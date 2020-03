Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8e3fa23e-7e02-4079-b0e6-3e4eb0e24f27","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Kétszáz fölé emelkedett szombatra az új típusú koronavírus okozta járvány brit halálos áldozatainak száma.","shortLead":"Kétszáz fölé emelkedett szombatra az új típusú koronavírus okozta járvány brit halálos áldozatainak száma.","id":"20200321_Mar_233_aldozata_van_a_jarvanynak_NagyBritanniaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8e3fa23e-7e02-4079-b0e6-3e4eb0e24f27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21c7e59c-53d4-41be-8cc9-eb5c68699993","keywords":null,"link":"/vilag/20200321_Mar_233_aldozata_van_a_jarvanynak_NagyBritanniaban","timestamp":"2020. március. 21. 20:31","title":"Már 233 áldozata van a járványnak Nagy-Britanniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30a60f35-a6b4-459e-b603-229ee4b5c713","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Megérkezett a hidegfront: többfelé 15 fokkal hidegebb volt szombat délután, mint pénteken, volt, ahol az ég is dörgött.","shortLead":"Megérkezett a hidegfront: többfelé 15 fokkal hidegebb volt szombat délután, mint pénteken, volt, ahol az ég is dörgött.","id":"20200321_15_fokot_zuhant_a_homerseklet_havazas_is_johet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=30a60f35-a6b4-459e-b603-229ee4b5c713&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35b6fd72-fc47-4036-a3f8-de7bade40cfc","keywords":null,"link":"/elet/20200321_15_fokot_zuhant_a_homerseklet_havazas_is_johet","timestamp":"2020. március. 21. 18:53","title":"15 fokot zuhant a hőmérséklet, havazás is jöhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7260bf66-83ba-45eb-9c2a-3732fd27ced0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Miközben világszerte elérte a 275 ezret az új koronavírussal megfertőződöttek száma, Magyarországon 103 esetet igazoltak. A gyógyultak már heten vannak, a halálos áldozatok száma négyre emelkedett. Kövesse velünk az eseményeket!","shortLead":"Miközben világszerte elérte a 275 ezret az új koronavírussal megfertőződöttek száma, Magyarországon 103 esetet...","id":"20200321_Tovabb_nott_a_fertozottek_szama__mindent_a_koronavirusrol_percrol_percre","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7260bf66-83ba-45eb-9c2a-3732fd27ced0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a085e35-b262-4fba-9c61-a7279d765c3e","keywords":null,"link":"/itthon/20200321_Tovabb_nott_a_fertozottek_szama__mindent_a_koronavirusrol_percrol_percre","timestamp":"2020. március. 21. 09:00","title":"Tovább nőtt a fertőzöttek száma - mindent a koronavírusról percről percre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ab50aba-b830-41c0-86c3-aa5a282a95c0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ha most személyesen nem is, virtuálisan bártan fel lehet keresni a legnevesebb gyűjteményeket. Ráadásul teljesen ingyen.","shortLead":"Ha most személyesen nem is, virtuálisan bártan fel lehet keresni a legnevesebb gyűjteményeket. Ráadásul teljesen ingyen.","id":"20200321_koronavirus_idejen_a_vilag_legjobb_automuzeumai_egy_kattintasnyira_vannak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7ab50aba-b830-41c0-86c3-aa5a282a95c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"217ddba2-6890-488d-aa84-1854eca1a8af","keywords":null,"link":"/cegauto/20200321_koronavirus_idejen_a_vilag_legjobb_automuzeumai_egy_kattintasnyira_vannak","timestamp":"2020. március. 21. 06:41","title":"Koronavírus idején a világ legjobb autómúzeumai egy kattintásnyira vannak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"859b955c-1989-4587-8da4-80cecd3d63b1","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A trópusi korallszigetek vegetációjának regenerálódását segítő 12 növényfajt azonosítottak kínai kutatók.","shortLead":"A trópusi korallszigetek vegetációjának regenerálódását segítő 12 növényfajt azonosítottak kínai kutatók.","id":"20200321_tropusi_korallszigetek_regeneralodasat_segito_fajok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=859b955c-1989-4587-8da4-80cecd3d63b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c14a314-eb81-49dd-829f-7e60a09fe660","keywords":null,"link":"/tudomany/20200321_tropusi_korallszigetek_regeneralodasat_segito_fajok","timestamp":"2020. március. 21. 16:03","title":"Találtak 12 növényfajt, melyek segíthetnek helyrehozni a korallszigeteket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"132092db-3a63-4bee-a2b0-7e565b0a2d32","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Talán az Apple egyetlen termékét sem övezte még olyan hosszú várakozás, mint az iPhone 9 eljövetelét. Nem hivatalos, de megbízható forrásból lehet tudni: most már tényleg csak néhányat kell aludni.","shortLead":"Talán az Apple egyetlen termékét sem övezte még olyan hosszú várakozás, mint az iPhone 9 eljövetelét. Nem hivatalos, de...","id":"20200321_apple_iphone_9_plus_megjelenes_datum_iphone_se_2020","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=132092db-3a63-4bee-a2b0-7e565b0a2d32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ec51ab3-ab6b-46e6-99b0-0e7fb9792d77","keywords":null,"link":"/tudomany/20200321_apple_iphone_9_plus_megjelenes_datum_iphone_se_2020","timestamp":"2020. március. 21. 12:03","title":"Napokra lehetünk az olcsó iPhone-tól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4712bfcf-12e8-487a-b530-465a1586eacb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Két év múlva már az utakon is lehet az első koprodukciós autó. ","shortLead":"Két év múlva már az utakon is lehet az első koprodukciós autó. ","id":"20200322_Ilyen_lehet_a_Ford_alapra_epitett_Volkswagen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4712bfcf-12e8-487a-b530-465a1586eacb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3609ec50-5389-4379-800e-5b4a21578108","keywords":null,"link":"/cegauto/20200322_Ilyen_lehet_a_Ford_alapra_epitett_Volkswagen","timestamp":"2020. március. 22. 12:10","title":"Ilyen lehet a Ford alapra épített Volkswagen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37ffd752-5f8f-446d-9c93-b9a43484f608","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Újabb megbetegedéseket mutattak ki.","shortLead":"Újabb megbetegedéseket mutattak ki.","id":"20200321_Magyarorszagon_103ra_nott_a_koronavirussal_fertozottek_szama","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=37ffd752-5f8f-446d-9c93-b9a43484f608&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61805f6d-c4b5-4dc3-a3fe-a98461c4a64a","keywords":null,"link":"/itthon/20200321_Magyarorszagon_103ra_nott_a_koronavirussal_fertozottek_szama","timestamp":"2020. március. 21. 08:27","title":"Magyarországon 103-ra nőtt a koronavírussal fertőzöttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]