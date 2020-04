Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"46a8654f-e04e-43cd-877e-0e1d5f6fae44","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Nemzeti Filmintézet (NFI) a koronavírus miatt nehéz helyzetbe került szabadúszó filmesek azonnali megsegítésére Filmipari Segélyalapot kezdeményez, amelyre 50 millió forintot különített el. ","shortLead":"A Nemzeti Filmintézet (NFI) a koronavírus miatt nehéz helyzetbe került szabadúszó filmesek azonnali megsegítésére...","id":"20200402_Segelyalapot_indit_a_szabaduszo_filmesek_szamara_a_Filmintezet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=46a8654f-e04e-43cd-877e-0e1d5f6fae44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61915347-3f14-4b10-b3cf-44104bceb217","keywords":null,"link":"/kultura/20200402_Segelyalapot_indit_a_szabaduszo_filmesek_szamara_a_Filmintezet","timestamp":"2020. április. 02. 09:42","title":"Segélyalapot indít a Filmintézet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4146d864-fcac-45e5-90ed-782749796cfb","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Bár Ausztriát leszámítva a Magyarországgal határos államokban viszonylag alacsony a koronavírussal megfertőzöttek száma, a szomszédok élenjárnak a szigorúságban, és sorra hozzák az újabb korlátozó intézkedéseket. Részben azért is, mert attól tartanak, az egészségügyi rendszer képtelen lenne nagyszámú beteg eredményes kezelésére. ","shortLead":"Bár Ausztriát leszámítva a Magyarországgal határos államokban viszonylag alacsony a koronavírussal megfertőzöttek...","id":"20200403_Igy_kemenyitenek_be_Ukrajnaban_Szerbiaban_es_Horvatorszagban__kotelezo_maszkok_kijarasi_tilalom_es_felfuggesztett_tomegkozlekedes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4146d864-fcac-45e5-90ed-782749796cfb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ac4a34e-ddf5-46fc-a6e0-d4401bc1cd00","keywords":null,"link":"/vilag/20200403_Igy_kemenyitenek_be_Ukrajnaban_Szerbiaban_es_Horvatorszagban__kotelezo_maszkok_kijarasi_tilalom_es_felfuggesztett_tomegkozlekedes","timestamp":"2020. április. 03. 17:55","title":"Ukrajna, Szerbia és Horvátország bekeményített a vírus elleni harcban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4da12fc9-a4b5-4f23-82eb-999d968a8364","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az új vizsgálatok adatai szerint csütörtökre 585-re ugrott a koronavírusos esetek száma Magyarországon. Ez 60 új igazolt fertőzést jelent a szerdai állapotokhoz képest. A felhatalmazási törvény elfogadása nemzetközi szinten is egyre nagyobb hullámokat vet. Folyamatosan frissülő cikkünkben mindent megtalál a járványhelyzetről. ","shortLead":"Az új vizsgálatok adatai szerint csütörtökre 585-re ugrott a koronavírusos esetek száma Magyarországon. Ez 60 új...","id":"20200402_orban_viktor_the_daily_show_trevor_noah_koronavirus_jarvany_fertozottek_szama_magyarorszagon_percrol_percre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4da12fc9-a4b5-4f23-82eb-999d968a8364&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8dd4575f-de13-4274-a425-d0b7e53e57cf","keywords":null,"link":"/itthon/20200402_orban_viktor_the_daily_show_trevor_noah_koronavirus_jarvany_fertozottek_szama_magyarorszagon_percrol_percre","timestamp":"2020. április. 02. 07:39","title":"Orbán mint elrettentő példa a Daily Show-ban, 60 új igazolt eset Magyarországon – járványhírek percről percre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8b99e92-1671-46bb-8c58-1d556cc4305f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Újabb halálesetről számoltak be a kormányzati tájékoztatási oldalon.","shortLead":"Újabb halálesetről számoltak be a kormányzati tájékoztatási oldalon.","id":"20200402_koronavirus_Magyarorszag_aldozatok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e8b99e92-1671-46bb-8c58-1d556cc4305f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0848e1c-62c3-488a-b81e-12e01df48595","keywords":null,"link":"/itthon/20200402_koronavirus_Magyarorszag_aldozatok","timestamp":"2020. április. 02. 07:19","title":"21-re nőtt az elhunytak, 585-re a beazonosított fertőzöttek száma Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e28c5dc-cbda-47cb-9d0b-88d1c0a027fe","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Így visszatérhetnének a mindennapi élethez azok, akik már kigyógyultak a fertőzésből.","shortLead":"Így visszatérhetnének a mindennapi élethez azok, akik már kigyógyultak a fertőzésből.","id":"20200403_koronavirus_jarvany_fertozes_immunitas_igazolvany_nagy_britannia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5e28c5dc-cbda-47cb-9d0b-88d1c0a027fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c87bf2f-46b3-49c6-8ece-a86e18b6e1a7","keywords":null,"link":"/vilag/20200403_koronavirus_jarvany_fertozes_immunitas_igazolvany_nagy_britannia","timestamp":"2020. április. 03. 12:43","title":"Immunis-igazolványt tervez bevezetni Nagy-Britannia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a11d97b-4444-4ebf-ad6a-9fc93ebb7721","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem járt külföldön, se nagy társaságban, mégis megkapta a koronavírust Barta Sylvia. A TV2 időjósa azonnal értesítette betegségéről a munkahelyét, és szigorú karanténba vonult. Még férjével és kislányaival sem érintkezik.\r

\r

","shortLead":"Nem járt külföldön, se nagy társaságban, mégis megkapta a koronavírust Barta Sylvia. A TV2 időjósa azonnal értesítette...","id":"20200402_Barta_Sylvia_is_elkapta_a_koronavirust","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2a11d97b-4444-4ebf-ad6a-9fc93ebb7721&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d37fc77-073c-47db-96a2-32b1f69a3f77","keywords":null,"link":"/elet/20200402_Barta_Sylvia_is_elkapta_a_koronavirust","timestamp":"2020. április. 02. 08:35","title":"Barta Sylvia is elkapta a koronavírust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ded880b6-37b0-4685-a5d5-7c6183a99635","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megvan a szükséges számú aláírás ahhoz, hogy az Európai Néppárt napirendre vegye a Fidesz kizárásának ügyét.","shortLead":"Megvan a szükséges számú aláírás ahhoz, hogy az Európai Néppárt napirendre vegye a Fidesz kizárásának ügyét.","id":"20200402_Neppart_Fidesz_kizaras_alairas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ded880b6-37b0-4685-a5d5-7c6183a99635&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d348b79b-086e-4e5b-84e0-e6585df1da4f","keywords":null,"link":"/itthon/20200402_Neppart_Fidesz_kizaras_alairas","timestamp":"2020. április. 02. 16:53","title":"Az Európai Néppárt 13 tagja kéri, hogy zárják ki a Fideszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49fdf43d-7810-486d-9432-eae01a0b467b","c_author":"HVG","category":"360","description":"Mindennapos forró kádfürdővel csökkenthető a szívbetegségek és a stroke által okozott halál kockázata – foglalták össze japán szakemberek egy nagyon hosszú távú kutatás eredményeit.","shortLead":"Mindennapos forró kádfürdővel csökkenthető a szívbetegségek és a stroke által okozott halál kockázata – foglalták össze...","id":"202014_egeszseges_kadfurdo_jol_fekszik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=49fdf43d-7810-486d-9432-eae01a0b467b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70efe900-846d-41b5-8571-dcd98467a93a","keywords":null,"link":"/360/202014_egeszseges_kadfurdo_jol_fekszik","timestamp":"2020. április. 02. 16:00","title":"20 éven át vizsgálták, mi a forró kádfürdő egészségügyi hatása – az eredmény nagyon meggyőző","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]