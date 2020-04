Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"194b5bb0-77e4-4196-9e31-982705e29adc","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Speciális szabályok jönnek majd Magyarországon, de az újraindításnak az a feltétele, hogy meg tudják védeni az időseket, a nagyvárosokban élőket és a krónikus betegeket.","shortLead":"Speciális szabályok jönnek majd Magyarországon, de az újraindításnak az a feltétele, hogy meg tudják védeni...","id":"20200424_Orban_Fokozatosan_es_szigoru_menetrend_mellett_ujraindithatjuk_az_eletet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=194b5bb0-77e4-4196-9e31-982705e29adc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0248e3cc-4225-4396-939d-53fac708cda5","keywords":null,"link":"/itthon/20200424_Orban_Fokozatosan_es_szigoru_menetrend_mellett_ujraindithatjuk_az_eletet","timestamp":"2020. április. 24. 07:39","title":"Orbán: Fokozatosan és szigorú menetrend mellett újraindíthatjuk az életet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b153ad34-2651-4b46-ba89-8357d067c9a3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete szerint az egyeztetés az érettségiről csak színház volt és hamisnak tartja az abból levont következtetést.","shortLead":"A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete szerint az egyeztetés az érettségiről csak színház volt és hamisnak tartja...","id":"20200425_PDSZ_maruzsa_erettsegi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b153ad34-2651-4b46-ba89-8357d067c9a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"232ed2dd-9dde-4e60-9a7e-b1472eef545a","keywords":null,"link":"/elet/20200425_PDSZ_maruzsa_erettsegi","timestamp":"2020. április. 25. 09:44","title":"PDSZ: Vonja vissza Maruzsa az érettségi időpontjáról a döntést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7e04293-4911-49c9-ab09-61bc8ce45c58","c_author":"Gyükeri Mercédesz, Windisch Judit","category":"itthon","description":"Tíz éve ezen a napon, április 25-én győzött a fülkeforradalom: Orbán Viktor és pártja kétharmaddal tarolt. A rendszerváltás óta nem tapasztalt területfoglalás kezdődött, kiépült és megszilárdult a Nemzeti Együttműködés Rendszere, létrejött egy új elit, közben egykori szövetségesek pillanatok alatt váltak kegyvesztetté, majd tűntek el. És Orbán hosszú távra tervez, reményei szerint még legalább ennyi van ebben a buliban. A NER-ről szóló cikksorozatunk első része e fölöttébb mozgalmas évtized ikonikus mozzanatait idézi fel - a teljesség igénye nélkül.","shortLead":"Tíz éve ezen a napon, április 25-én győzött a fülkeforradalom: Orbán Viktor és pártja kétharmaddal tarolt...","id":"20200425_ner10_orban_fulkeforradalom_tiborcz_meszaros_ellenzek_kisvasut_putyin_foci_habony_rogan_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b7e04293-4911-49c9-ab09-61bc8ce45c58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cfa61f7-8045-48c2-80c6-dfd40c211f47","keywords":null,"link":"/itthon/20200425_ner10_orban_fulkeforradalom_tiborcz_meszaros_ellenzek_kisvasut_putyin_foci_habony_rogan_koronavirus","timestamp":"2020. április. 25. 07:00","title":"Akik a jelent átírták: 25 kép a 10 éves NER születésnapi albumából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fa72f8c-4b83-44f5-8ccf-849217ab7e70","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A leicesteri űrközpont munkatársa szerint igen nagy rá az esély, hogy a Starlink-műholdakat a héten több alkalommal is látni lehet az esti égbolton.","shortLead":"A leicesteri űrközpont munkatársa szerint igen nagy rá az esély, hogy a Starlink-műholdakat a héten több alkalommal is...","id":"20200424_elon_musk_muhold_starlink_csillagaszok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fa72f8c-4b83-44f5-8ccf-849217ab7e70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a7c8ca6-e642-431b-829c-ef5db4d00a2d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200424_elon_musk_muhold_starlink_csillagaszok","timestamp":"2020. április. 24. 08:03","title":"Pályát változtattak Elon Musk műholdjai, így a héten kiszúrhatók a Földről is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3074c82-ba48-42ed-bf00-f6d41a624d8e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A mai klímasztrájkra 27 ország részvételével egy 24 órás körkapcsolásos globális élő közvetítéssel készül a Fridays for Future. ","shortLead":"A mai klímasztrájkra 27 ország részvételével egy 24 órás körkapcsolásos globális élő közvetítéssel készül a Fridays for...","id":"20200424_Online_sztrajkol_a_vilag_az_elheto_jovoert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d3074c82-ba48-42ed-bf00-f6d41a624d8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b40425d-d82d-49d1-ac30-463f8ca35ccb","keywords":null,"link":"/zhvg/20200424_Online_sztrajkol_a_vilag_az_elheto_jovoert","timestamp":"2020. április. 24. 12:25","title":"Online sztrájkol a világ az élhető jövőért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"048b3682-588d-4464-990e-b5af7078c16c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az elmúlt években többször előfordult már, hogy a Huawei egy-egy promóciós képe/videója valójában nem a gyártó telefonjával, hanem egy profi fényképezőgéppel készült.","shortLead":"Az elmúlt években többször előfordult már, hogy a Huawei egy-egy promóciós képe/videója valójában nem a gyártó...","id":"20200424_huawei_mobilfoto_verseny_dslr_kep_weibo_video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=048b3682-588d-4464-990e-b5af7078c16c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5694a972-3672-49fd-b626-ec5643d41a15","keywords":null,"link":"/tudomany/20200424_huawei_mobilfoto_verseny_dslr_kep_weibo_video","timestamp":"2020. április. 24. 10:03","title":"Valójában DSLR fényképezőgéppel készült a Huawei reklámvideójába került fotók egy része","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3361b53e-8837-4808-bef0-e75634812980","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A hivatalos adatok szerint 83 ezer fertőzöttet regisztráltak az országban, ám egy kutatás szerint a tényleges számuk akár már februárban 232 ezer fölött lehetett.","shortLead":"A hivatalos adatok szerint 83 ezer fertőzöttet regisztráltak az országban, ám egy kutatás szerint a tényleges számuk...","id":"20200423_kina_koronavirus_negyszer_annyi_beteg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3361b53e-8837-4808-bef0-e75634812980&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63e9d845-31f5-405e-a912-f5d9db98b3b5","keywords":null,"link":"/tudomany/20200423_kina_koronavirus_negyszer_annyi_beteg","timestamp":"2020. április. 23. 17:16","title":"Négyszer több fertőzöttet is találhattak volna Kínában, ha a jobban definiálják a koronavírust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2008bac6-533a-4502-b7ad-e44cb5e603a8","c_author":"Detralex","category":"brandcontent","description":"Hetekkel ezelőtt rengetegen szorultak a négy fal közé: az otthoni munkavégzés és a távoktatás sokak számára jelent gyökeres változást a korábbi mindennapjaikhoz képest. Testi és lelki egészségünk megőrzése, a különböző betegségek megelőzése azonban ilyenkor is kulcsfontosságú, különösen akkor, ha huzamosabb időre kell otthon maradnunk. ","shortLead":"Hetekkel ezelőtt rengetegen szorultak a négy fal közé: az otthoni munkavégzés és a távoktatás sokak számára jelent...","id":"20200424_Egeszsegmegorzes_home_office_venak_vedelme_detralex","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2008bac6-533a-4502-b7ad-e44cb5e603a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a39f051-5435-4e93-b99c-5744a3a52d95","keywords":null,"link":"/brandcontent/20200424_Egeszsegmegorzes_home_office_venak_vedelme_detralex","timestamp":"2020. április. 24. 07:30","title":"Egészségmegőrzés home office idején – mit tehetünk vénáink védelme érdekében?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]