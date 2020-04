Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f73b0b6a-0ff1-4dff-b1a4-48cbc2e97d4f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Orvosi köpenybe \"öltöztették\" a brazil város leghíresebb látványosságát.","shortLead":"Orvosi köpenybe \"öltöztették\" a brazil város leghíresebb látványosságát.","id":"20200413_koronavirus_brazilia_megvalto_krisztus_fenyfestes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f73b0b6a-0ff1-4dff-b1a4-48cbc2e97d4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19c1d1e4-13dc-4506-8217-dc4cbef46841","keywords":null,"link":"/elet/20200413_koronavirus_brazilia_megvalto_krisztus_fenyfestes","timestamp":"2020. április. 13. 10:52","title":"A riói Krisztus-szobron mondtak köszönetet az orvosoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da5abdd2-310a-4f14-aa28-a01093259bc1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Minden szabályos volt a Pesti Úti Idősek Otthonában, a fenntartó főváros és az intézmény vezetői is betartották a központi utasításokat, épp csak nem volt megfelelő orvosi ellátás - erre jutott a tisztiorvosi szolgálat vizsgálata.","shortLead":"Minden szabályos volt a Pesti Úti Idősek Otthonában, a fenntartó főváros és az intézmény vezetői is betartották...","id":"20200412_Pesti_Uti_Idosek_Otthona_vizsgalat_jarvanyugy_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=da5abdd2-310a-4f14-aa28-a01093259bc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b66f26b7-ae75-4e4e-910b-a748340b896b","keywords":null,"link":"/itthon/20200412_Pesti_Uti_Idosek_Otthona_vizsgalat_jarvanyugy_koronavirus","timestamp":"2020. április. 12. 11:52","title":"Nem találtak jogsértést a Pesti Úti Idősek Otthonában a járványügyisek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3822036f-40fa-4bae-8992-b0c04bbe67f6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Váratlan fordulattal egy egészen szürreális videó került ki a miniszterelnök kórházi látogatásától.","shortLead":"Váratlan fordulattal egy egészen szürreális videó került ki a miniszterelnök kórházi látogatásától.","id":"20200412_345_fokra_mertek_Orban_testhomersekletet_a_szekszardi_korhazban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3822036f-40fa-4bae-8992-b0c04bbe67f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04a65189-b626-45f5-bd82-843a497d28d8","keywords":null,"link":"/itthon/20200412_345_fokra_mertek_Orban_testhomersekletet_a_szekszardi_korhazban","timestamp":"2020. április. 12. 12:33","title":"34,5 fokra mérték Orbán testhőmérsékletét a szekszárdi kórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20443c2e-6238-4996-9e14-57173edada48","c_author":"Ballai Vince - Kiricsi Gábor","category":"tudomany","description":"Újra elkapható a koronavírus? Kiken segít a vakcina, ha megjön? Van már hatásos gyógyszer? Agykárosodást okoz, és a szívet is támadja? A BCG-oltást kapott magyarok védettek? Állatokat is fertőz? Hazavihetem a vírust a cipőmön? Szálló porral is fertőz? Véd-e ellene a maszk? Ha beköszönt a nyár, könnyebb lesz? Vírusterjesztő-e az e-cigi párája? Szedhetünk-e ibuprofent? Millió kérdés merült fel az elmúlt hetekben a Covid-19 betegségről, megpróbálunk válaszolni a legfontosabbakra.","shortLead":"Újra elkapható a koronavírus? Kiken segít a vakcina, ha megjön? Van már hatásos gyógyszer? Agykárosodást okoz, és...","id":"20200413_Tisztazasra_varo_kerdesek_a_koronavirusrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=20443c2e-6238-4996-9e14-57173edada48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d202cb6e-78a4-433e-aa86-f45037a7a416","keywords":null,"link":"/tudomany/20200413_Tisztazasra_varo_kerdesek_a_koronavirusrol","timestamp":"2020. április. 13. 11:00","title":"Mit tud ez a láthatatlan ellenség? - A legfontosabb tisztázásra váró kérdések a koronavírusról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc27e7bc-00a8-45a7-9ce8-2fa63ac2571a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az igazoltan fertőzöttek száma 1458-ra emelkedett.","shortLead":"Az igazoltan fertőzöttek száma 1458-ra emelkedett.","id":"20200413_koronavirus_fertozes_halalos_aldozatok_magyarorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cc27e7bc-00a8-45a7-9ce8-2fa63ac2571a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73ae68d3-db76-4c7a-9067-0fae514d2904","keywords":null,"link":"/itthon/20200413_koronavirus_fertozes_halalos_aldozatok_magyarorszag","timestamp":"2020. április. 13. 07:38","title":"Újabb tíz koronavírusos beteg halt meg Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80740751-ff0e-46ed-9293-7203d336643c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Világszerte egyre több a koronavírusos beteg, Magyarországon 1458 fertőzöttet tartanak nyilván.","shortLead":"Világszerte egyre több a koronavírusos beteg, Magyarországon 1458 fertőzöttet tartanak nyilván.","id":"20200413_Orban_Viktor_A_kolni_a_fiokban_marad","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=80740751-ff0e-46ed-9293-7203d336643c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34b5224a-472b-4e59-bafb-e4554a47da0b","keywords":null,"link":"/itthon/20200413_Orban_Viktor_A_kolni_a_fiokban_marad","timestamp":"2020. április. 13. 09:43","title":"Orbán Viktor: \"A kölni a fiókban marad\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0257889d-4c74-4ad9-96cd-853f80504be7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20200412_koronavirus_terkep_verplazmakezeles_sony_dualsense_hack_the_crisis_telekom_5g","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0257889d-4c74-4ad9-96cd-853f80504be7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32f59ee0-2388-4971-80f3-6c7071629e34","keywords":null,"link":"/tudomany/20200412_koronavirus_terkep_verplazmakezeles_sony_dualsense_hack_the_crisis_telekom_5g","timestamp":"2020. április. 12. 12:03","title":"Ez történt: elkészült Magyarország valószerűbb koronavírus-térképe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5847cfa-2d70-4a30-9ab9-0263a5b77898","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A politikus szerint fontos felkészülni a járvány csúcspontjára, de fontos lenne az is, hogy közben lehetőség szerint ne veszélyeztessék azoknak a pácienseknek a gyógyulását sem, akik nem koronavírusban betegedtek meg.","shortLead":"A politikus szerint fontos felkészülni a járvány csúcspontjára, de fontos lenne az is, hogy közben lehetőség szerint ne...","id":"20200413_KerpelFronius_Gabor_Emmi_eloiras_korhazak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d5847cfa-2d70-4a30-9ab9-0263a5b77898&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"716c4082-cf8e-4bf3-b815-2621084faf1e","keywords":null,"link":"/itthon/20200413_KerpelFronius_Gabor_Emmi_eloiras_korhazak","timestamp":"2020. április. 13. 18:17","title":"Kerpel-Fronius Gábor: Kásler a betegeket veszélyeztető, önkényes döntést hozott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]