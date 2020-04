Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1f558219-7a6c-4efa-92bd-5ba5f0377f75","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szappanoperák unalmához hasonlította a kormány járványügyi válságkezelését Tóth Bertalan, az MSZP frakcióvezetője, miután Szijjártó Péter megtartotta szokásos hétindító beszámolóját a parlament hétfői plenáris ülésének kezdetén. Szabó Tímea beszédében egy állítólagos önkéntes ápolót idézett, aki a képviselő szerint azt mondta, 10 hazaküldött betegéből kilencen meghaltak a kórházi ágyfelszabadítások miatt. Tordai Bence bejelentette, hogy a Szabót ért múlt heti támadás miatt bírósághoz fordulnak, az MSZP minden 65 éven felülinek egészségügyi csomagot küldene, az LMP pedig megmérné az érettségire igyekvők lázát.","shortLead":"A szappanoperák unalmához hasonlította a kormány járványügyi válságkezelését Tóth Bertalan, az MSZP frakcióvezetője...","id":"20200427_szijjarto_tordani_hohn_varju_parlamenti_ules_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1f558219-7a6c-4efa-92bd-5ba5f0377f75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eae79aa0-57b4-478c-be78-885eeee32026","keywords":null,"link":"/itthon/20200427_szijjarto_tordani_hohn_varju_parlamenti_ules_koronavirus","timestamp":"2020. április. 27. 15:26","title":"Maszkok és tesztek háborújába fulladt a parlamenti ülés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7f0878e-be82-49c1-ad96-128cfd6eeaa5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Azokat a dolgozókat, akiknek menniük kell, a tulajdonos Opus Global Nyrt. szerint elhelyezkedési tanácsadással és átképzési támogatással is segítik.","shortLead":"Azokat a dolgozókat, akiknek menniük kell, a tulajdonos Opus Global Nyrt. szerint elhelyezkedési tanácsadással és...","id":"20200428_meszaros_lorinc_hunguest_hotels_letszamleepites","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f7f0878e-be82-49c1-ad96-128cfd6eeaa5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc34cb30-15b4-42fb-9c07-9082df8f9db9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200428_meszaros_lorinc_hunguest_hotels_letszamleepites","timestamp":"2020. április. 28. 17:58","title":"A dolgozók több mint felét elküldik Mészáros szállodáiból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f35b3410-4c5e-4cb8-933a-0ed98c682f1f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Prohumán 2004 Kft., amelynek az egyik tulajdonosáé az MTK focicsapata is, évente mintegy 20 ezer embernek ad munkát.","shortLead":"A Prohumán 2004 Kft., amelynek az egyik tulajdonosáé az MTK focicsapata is, évente mintegy 20 ezer embernek ad munkát.","id":"20200429_Strategiai_megallapodast_kotott_a_kormany_munkaerokolcsonzo_ceggel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f35b3410-4c5e-4cb8-933a-0ed98c682f1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e475b7a-6acb-4e18-b3b0-3013bff9e17a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200429_Strategiai_megallapodast_kotott_a_kormany_munkaerokolcsonzo_ceggel","timestamp":"2020. április. 29. 11:48","title":"Stratégiai megállapodást kötött a kormány egy munkaerő-kölcsönző céggel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be1b64c6-b8a8-4547-9457-8eced07894cc","c_author":"Csányi Nikolett","category":"itthon","description":"Idősek és karanténosok kérik a józsefvárosi önkéntesek segítségét, aki a bevásárlást, csekkbefizetést is elintézik nekik a kijárási korlátozások idején. Az emberek hálásak és bizalommal vannak az önkéntesek felé, van, aki már ragaszkodik is egyik-másik segítőhöz.","shortLead":"Idősek és karanténosok kérik a józsefvárosi önkéntesek segítségét, aki a bevásárlást, csekkbefizetést is elintézik...","id":"20200427_Kerestunk_mar_hallokeszulekbe_elemet_is__onkentesek_a_Jozsefvarosban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=be1b64c6-b8a8-4547-9457-8eced07894cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bd5ddfc-b715-42eb-8792-e6414d013f9e","keywords":null,"link":"/itthon/20200427_Kerestunk_mar_hallokeszulekbe_elemet_is__onkentesek_a_Jozsefvarosban","timestamp":"2020. április. 27. 15:10","title":"\"Kerestünk már hallókészülékbe elemet is\" – önkénteseket kísértünk el a Józsefvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63ca734e-8132-499f-a150-7be41e486661","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az amerikai elnök szerint nem lesz mit enni, ha a feldolgozók leállnak. Úgyhogy nem engedi.","shortLead":"Az amerikai elnök szerint nem lesz mit enni, ha a feldolgozók leállnak. Úgyhogy nem engedi.","id":"20200429_donald_trump_husuzem_koronavirus_jarvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=63ca734e-8132-499f-a150-7be41e486661&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9c5b8fa-b3a3-45a7-9f21-eb601ee8a08d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200429_donald_trump_husuzem_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. április. 29. 08:05","title":"Tombol a járvány, de Trump elrendelte, hogy nyissanak ki a húsüzemek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"702d6cd0-0a0c-4d7c-8439-b415bc2d4456","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A megfertőződött dolgozók többséges tünetmentes, de akad, aki kórházi kezelésre szorult.","shortLead":"A megfertőződött dolgozók többséges tünetmentes, de akad, aki kórházi kezelésre szorult.","id":"20200428_roman_munkas_koronavirus_vagohid","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=702d6cd0-0a0c-4d7c-8439-b415bc2d4456&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd44a625-8edb-4c43-a485-05eec7c612eb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200428_roman_munkas_koronavirus_vagohid","timestamp":"2020. április. 28. 19:34","title":"Több mint 200 román munkás lett koronavírusos egy német vágóhídon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de15a110-bc10-4764-a57d-a1deb728731c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ez bruttó összeg. A honlap kialakítása és a tárhelyszolgáltatás költsége is benne van.","shortLead":"Ez bruttó összeg. A honlap kialakítása és a tárhelyszolgáltatás költsége is benne van.","id":"20200428_koronavirus_tajekoztato_oldal_tomanovics_gergely_koronavirusgovhu","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=de15a110-bc10-4764-a57d-a1deb728731c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36e395a1-2435-477f-a819-a4cafb8be775","keywords":null,"link":"/itthon/20200428_koronavirus_tajekoztato_oldal_tomanovics_gergely_koronavirusgovhu","timestamp":"2020. április. 28. 17:31","title":"5,3 millió forintért készült a koronavírusról tájékoztató magyar oldal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58db22c3-788c-41fb-8fdb-b8003eed7ee2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A két cég magánlaborokban vizsgáltatta dolgozói egy részét, de csak egy pár embernek lett pozitív a tesztje.","shortLead":"A két cég magánlaborokban vizsgáltatta dolgozói egy részét, de csak egy pár embernek lett pozitív a tesztje.","id":"20200429_koronavirus_teszt_maganlabor_otp_mol_merkely_bela","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=58db22c3-788c-41fb-8fdb-b8003eed7ee2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd9a60c0-e748-4631-b794-5653d24ae804","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200429_koronavirus_teszt_maganlabor_otp_mol_merkely_bela","timestamp":"2020. április. 29. 09:18","title":"Érdekes eredménye lett a Mol és az OTP koronavírustesztjeinek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]