Furcsa megállapodást kötött a két politikus, mindketten másfél-másfél évig lesznek miniszterelnökök, illetve -helyettesek.

Egységkormányt alakított Netanjahu és Ganz

Magyarországon kötelezővé teszik a kártyás fizetés biztosítását. Amerikában erről nincs szó, de a fogyasztók szokásai mégis megváltozhatnak a járvány után.

A koronavírus megöli a készpénzes fizetést?

A készítményt már világszerte több országban kipróbálták.

Hamarosan Magyarországon is elérhető lehet egy koronavírus elleni gyógyszer

A fürdők zömét költségvetési szervezet cége, vagy maga a szervezet működteti, miközben piaci szereplőkkel versenyeznek. Pont ezért maradtak ki a mentőcsomagból. Ráadásul a mostanra leapasztott önkormányzatok pénzét emésztik.

A koronavírus vesztesei a fürdők, de minden mentőcsomagból kimaradtak

A Facebook nagyon szeretné, ha sikerülne megszorongatnia a Twitch-et, ehhez pedig minden eszközt be is vet a cég. Most épp egy új alkalmazással, amit Facebook Gaming néven kell keresni a Google Play áruházában.

Már letölthető a Facebook új alkalmazása, kifejezetten játékosoknak készült

Egy tüdőgyulladással kezelt betegtől indulhatott a fertőzés. A zárlat az osztályon fekvőket ellátó egészségügyi dolgozókat is érinti.

Húsz beteggel került kéthetes karantén alá a Nyírő Gyula Kórház krónikus belosztálya

Rézuszmajmokon tesztelték amerikai kutatók a remdesivir nevű hatóanyagot, hogy kiderüljön, képesek-e a segítségével leküzdeni a koronavírust. Az eddigi jelek biztatóak.

Remdesivir a koronavírus ellen: úgy tűnik, a majmoknál működik a gyógyszer

A kutatók szerint az eset rávilágít arra, hogy a gyerekeknek kis szerepük van a koronavírus terjedésében.

172 emberrel került kapcsolatba, mégsem fertőzött meg senkit egy koronavírusos fiú Amerikában erről nincs szó, de a fogyasztók szokásai mégis megváltozhatnak a járvány után.","shortLead":"Magyarországon kötelezővé teszik a kártyás fizetés biztosítását. Amerikában erről nincs szó, de a fogyasztók szokásai...","id":"20200421_A_koronavirus_megoli_a_keszpenzes_fizetest","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8ea912b0-d80f-4031-8af2-7bd5e91dbd18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"032b4930-137b-4546-8184-de19f186f561","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200421_A_koronavirus_megoli_a_keszpenzes_fizetest","timestamp":"2020. április. 21. 06:44","title":"A koronavírus megöli a készpénzes fizetést?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3887ba5-29d4-4833-abd1-671c26293c2a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A készítményt már világszerte több országban kipróbálták.","shortLead":"A készítményt már világszerte több országban kipróbálták.","id":"20200421_Hamarosan_Magyarorszagon_is_elerheto_lehet_egy_koronavirus_elleni_gyogyszer","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c3887ba5-29d4-4833-abd1-671c26293c2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b1bd0e0-8e1c-4536-b24e-67c3ef4ee662","keywords":null,"link":"/tudomany/20200421_Hamarosan_Magyarorszagon_is_elerheto_lehet_egy_koronavirus_elleni_gyogyszer","timestamp":"2020. április. 21. 21:23","title":"Hamarosan Magyarországon is elérhető lehet egy koronavírus elleni gyógyszer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b1491c0-5b94-443a-8bb0-806420e23876","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A fürdők zömét költségvetési szervezet cége, vagy maga a szervezet működteti, miközben piaci szereplőkkel versenyeznek. Pont ezért maradtak ki a mentőcsomagból. Ráadásul a mostanra leapasztott önkormányzatok pénzét emésztik.","shortLead":"A fürdők zömét költségvetési szervezet cége, vagy maga a szervezet működteti, miközben piaci szereplőkkel versenyeznek...","id":"20200420_A_koronavirus_vesztesei_a_furdok_de_minden_mentocsomagbol_kimaradtak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9b1491c0-5b94-443a-8bb0-806420e23876&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8546d33d-3b72-4e2f-be8d-26c2d3939717","keywords":null,"link":"/kkv/20200420_A_koronavirus_vesztesei_a_furdok_de_minden_mentocsomagbol_kimaradtak","timestamp":"2020. április. 20. 20:29","title":"A koronavírus vesztesei a fürdők, de minden mentőcsomagból kimaradtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9844ed15-a3c3-49ae-8eb4-fdf9abf8f1b8","c_author":"Pavló Péter","category":"tudomany","description":"A Facebook nagyon szeretné, ha sikerülne megszorongatnia a Twitch-et, ehhez pedig minden eszközt be is vet a cég. Most épp egy új alkalmazással, amit Facebook Gaming néven kell keresni a Google Play áruházában.","shortLead":"A Facebook nagyon szeretné, ha sikerülne megszorongatnia a Twitch-et, ehhez pedig minden eszközt be is vet a cég. Most...","id":"20200420_facebook_gaming_applikacio_android_jatekkozvetites_a_facebookon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9844ed15-a3c3-49ae-8eb4-fdf9abf8f1b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b56e0c26-0dbc-4ea2-8de0-3caefd21e207","keywords":null,"link":"/tudomany/20200420_facebook_gaming_applikacio_android_jatekkozvetites_a_facebookon","timestamp":"2020. április. 20. 16:33","title":"Már letölthető a Facebook új alkalmazása, kifejezetten játékosoknak készült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b400e13-3099-426e-a423-5cfb7ba3eda9","c_author":"Joó Hajnalka","category":"itthon","description":"Egy tüdőgyulladással kezelt betegtől indulhatott a fertőzés. A zárlat az osztályon fekvőket ellátó egészségügyi dolgozókat is érinti. ","shortLead":"Egy tüdőgyulladással kezelt betegtől indulhatott a fertőzés. A zárlat az osztályon fekvőket ellátó egészségügyi...","id":"20200421_Husz_beteggel_kerult_ket_hetes_karanten_ala_a_Nyiro_Gyula_korhaz_kronikus_belosztalya_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9b400e13-3099-426e-a423-5cfb7ba3eda9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b47017a-5174-4d2c-b3d3-8eedf203968d","keywords":null,"link":"/itthon/20200421_Husz_beteggel_kerult_ket_hetes_karanten_ala_a_Nyiro_Gyula_korhaz_kronikus_belosztalya_koronavirus","timestamp":"2020. április. 21. 10:15","title":"Húsz beteggel került kéthetes karantén alá a Nyírő Gyula Kórház krónikus belosztálya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b08cc670-aef3-4446-ac96-df18e02c43b6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Rézuszmajmokon tesztelték amerikai kutatók a remdesivir nevű hatóanyagot, hogy kiderüljön, képesek-e a segítségével leküzdeni a koronavírust. Az eddigi jelek biztatóak.","shortLead":"Rézuszmajmokon tesztelték amerikai kutatók a remdesivir nevű hatóanyagot, hogy kiderüljön, képesek-e a segítségével...","id":"20200422_remdesivir_koronavirus_gyogyszer_kiserlet_eredmenye","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b08cc670-aef3-4446-ac96-df18e02c43b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89be9b82-57e4-417e-98c7-a57351c67b5b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200422_remdesivir_koronavirus_gyogyszer_kiserlet_eredmenye","timestamp":"2020. április. 22. 08:03","title":"Remdesivir a koronavírus ellen: úgy tűnik, a majmoknál működik a gyógyszer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3887ba5-29d4-4833-abd1-671c26293c2a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kutatók szerint az eset rávilágít arra, hogy a gyerekeknek kis szerepük van a koronavírus terjedésében.","shortLead":"A kutatók szerint az eset rávilágít arra, hogy a gyerekeknek kis szerepük van a koronavírus terjedésében.","id":"20200421_koronavirus_franciaorszag_kontaktkutatas_fertozes_fertozott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c3887ba5-29d4-4833-abd1-671c26293c2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e59e0c22-49c0-44cc-951e-038c6bfcff4a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200421_koronavirus_franciaorszag_kontaktkutatas_fertozes_fertozott","timestamp":"2020. április. 21. 19:03","title":"172 emberrel került kapcsolatba, mégsem fertőzött meg senkit egy koronavírusos fiú","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]