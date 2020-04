Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b08eeb67-36d7-4756-81c1-805f71571812","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Igaz, azt még nem tudni, hogy az előző vagy az új Nemzetek Ligájában kell pályára lépni.","shortLead":"Igaz, azt még nem tudni, hogy az előző vagy az új Nemzetek Ligájában kell pályára lépni.","id":"20200424_Szeptemberben_jatszhat_legkozelebb_a_magyar_labdarugovalogatott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b08eeb67-36d7-4756-81c1-805f71571812&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7182d5c2-89b9-4955-843e-312763a6a1e2","keywords":null,"link":"/sport/20200424_Szeptemberben_jatszhat_legkozelebb_a_magyar_labdarugovalogatott","timestamp":"2020. április. 24. 20:26","title":"Szeptemberben játszhat legközelebb a magyar labdarúgó-válogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6cee08c4-ec3e-477c-abd5-63d62699e1b3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"New Yorkban kéttucatnyian haltak meg egy idősotthonban a Covid-19 betegség következtében az elmúlt hónapban, miután az intézménynek vissza kellett fogadnia a kórházból elbocsátott, új koronavírus által megbetegített, de már lábadozó betegeket - közölte helyszíni riportjában az NBC televízió.","shortLead":"New Yorkban kéttucatnyian haltak meg egy idősotthonban a Covid-19 betegség következtében az elmúlt hónapban, miután...","id":"20200426_24en_meghaltak_egy_New_Yorki_idosotthonban_miutan_labadozo_betegeket_fogadtak_vissza","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6cee08c4-ec3e-477c-abd5-63d62699e1b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ab9d8f9-7bc7-4102-8d1e-68fcb2a01692","keywords":null,"link":"/vilag/20200426_24en_meghaltak_egy_New_Yorki_idosotthonban_miutan_labadozo_betegeket_fogadtak_vissza","timestamp":"2020. április. 26. 12:20","title":"24-en meghaltak egy New York-i idősotthonban, miután lábadozó betegeket fogadtak vissza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65fd3e6f-97bb-43e8-8897-963056943677","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az elítéltek szíveket formázó lapokat készítettek, ezzel üzentek a koronavírus ellen küzdő ápolóknak, orvosoknak.","shortLead":"Az elítéltek szíveket formázó lapokat készítettek, ezzel üzentek a koronavírus ellen küzdő ápolóknak, orvosoknak.","id":"20200424_eliteltek_rabok_koronavirus_bvop_egeszsegugyi_dolgozok_apolok_orvosok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=65fd3e6f-97bb-43e8-8897-963056943677&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1e6e328-be3d-4634-9a80-19af2824ff52","keywords":null,"link":"/elet/20200424_eliteltek_rabok_koronavirus_bvop_egeszsegugyi_dolgozok_apolok_orvosok","timestamp":"2020. április. 24. 18:47","title":"A sopronkőhidai rabok nem akárhogy köszönik meg az egészségügyi dolgozók munkáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cdc32000-a0ce-423e-8846-bf74361e3b88","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Lehet, hogy az észak-koreai vezető meghalt vagy kómában van. Se hivatalos közlés, se megerősített információ nincs azonban az állapotáról.","shortLead":"Lehet, hogy az észak-koreai vezető meghalt vagy kómában van. Se hivatalos közlés, se megerősített információ nincs...","id":"20200426_Pletykak_terjednek_Kim_Dzsongun_halalarol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cdc32000-a0ce-423e-8846-bf74361e3b88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81b45227-6e54-4c1b-b6a3-9646a5926640","keywords":null,"link":"/vilag/20200426_Pletykak_terjednek_Kim_Dzsongun_halalarol","timestamp":"2020. április. 26. 09:25","title":"Pletykák terjednek Kim Dzsongun haláláról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c022115-ae7d-49dd-b530-175d896714ef","c_author":"HVG","category":"360","description":"A Bankszövetség nekrológjában szerepelt a címben idézett minősítés a testület néhány napja elhunyt egykori főtitkáráról. A HVG 1985 februárjában készített portré-interjút Pulai Miklóssal, aki akkor az Országos Tervhivatal elnökhelyettese volt. Alább változtatás nélkül adjuk közre az akkori cikket.","shortLead":"A Bankszövetség nekrológjában szerepelt a címben idézett minősítés a testület néhány napja elhunyt egykori...","id":"20200426_Pulai_Miklos_Orszagos_Tervhivatal_1985_hvgportre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9c022115-ae7d-49dd-b530-175d896714ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"912b275c-9c98-4514-ac55-16a798a294b0","keywords":null,"link":"/360/20200426_Pulai_Miklos_Orszagos_Tervhivatal_1985_hvgportre","timestamp":"2020. április. 26. 09:00","title":"\"A banktörténet ikonikus személyisége\" – a HVG 1985-ös portréja Pulai Miklósról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b72952d-ad31-454e-8095-7c099f37d070","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Letartóztatott a Budai Központi Kerületi Bíróság vasárnap egy férfit, aki azzal fenyegette a rendőröket, hogy ha nem csökkentik egy XIII. kerületi áruház vásárlóinak számát, robbantással éri el célját.","shortLead":"Letartóztatott a Budai Központi Kerületi Bíróság vasárnap egy férfit, aki azzal fenyegette a rendőröket, hogy ha nem...","id":"20200426_Tul_sokan_voltak_voltak_az_aruhazban_ezert_fel_akarta_robbantani","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6b72952d-ad31-454e-8095-7c099f37d070&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80fe91c2-53b6-403c-b019-ecb7c933ccae","keywords":null,"link":"/itthon/20200426_Tul_sokan_voltak_voltak_az_aruhazban_ezert_fel_akarta_robbantani","timestamp":"2020. április. 26. 15:25","title":"Túl sokan voltak voltak az áruházban, ezért fel akarta robbantani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a4a0002-eaf8-42db-bdd3-8f52db3a2090","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"A magyar kormány a gazdaságvédelem részeként tekint a sportra, ezért erősen védelmébe vette ezt az iparágat is. Dénes Ferenc sportközgazdász a hvg.hu közéleti podcastjának, a Fülkének a vendége.","shortLead":"A magyar kormány a gazdaságvédelem részeként tekint a sportra, ezért erősen védelmébe vette ezt az iparágat is. Dénes...","id":"20200425_Fulke_Valsagban_eri_meg_penzt_tolni_a_futballba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2a4a0002-eaf8-42db-bdd3-8f52db3a2090&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1220587-1fae-4ed2-9563-1d94dd19fc82","keywords":null,"link":"/itthon/20200425_Fulke_Valsagban_eri_meg_penzt_tolni_a_futballba","timestamp":"2020. április. 25. 10:30","title":"Fülke: „Válságban éri meg pénzt tolni a futballba”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d69e5b01-6722-41da-aeb8-600230a28684","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az új koronavírus-járvány miatti veszélyhelyzetet nem oldják fel Olaszországban, a kijárási korlátozások sem szűnnek meg, de a gazdaság újraindítása elkerülhetetlenné vált Giuseppe Conte miniszterelnök szerint.","shortLead":"Az új koronavírus-járvány miatti veszélyhelyzetet nem oldják fel Olaszországban, a kijárási korlátozások sem szűnnek...","id":"20200426_Olasz_miniszterelnok_nem_huzhatjuk_tovabb_be_kell_inditani_a_gazdasagot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d69e5b01-6722-41da-aeb8-600230a28684&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b60633f-3071-4ae0-bb7d-e0ecb4bd5ee5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200426_Olasz_miniszterelnok_nem_huzhatjuk_tovabb_be_kell_inditani_a_gazdasagot","timestamp":"2020. április. 26. 12:35","title":"Olasz miniszterelnök: nem húzhatjuk tovább, be kell indítani a gazdaságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]