[{"available":true,"c_guid":"7d3fba18-fee7-4b95-baa8-20d54845e475","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Változik a magyarországi adatok közlése.","shortLead":"Változik a magyarországi adatok közlése.","id":"20200331_koronavirus_fertozott_magyarorszagi_adatok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7d3fba18-fee7-4b95-baa8-20d54845e475&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92c5c159-78e1-4480-b3ef-2ac7c178435c","keywords":null,"link":"/itthon/20200331_koronavirus_fertozott_magyarorszagi_adatok","timestamp":"2020. március. 31. 09:15","title":"Az eddiginél több adatot közölnek majd a hazai koronavírusos betegekről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc1461e7-14b4-4506-8630-68fb753688e2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fertőzés növekedésének mértéke egyenletes, ami biztató Müller Cecília szerint. Az operatív törzs szerdai tájékoztatója.","shortLead":"A fertőzés növekedésének mértéke egyenletes, ami biztató Müller Cecília szerint. Az operatív törzs szerdai...","id":"20200401_Koronavirus_az_Operativ_Torzs_szerdai_tajekoztatoja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cc1461e7-14b4-4506-8630-68fb753688e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbcd522d-9797-41df-85f0-25fe624b1617","keywords":null,"link":"/itthon/20200401_Koronavirus_az_Operativ_Torzs_szerdai_tajekoztatoja","timestamp":"2020. április. 01. 11:22","title":"17 koronavírusos van lélegeztetőgépen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19775f2e-849f-436f-9607-8dfcdc0930d7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az Iránnal határos Türkmenisztánban hivatalosan egyetlen megbetegedés sem történt még.","shortLead":"Az Iránnal határos Türkmenisztánban hivatalosan egyetlen megbetegedés sem történt még.","id":"20200331_turkmenisztan_cenzura_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=19775f2e-849f-436f-9607-8dfcdc0930d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a324a3f5-c0d8-42db-99a8-b3411798a712","keywords":null,"link":"/vilag/20200331_turkmenisztan_cenzura_koronavirus","timestamp":"2020. március. 31. 18:33","title":"Betiltotta koronavírus szót Türkmenisztán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bccfed7-0001-4b7b-b484-e43f502574ff","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Újabb történelmi mélypontot jegyezhetünk fel.","shortLead":"Újabb történelmi mélypontot jegyezhetünk fel.","id":"20200401_forint_euro_arfolyam_negativ_csucs","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5bccfed7-0001-4b7b-b484-e43f502574ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19dad6a9-1720-417f-810f-2fc9a75f36f3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200401_forint_euro_arfolyam_negativ_csucs","timestamp":"2020. április. 01. 08:47","title":"Zuhanórepülésben a forint, hajszálnyira a 365-ös euró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a665b1c0-f4e7-4f96-970c-28968e701cbf","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag","description":"Elakadó segélyszállítmányok és túlzott exportkorlátozás: bár élelemből nincs hiány, a korlátozások, óvintézkedések és a szállítmányozásban történő fennakadások könnyen élelmezési válsághoz is vezethetnek a fejlődő országokban. ","shortLead":"Elakadó segélyszállítmányok és túlzott exportkorlátozás: bár élelemből nincs hiány, a korlátozások, óvintézkedések és...","id":"20200401_Elelmezesi_valsagra_figyelmeztetnek_a_szervezetek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a665b1c0-f4e7-4f96-970c-28968e701cbf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"703a854f-dccb-429d-be26-019a57df68a5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200401_Elelmezesi_valsagra_figyelmeztetnek_a_szervezetek","timestamp":"2020. április. 01. 15:32","title":"Élelmezési válság jöhet, pedig van elegendő étel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c012561-7eae-4c7b-8d68-13d3315587ea","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bár a legfontosabb döntéseket már meghozták, hosszú ülésre számít Orbán az akciócsoportok vezetőivel.","shortLead":"Bár a legfontosabb döntéseket már meghozták, hosszú ülésre számít Orbán az akciócsoportok vezetőivel.","id":"20200331_koronavirus_felhatalmazasi_torveny_orban_viktor_akciocsoport","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4c012561-7eae-4c7b-8d68-13d3315587ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04a3456c-8e93-4ba9-95b8-3aa306a683c7","keywords":null,"link":"/itthon/20200331_koronavirus_felhatalmazasi_torveny_orban_viktor_akciocsoport","timestamp":"2020. március. 31. 20:33","title":"Orbán: Az ellenzék miatt léket kapott a védekezés hajója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb44b33a-ea97-41c9-9e39-515779c92b26","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Washington és Brüsszel szerint is túlzó az időbeli korlát nélküli jogkorlátozás.","shortLead":"Washington és Brüsszel szerint is túlzó az időbeli korlát nélküli jogkorlátozás.","id":"20200401_Tizenharom_EUorszag_keri_a_magyar_felhatalmazasi_torveny_vizsgalatat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bb44b33a-ea97-41c9-9e39-515779c92b26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2f7b333-46ee-4aa7-83ef-c6686fe0687d","keywords":null,"link":"/itthon/20200401_Tizenharom_EUorszag_keri_a_magyar_felhatalmazasi_torveny_vizsgalatat","timestamp":"2020. április. 01. 20:11","title":"Tizenhárom EU-ország kéri a magyar felhatalmazási törvény vizsgálatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68b6c0d5-142a-4487-b004-e3837f73c39c","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Kína Csang'o-4 kínai űrszondájának Jáde Nyúl-2 (Yutu-2) nevű holdjárója már 424,5 métert tett meg az égitest távoli oldalán. Útja közben tudományos kutatást végez az érintetlen területen.","shortLead":"Kína Csang'o-4 kínai űrszondájának Jáde Nyúl-2 (Yutu-2) nevű holdjárója már 424,5 métert tett meg az égitest távoli...","id":"20200401_kinai_holdjaro_jade_nyul_2_elorehaladas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=68b6c0d5-142a-4487-b004-e3837f73c39c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93e920b1-7f12-4f56-8eb9-39909b639b20","keywords":null,"link":"/tudomany/20200401_kinai_holdjaro_jade_nyul_2_elorehaladas","timestamp":"2020. április. 01. 14:03","title":"Már 424 métert haladt előre a Hold távoli oldalán a Jáde Nyúl-2","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]