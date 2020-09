Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"758e9cd2-40ee-48cc-8830-c7567cf5f522","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A szomszédos országok közül Ukrajnából érkeztek a legbrutálisabb adatok, a brit lap térképe szerint ott 14 nap alatt 33 990-en betegedtek meg.","shortLead":"A szomszédos országok közül Ukrajnából érkeztek a legbrutálisabb adatok, a brit lap térképe szerint ott 14 nap alatt 33...","id":"20200914_koronavirus_vilag_terkep_fertozes_","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=758e9cd2-40ee-48cc-8830-c7567cf5f522&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6ba48ee-0444-49d7-a01d-1fb9757a78a4","keywords":null,"link":"/vilag/20200914_koronavirus_vilag_terkep_fertozes_","timestamp":"2020. szeptember. 14. 12:39","title":"Térképen a járvány utóbbi két hete: egymillió új fertőzött csak Indiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de52e4a2-e63b-43f7-8ae8-8ca41df3c6af","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A karanténidőszak első másfél hónapjában több mint 50 ezer új magyar vásárló jelent meg az interneten, ám nem mindenki volt elégedett az új vásárlási formával.","shortLead":"A karanténidőszak első másfél hónapjában több mint 50 ezer új magyar vásárló jelent meg az interneten, ám nem mindenki...","id":"20200914_A_magyarok_tobb_mint_felenek_meg_mindig_frusztralo_a_neten_vasarolni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=de52e4a2-e63b-43f7-8ae8-8ca41df3c6af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b27931d2-210b-42be-89c4-16e2fb7223b4","keywords":null,"link":"/kkv/20200914_A_magyarok_tobb_mint_felenek_meg_mindig_frusztralo_a_neten_vasarolni","timestamp":"2020. szeptember. 14. 16:49","title":"A magyarok több mint felének még mindig frusztráló a neten vásárolni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af871f64-1973-4560-81e9-dddb7ca501ca","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Egy nappal a Rapid Wien elleni Bajnokok Ligája-selejtező előtt menesztették az erdélyi születésű szakembert a belga futballklubtól.","shortLead":"Egy nappal a Rapid Wien elleni Bajnokok Ligája-selejtező előtt menesztették az erdélyi születésű szakembert a belga...","id":"20200914_boloni_laszlo_gent_vezetoedzo_foci_menesztes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=af871f64-1973-4560-81e9-dddb7ca501ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ce8fdec-6713-473d-8b9f-48971a9587e3","keywords":null,"link":"/sport/20200914_boloni_laszlo_gent_vezetoedzo_foci_menesztes","timestamp":"2020. szeptember. 14. 19:30","title":"Huszonöt napig volt Bölöni a Gent vezetőedzője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d97cc88-ece6-4943-9ca6-866dd43e09b1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A szolnoki és a pusztaszabolcsi vonalon akadtak problémái a MÁV-nak.","shortLead":"A szolnoki és a pusztaszabolcsi vonalon akadtak problémái a MÁV-nak.","id":"20200914_mav_vasut_pusztaszabolcs_szolnok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5d97cc88-ece6-4943-9ca6-866dd43e09b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3001f53-bf06-4a01-919a-bc376dae1631","keywords":null,"link":"/itthon/20200914_mav_vasut_pusztaszabolcs_szolnok","timestamp":"2020. szeptember. 14. 07:47","title":"Akár 100 perces késésre is számíthat, aki Szolnokról Budapestre akar eljutni vonattal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58b0bbcb-f446-4905-89bf-f2f8565eac9c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hat versenyző futama lett oda.","shortLead":"Hat versenyző futama lett oda.","id":"20200913_f1_toszkan_nagydij_baleset_piros_zaszlo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=58b0bbcb-f446-4905-89bf-f2f8565eac9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58168791-4060-4482-80f8-8c58e8402805","keywords":null,"link":"/cegauto/20200913_f1_toszkan_nagydij_baleset_piros_zaszlo","timestamp":"2020. szeptember. 13. 17:03","title":"Két hatalmas balesettel indult a Toszkán Nagydíj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b85649f6-4af4-4977-abfe-045675162934","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csak a videó 150 millió forintba kerülhetett az \"Igazság, erő, felemelkedés\" kampányban. És ez csak egy csepp a tengerben, hiszen a kormány

több tízmilliárdot költött az utóbbi időszakban olyan hirdetésekre, amelyeknek az értelmét nagyítóval kell keresni.","shortLead":"Csak a videó 150 millió forintba kerülhetett az \"Igazság, erő, felemelkedés\" kampányban. És ez csak egy csepp...","id":"20200914_alapjogokert_kozpont_kampany_video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b85649f6-4af4-4977-abfe-045675162934&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4514fccf-8951-4923-9f69-fb16646ebbbc","keywords":null,"link":"/itthon/20200914_alapjogokert_kozpont_kampany_video","timestamp":"2020. szeptember. 14. 14:15","title":"Az Alapjogokért Központ sem tudja még, mennyibe kerül a kampánya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cce27620-5650-4d11-81fd-ec5c2f15de4e","c_author":"MTI/DPA","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az autóipar képviselői szerint munkahelyeket is veszélybe sodorna, ha tovább szigorítaná az EU az autók károsanyag-kibocsátására vonatkozó irányelveket, mert már a jelenlegi határértékek betartása is óriási költséggel jár számukra.



","shortLead":"Az autóipar képviselői szerint munkahelyeket is veszélybe sodorna, ha tovább szigorítaná az EU az autók...","id":"20200914_Nem_tudna_teljesiteni_az_autoipar_ha_tovabb_csokkentenek_a_kibocsatasra_vonatkozo_hatarertekeket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cce27620-5650-4d11-81fd-ec5c2f15de4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"895b8c68-51c5-4977-8d0d-11289d3f96e1","keywords":null,"link":"/zhvg/20200914_Nem_tudna_teljesiteni_az_autoipar_ha_tovabb_csokkentenek_a_kibocsatasra_vonatkozo_hatarertekeket","timestamp":"2020. szeptember. 14. 11:57","title":"Nem tudná teljesíteni az autóipar, ha tovább csökkentenék a légszennyezési határértékeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7b1c24d-73b0-44ea-93cf-fa8d42aafd00","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft szakemberei komoly potenciált látnak a tenger fenekére süllyesztett adatközpontokban, egyelőre azonban mindenki óvatosan fogalmaz a témával kapcsolatban.","shortLead":"A Microsoft szakemberei komoly potenciált látnak a tenger fenekére süllyesztett adatközpontokban, egyelőre azonban...","id":"20200915_microsoft_adatkozpont_project_natick_tenger_alatti_adatkozpont","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b7b1c24d-73b0-44ea-93cf-fa8d42aafd00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2864e7c-2937-4eaa-a437-d4d4f78b2346","keywords":null,"link":"/tudomany/20200915_microsoft_adatkozpont_project_natick_tenger_alatti_adatkozpont","timestamp":"2020. szeptember. 15. 08:42","title":"Biztatóan alakul a Microsoft kísérlete, melyben egy tenger alatti adatközpontot tesztelnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]