[{"available":true,"c_guid":"4fb5bde7-a9e4-43f8-b40a-fb640d04fdbe","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy siklóernyős még július elején akadt fenn egy fán, ahonnan aztán feltehetően a mentésére érkező helikopter rotorszele sodorta le. Azóta kritikus állapotban volt.\r

","shortLead":"Egy siklóernyős még július elején akadt fenn egy fán, ahonnan aztán feltehetően a mentésére érkező helikopter...","id":"20200811_meghalt_a_sikloernyos_vertesszolosi_baleset_helikopter_roroszele","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4fb5bde7-a9e4-43f8-b40a-fb640d04fdbe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83051b2c-0ac6-45fa-be61-b60619308407","keywords":null,"link":"/itthon/20200811_meghalt_a_sikloernyos_vertesszolosi_baleset_helikopter_roroszele","timestamp":"2020. augusztus. 11. 10:06","title":"Meghalt a Vértesszőlősnél balesetet szenvedett siklóernyős","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6efffe18-2f80-42dd-80c3-d4c618920e25","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azt mondják, nem szeretnék gátolni az országos ellenzéki összefogást, de nekik Göd az első. A városban április óta áll a bál az ellenzéki pártok és szintén ellenzéki, momentumos polgármester között.","shortLead":"Azt mondják, nem szeretnék gátolni az országos ellenzéki összefogást, de nekik Göd az első. A városban április óta áll...","id":"20200810_god_ellenzeki_pepatvar_dk_felfuggesztett_parttagsag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6efffe18-2f80-42dd-80c3-d4c618920e25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb4f3a00-749f-411b-be5d-297b08cc07ac","keywords":null,"link":"/itthon/20200810_god_ellenzeki_pepatvar_dk_felfuggesztett_parttagsag","timestamp":"2020. augusztus. 10. 20:56","title":"Felfüggesztette párttagságát három gödi DK-s","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29aa16f6-af6f-409f-832d-a15ba2ec580f","c_author":"Lackfi János","category":"360","description":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk öt kulcsszót, ezeknek valahol fel kell bukkanniuk ebben a szubjektív visszatekintésben. Ezen a héten Lackfi Jánosnak a következő szavakból kellett ihletet merítenie: tűzijáték, intelligencia, raktárbuli, Orwell Gyuri, TikTok.","shortLead":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk...","id":"20200809_Az_en_hetem_Lackfi_Janos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=29aa16f6-af6f-409f-832d-a15ba2ec580f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31771d4a-ed25-479a-b368-13b4488e3d69","keywords":null,"link":"/360/20200809_Az_en_hetem_Lackfi_Janos","timestamp":"2020. augusztus. 09. 19:00","title":"Az én hetem: Lackfi János belegondol a szabadság elvesztésébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0cfccc96-5f63-4782-a261-19f4aeeb65dd","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"Több mint 80 Celsius-fokon is megél egy most felfedezett rák, és a petéi akár évtizedekig is várják az esőt, hogy a nedvesség hatására kikeljenek. ","shortLead":"Több mint 80 Celsius-fokon is megél egy most felfedezett rák, és a petéi akár évtizedekig is várják az esőt...","id":"20200811_A_Fold_legforrobb_pontjan_is_megelo_rakfajt_talaltak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0cfccc96-5f63-4782-a261-19f4aeeb65dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18410966-0674-4253-9e55-125dd009cd04","keywords":null,"link":"/zhvg/20200811_A_Fold_legforrobb_pontjan_is_megelo_rakfajt_talaltak","timestamp":"2020. augusztus. 11. 13:45","title":"Olyan rákra bukkantak, amelyik a pokolban is túl tudna élni ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a75c501e-971c-4938-a27f-d6c6270e6ed4","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Január elsejétől áll fel a Szent István Egyetemen az alapítvány és a fenntartói feladatokat ellátó kuratórium, de az egyetem átstrukturálása a megbízott rektor szerint akár évekig eltarthat. Az átalakítás akár szakok megszűnésével is járhat.","shortLead":"Január elsejétől áll fel a Szent István Egyetemen az alapítvány és a fenntartói feladatokat ellátó kuratórium, de...","id":"20200810_Szent_Istvan_Egyetem_szak_megszunes_alapitvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a75c501e-971c-4938-a27f-d6c6270e6ed4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10ee1d34-62b0-4a76-9e44-80b3ca9f078a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200810_Szent_Istvan_Egyetem_szak_megszunes_alapitvany","timestamp":"2020. augusztus. 10. 07:27","title":"Szakok szűnhetnek meg a Szent István Egyetemen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d03ba14b-6e9a-40ca-b90d-1f9750ca267b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A kiutasított diplomaták \"a diplomáciai kapcsolatokról szóló egyezményben foglaltakkal össze nem egyeztethető tevékenységet folytattak\".","shortLead":"A kiutasított diplomaták \"a diplomáciai kapcsolatokról szóló egyezményben foglaltakkal össze nem egyeztethető...","id":"20200810_szlovakia_orosz_diplomata_kiutasitas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d03ba14b-6e9a-40ca-b90d-1f9750ca267b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbe6cdce-3231-42a6-9d35-423043562b46","keywords":null,"link":"/vilag/20200810_szlovakia_orosz_diplomata_kiutasitas","timestamp":"2020. augusztus. 10. 21:17","title":"Szlovákia kiutasított három orosz diplomatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2f6a067-3147-4eb7-a9c3-224b1eac6a2e","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Újfajta internetes csalásra figyelmeztet a pénzintézet.

","shortLead":"Újfajta internetes csalásra figyelmeztet a pénzintézet.

","id":"20200810_Csanyi_Sandor_level_OTP_csalas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d2f6a067-3147-4eb7-a9c3-224b1eac6a2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6695295a-9978-4da3-bfaa-d637f0f1a478","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200810_Csanyi_Sandor_level_OTP_csalas","timestamp":"2020. augusztus. 10. 10:11","title":"Nem biztos, hogy jót jelent, ha Csányi Sándor ír önnek levelet az OTP nevében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"576d0cb6-9c20-4e07-94e0-b03d781b10db","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem elég, hogy éjjel kirabolta a nőt, másnap a bolt előtt még a pénztárcáját is ellopta.","shortLead":"Nem elég, hogy éjjel kirabolta a nőt, másnap a bolt előtt még a pénztárcáját is ellopta.","id":"20200810_rablas_Janoshalma","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=576d0cb6-9c20-4e07-94e0-b03d781b10db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bcb1bbc-d28e-4b74-bc02-d4f8a1f32ba4","keywords":null,"link":"/itthon/20200810_rablas_Janoshalma","timestamp":"2020. augusztus. 10. 09:32","title":"Éjjel tört az idős asszonyra a fiatal rabló Jánoshalmán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]