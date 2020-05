Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ad2e7cbf-13ce-49c6-82e8-f730215ee8df","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Porsche úgy látja, hogy a néhány év múlva életbe lépő új szabályozás miatt a downsizing után upsizing jöhet.","shortLead":"A Porsche úgy látja, hogy a néhány év múlva életbe lépő új szabályozás miatt a downsizing után upsizing jöhet.","id":"20200522_nagyobb_es_tobb_hengeres_motorok_johetnek_az_euro_7_szabalyozas_miatt_porsche","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ad2e7cbf-13ce-49c6-82e8-f730215ee8df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d976781-6f49-4dd1-a1f1-adc1d754e461","keywords":null,"link":"/cegauto/20200522_nagyobb_es_tobb_hengeres_motorok_johetnek_az_euro_7_szabalyozas_miatt_porsche","timestamp":"2020. május. 22. 06:41","title":"Nagyobb és több hengeres motorok jöhetnek az Euro 7 szabályozás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1808fae8-9058-4d96-b6ed-9659cf2384ab","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tovább csökkent az aktív fertőzöttek száma.","shortLead":"Tovább csökkent az aktív fertőzöttek száma.","id":"20200523_Ujabb_35_fertozottet_regisztraltak_elhunyt_6_koronavirusos_beteg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1808fae8-9058-4d96-b6ed-9659cf2384ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f1cb733-9cad-4b0a-8dcd-6578fb8d6d89","keywords":null,"link":"/itthon/20200523_Ujabb_35_fertozottet_regisztraltak_elhunyt_6_koronavirusos_beteg","timestamp":"2020. május. 23. 07:12","title":"Újabb 35 fertőzöttet regisztráltak, elhunyt 6 koronavírusos beteg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"082381e6-1665-401b-a590-ff3d971ad2a0","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Zivatarveszély miatt több megyére figyelmeztetést adott ki szombaton az Országos Meteorológiai Szolgálat. A hevesebb zivatarokat viharos szél, egy-egy helyen felhőszakadás és kisebb méretű jég is kísérheti.","shortLead":"Zivatarveszély miatt több megyére figyelmeztetést adott ki szombaton az Országos Meteorológiai Szolgálat. A hevesebb...","id":"20200523_Heves_zivatarok_varhatok_tobb_megyere_figyelmeztetest_adtak_ki","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=082381e6-1665-401b-a590-ff3d971ad2a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8dd257c3-5c45-4cdc-8391-32aaf2ab273e","keywords":null,"link":"/itthon/20200523_Heves_zivatarok_varhatok_tobb_megyere_figyelmeztetest_adtak_ki","timestamp":"2020. május. 23. 13:59","title":"Heves zivatarok várhatók, több megyére figyelmeztetést adtak ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a772729-3123-473e-8c29-6f109aa7b56c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"Romániában igen erőteljes hatása van a koronavírus-járványnak.","shortLead":"Romániában igen erőteljes hatása van a koronavírus-járványnak.","id":"20200522_munkahelyek_megszunese_elbocsatas_jarvany_koronavirus_romania_gazdasagi_valsag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9a772729-3123-473e-8c29-6f109aa7b56c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31527abb-2825-4d2b-8304-9a847ccd1bcd","keywords":null,"link":"/kkv/20200522_munkahelyek_megszunese_elbocsatas_jarvany_koronavirus_romania_gazdasagi_valsag","timestamp":"2020. május. 22. 18:36","title":"Két hónap alatt 403 ezer munkahely szűnt meg a szomszédban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ae7923e-cd4a-4ee5-981a-aca592369c07","c_author":"Tóth Richárd","category":"gazdasag","description":"Elfogadóbbak lettek a magyarok a hétköznapi korrupcióval szemben és kevésbé aggódnak az állami szintű korrupció miatt is. De ebben a kérdésben is kettészakadt az érzékelés, az emberek a korrupcióhoz is a pártszimpátia alapján állnak.","shortLead":"Elfogadóbbak lettek a magyarok a hétköznapi korrupcióval szemben és kevésbé aggódnak az állami szintű korrupció miatt...","id":"20200521_A_fideszesek_vagy_nem_latjak_a_korrupciot_vagy_elnezoek_vele","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6ae7923e-cd4a-4ee5-981a-aca592369c07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5044ff0-2ff5-40c0-b5b3-c0a588cf7188","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200521_A_fideszesek_vagy_nem_latjak_a_korrupciot_vagy_elnezoek_vele","timestamp":"2020. május. 21. 18:00","title":"A fideszesek vagy nem látják a korrupciót, vagy elnézőek vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0ecf845-1b10-4d5f-be03-b351886c528f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A 115 csecsemő közül csak háromnál mutatták ki a koronavírust, de pár nap után ők is negatív tesztet adtak.","shortLead":"A 115 csecsemő közül csak háromnál mutatták ki a koronavírust, de pár nap után ők is negatív tesztet adtak.","id":"20200521_koronavirus_india_szules_gyermek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c0ecf845-1b10-4d5f-be03-b351886c528f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"197fbbe3-2036-453f-b161-c9f70e9ce920","keywords":null,"link":"/vilag/20200521_koronavirus_india_szules_gyermek","timestamp":"2020. május. 21. 22:01","title":"Koronavírusos anyák adtak életet egészséges gyermekeknek Indiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"124ca1b3-b62f-46dd-acfa-6ca557da86f8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Míg a legtöbben az erdőirtásokra gondolnak a pálmaolaj kapcsán, az is fontos szempont, hogy az olajpálmák révén több ázsiai ország vidéki részén csökkent a szegénység. ","shortLead":"Míg a legtöbben az erdőirtásokra gondolnak a pálmaolaj kapcsán, az is fontos szempont, hogy az olajpálmák révén több...","id":"20200523_fenntarthatosag_palmaolaj_azsia_indonezia_szegenyseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=124ca1b3-b62f-46dd-acfa-6ca557da86f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a1fd887-b713-426a-9d63-d15810acf6f6","keywords":null,"link":"/zhvg/20200523_fenntarthatosag_palmaolaj_azsia_indonezia_szegenyseg","timestamp":"2020. május. 23. 07:51","title":"Lehet-e fenntartható a pálmaolaj?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36441bac-2c4c-4800-ad56-fa2d49f448d8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A DesignMaker nevű YouTube-csatorna videósa egy igen különleges fejlesztéssel állt elő. Első ránézésre inkább hasonlít a Batman-világból ismert Bane maszkjára, mint egy valóban viselhető arcmaszkra. Pedig lehet hordani, még extra funkciója is van.","shortLead":"A DesignMaker nevű YouTube-csatorna videósa egy igen különleges fejlesztéssel állt elő. Első ránézésre inkább hasonlít...","id":"20200522_koronavirus_automatikus_arcmaszk_designmaker","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=36441bac-2c4c-4800-ad56-fa2d49f448d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7dabef4b-41a0-4fce-9265-1717b1cc8d30","keywords":null,"link":"/tudomany/20200522_koronavirus_automatikus_arcmaszk_designmaker","timestamp":"2020. május. 22. 09:03","title":"Videón a tökéletes maszk: ha nincs körülöttünk senki, kinyílik, és csak akkor zár vissza, ha ember közeleg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]